Fondurile de pensii private obligatorii administrate în cadrul Pilonului II aveau active în valoare de 194,9 miliarde de lei la finalul lunii noiembrie 2025. Nivelul este cu aproximativ 31% mai mare față de cel înregistrat în aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Autoritatea arată că aproximativ 94% din investițiile fondurilor de pensii administrate privat sunt realizate în active românești, majoritatea fiind denominate în lei. O parte importantă a acestora este reprezentată de titluri de stat și acțiuni listate la Bursa de Valori București (BVB).

La finalul lunii noiembrie 2025, titlurile de stat aveau cea mai mare pondere în activele Pilonului II, cu 127,58 miliarde de lei, echivalentul a 65,5% din total. Pe locul al doilea se aflau acțiunile, cu 48,62 miliarde de lei, reprezentând 24,9%. Obligațiunile corporative cumulau 7,8 miliarde de lei, adică aproximativ 4% din active.

ASF precizează că în luna noiembrie contribuțiile încasate au totalizat 1,89 miliarde de lei, iar contribuția medie a fost de 408 lei. Numărul participanților la fondurile de pensii private obligatorii a ajuns la 8.435.069 persoane.

În sistemul de pensii private obligatorii funcționează fondurile Metropolitan Life, Aripi, AZT Viitorul tău, BCR, BRD, NN și Vital.

Fondurile de pensii facultative, corespunzătoare Pilonului III, aveau active de 7,15 miliarde de lei la finalul lunii noiembrie 2025. Și în acest caz, creșterea anuală a fost de aproximativ 31%, conform raportului ASF.

Autoritatea menționează că 95% dintre investiții au fost realizate la nivel local, iar 87% dintre active sunt denominate în lei.

Titlurile de stat dețineau cea mai mare pondere în activele fondurilor facultative, cu 4,51 miliarde de lei, adică 63,1% din total. Acțiunile însumau 1,92 miliarde de lei, respectiv 26,9%, iar obligațiunile corporative 242,06 milioane de lei, echivalentul a 3,4%.

În luna noiembrie, contribuțiile virate către fondurile de pensii facultative au fost de 79 milioane de lei, iar contribuția medie s-a situat la 164 lei. Numărul participanților a ajuns la 984.484 persoane.

Pe Pilonul III sunt active fondurile Azt Moderato, Azt Vivace, BCR Plus, Pensia Mea Plus, Esențial, NN Activ, NN Optim, Pensia Mea, Raiffeisen Acumulare și Stabil.