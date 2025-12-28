Din 2026, pensionarii care vor să-și scoată banii din Pilonul II trebuie să știe noile reguli despre impozite și CASS. Retragerea tuturor banilor dintr-o dată poate duce la pierderi de mii de lei.

Conform Legii nr. 141/2025:

Începând cu 1 august 2025, banii din Pilonul II și moștenitorii acestora trebuie să plătească CASS de 10% pentru partea pensiei care depășește 3.000 lei, spune legea, care încă nu se aplică la acest moment (vezi mai jos).

Impozitul pe pensie se calculează după ce scazi 3.000 lei neimpozabili și, dacă e cazul, CASS-ul.

Administratorul fondului de pensii va reține contribuția la momentul plății.

În 2026, banii din Pilonul II pot fi retrași doar dacă ai o decizie de pensie: de vârstă, anticipată sau de invaliditate, indiferent de grad.

Atenție: noile reguli se aplică după un an de la publicarea legii în Monitorul Oficial, ceea ce încă nu s-a întâmplat.

Cererile pentru retragere pot fi depuse:

La sediul fondului de pensii privat;

Prin poștă sau servicii similare;

Online, cu semnătură electronică.

Mulți români care au bani în Pilonul II se gândesc să-i scoată acum. Trebuie să știe că retragerile totale într-o singură tranșă pot duce la pierderi mari din cauza CASS (asigurări sociale de sănătate).

Cum funcționează CASS:

Se aplică 10% doar la partea din pensia privată care depășește 3.000 lei.

Exemplu: dacă ai 30.000 lei în Pilonul II:

30.000 – 3.000 = 27.000 lei 10% din 27.000 = 2.700 lei Așadar, dacă scoți toți banii dintr-o dată, vei plăti 2.700 lei doar ca taxă CASS.



De obicei, pensia privată a unui român este între 5.000–6.000 euro, deci pierderile pot fi de mii de lei dacă se retrage totul odată.

Sfaturi de la specialiști:

E mai bine să faci retrageri eșalonate, nu totul deodată.

Astfel, CASS se aplică mai puțin și păstrezi mai mulți bani.

Pregătește toate documentele și contactează fondul de pensii pentru detalii.

Dacă ai certificat de handicap grav sau accentuat, poți fi scutit de impozit, reducând pierderile.

Exemplu practic: Ai 15.000 lei și scoți banii în două tranșe de câte 7.500 lei. CASS se aplică doar la partea care depășește 3.000 lei din fiecare tranșă. Vei plăti mai puțin decât dacă ai retrage totul într-o singură tranșă.