Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a ajuns, în luna noiembrie 2025, la 11.788 de persoane, în creștere ușoară față de luna precedentă, când erau înregistrați cu doi beneficiari mai puțini. Datele au fost centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) și arată că majoritatea pensionarilor încadrați în această categorie primesc cel puțin o parte din venituri din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS).

Potrivit CNPP, din totalul beneficiarilor, 7.831 de persoane aveau pensii stabilite pe baza contributivității, din BASS, diferențele până la nivelul pensiei de serviciu fiind acoperite din bugetul de stat.

Cea mai numeroasă categorie a fost reprezentată de beneficiarii Legii 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, respectiv 5.768 de persoane, dintre care 2.547 aveau pensie din BASS. În cazul acestora s-a înregistrat și cea mai mare pensie medie de serviciu, de 25.416 lei lunar, din care 7.517 lei proveneau din BASS, iar 22.259 lei erau suportați de la bugetul de stat.

Membrii Corpului diplomatic și consular al României, care beneficiază de prevederile Legii nr. 216/2015, erau în număr de 784 în noiembrie 2025, dintre care 688 cu pensie din BASS. Pensia medie pentru această categorie se situa la 6.975 de lei, cu o componentă de 3.012 lei acoperită din bugetul de stat.

În cazul funcționarilor publici parlamentari, reglementați de Legea 215/2015, CNPP a raportat 872 de beneficiari, dintre care 635 cu pensie din BASS. Pensia medie de serviciu pentru această categorie era de 6.225 de lei, din care 3.537 de lei erau suportați de la bugetul de stat.

Datele CNPP mai arată că 1.337 de pensionari proveniți din personalul aeronautic civil navigant profesionist beneficiau de pensii de serviciu, toți având pensie din BASS. Pensia medie se ridica la 13.132 de lei, din care 8.078 lei erau acoperiți din bugetul de stat.

De asemenea, la Curtea de Conturi erau înregistrați 677 de beneficiari, cu o pensie medie de 10.202 lei, iar personalul auxiliar din instanțe și parchete număra 2.350 de pensionari, cu o pensie medie de 7.071 lei.

