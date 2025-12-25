În noiembrie 2025, numărul total al beneficiarilor de indemnizație socială pentru pensionari a fost de 882.560 persoane, în scădere ușoară față de luna precedentă cu 457 persoane, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Dintre aceștia, 839.431 erau pensionari din sistemul public, iar 43.129 proveneau din fostul sistem de pensii al agricultorilor.

Primesc acest sprijin pensionarii ale căror venituri nu depăşesc 1.281 de lei pe lună. Statul completează suma până la acest prag.

Pentru pensionarii din sistemul public, valoarea medie a indemnizației suportate de la bugetul de stat a fost de 536 de lei. Cele mai mari sume au fost înregistrate în Maramureș (628 lei), Hunedoara (601 lei), Bistrița-Năsăud (597 lei), Cluj (595 lei) și Prahova (592 lei).

Cei mai mulți beneficiari ai acestei indemnizații erau în București (39.595), urmat de Suceava (35.497), Iași (31.660), Dolj (30.140), Maramureș (28.215) și Prahova (28.043). Numărul mare de beneficiari reflectă nevoia semnificativă de sprijin suplimentar în rândul pensionarilor cu venituri reduse.

În cazul pensionarilor agricultori, indemnizația socială medie suportată de la bugetul de stat a fost de 365 de lei, cele mai mari valori fiind în Ilfov (477 lei), Hunedoara (467 lei) și în sectoarele 5 și 2 ale Capitalei (446, respectiv 444 lei).

Numărul cel mai mare de beneficiari se înregistra în județul Iași (3.858 persoane), urmat de Botoșani (2.618), Olt (2.577) și Suceava (2.362).

CNPP precizează că pensionarii din sistemul public ale căror venituri cumulate din pensii și indemnizații se situează sub 1.281 de lei primesc lunar această sumă de bani, cunoscută drept „Indemnizaţie socială pentru pensionari”, conform prevederilor Legii nr. 196/2009, cu modificările și completările ulterioare, menită să susțină veniturile celor mai vulnerabili pensionari din România.

Pentru context, vă reamintim și datele prezentate de CNPP pentru luna anterioară, respectiv octombrie 2025.

Numărul românilor care au primit indemnizaţia socială pentru pensionari a fost, în luna octombrie 2025, de 883.017 persoane. Potrivit datelor CNPP, cifra este mai mică faţă de luna septembrie cu 2.038 de beneficiari.

Din totalul înregistrat, 838.394 de pensionari provin din sistemul public de pensii, în timp ce 44.623 sunt persoane care au făcut parte din fostul sistem al pensiilor agricultorilor, potrivit Agerpres.

Diferența majoră între numărul celor două categorii arată că sistemul public rămâne segmentul cu cea mai mare nevoie de sprijin financiar suplimentar.

Pentru pensionarii din sistemul public, valoarea medie a indemnizaţiei suportate de la bugetul de stat a fost de 536 de lei în luna analizată.

Nivelul ajutorului variază însă de la un județ la altul, iar cele mai mari sume medii au fost înregistrate în Maramureş, unde indemnizaţia a ajuns la 627 de lei, în Hunedoara cu 602 lei, în Bistriţa-Năsăud cu 597 de lei, în Cluj cu 594 de lei și în Prahova cu 592 de lei.

Capitala rămâne zona cu cei mai mulți beneficiari. București a înregistrat 39.460 de pensionari care au primit indemnizație socială, urmat de județele Suceava cu 35.329 de beneficiari, Iaşi cu 31.567, Dolj cu 30.076, Maramureş cu 28.187 și Prahova cu 28.015 de persoane.