Consiliul Local al Sectorului 3 a votat majorarea capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 SRL, compania Primăriei care gestionează proiectul Hala Laminor, cu suma de 30 de milioane de lei. Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru și 12 împotrivă.

Potrivit documentului aprobat, banii sunt destinați continuării lucrărilor la a doua fază a proiectului, care vizează realizarea structurii necesare pentru viitoarele spații comerciale.

Înainte de vot, reprezentantul Algorithm Construcții S3 SRL, Alin Panait, a explicat consilierilor locali că finanțarea este necesară pentru partea de structură a celeilalte jumătăți a Halei Laminor. Această zonă urmează să găzduiască spații comerciale, descrise de autorități drept o zonă de tip mall.

El a precizat că există un deviz detaliat al lucrărilor, atât pentru structura de beton, cât și pentru cea metalică, iar suma solicitată este justificată de etapele următoare ale proiectului.

„Continuăm cu faza doi, partea de structură, respectiv partea de structură este cea necesară, pentru că urmează spații comerciale, zona de mall, așa cum o numim noi, cealaltă parte nouă a Halei Laminor, cealaltă jumătate a Halei Laminor, doar pe structură de beton și structură metalică și avem devizul detaliat în spate pentru ce anume avem, pe categorii de lucrări, pentru ce anume solicităm acești bani”, a explicat el consilierilor, potrivit Hotnews. „Trebuie să știți de asemenea că sunt contracte deja semnate cu Regina Maria. Urmează să se semneze săptămânile viitoare și cu Carrefourul și cu alți operatori de anvergură”, a dat el asigurări.

Reprezentantul societății a mai arătat că există deja contracte semnate cu Regina Maria, iar în perioada următoare urmează să fie încheiate și contracte cu Carrefour și alți operatori comerciali de anvergură.

Aceste informații au fost prezentate în cadrul ședinței Consiliului Local, în contextul justificării investiției aprobate.

Hala Laminor este situată în apropierea fostei Fabrici de Țevi și face parte din ansamblul industrial Malaxa. Construită în 1938 după planurile arhitectului Horia Creangă, hala era considerată la acea vreme una dintre cele mai mari și moderne construcții industriale din Europa.

Clădirea are o suprafață de aproximativ 72.000 de metri pătrați și este clasată ca monument istoric de clasa A. Structura metalică și suprafețele vitrate ample au fost concepute pentru a asigura o iluminare naturală eficientă.

În primăvara anului 2023, Primăria Sectorului 3 a relansat proiectul de amenajare a unui mall cultural în Hala Laminor. Planul include un parc cultural și de divertisment, cinematograf, sală de bowling, spații comerciale, restaurante, hotel și birouri.

Primăria are deja autorizație de construire pentru aceste lucrări, iar valoarea totală estimată a investiției este de aproximativ 54 de milioane de lei. Pentru realizarea proiectului, edilul Sectorului 3 a propus anterior majorarea capitalului societății Algorithm Construcții S3 cu aceeași sumă.

În 2017, Primăria Sectorului 3 a anunțat intenția de a cesiona, pe o perioadă de 50 de ani, aproximativ 35.000 de metri pătrați din Hala Laminor pentru transformarea într-un centru comercial. Prețul de pornire anunțat atunci a fost de 174 de euro pe metru pătrat.

În cealaltă jumătate a halei ar urma să funcționeze săli de spectacole, un centru acvatic și o zonă administrativă. Hala a fost preluată de Primăria Sectorului 3 în anul 2014, fiind parte a fostelor Uzine Malaxa, devenite ulterior Întreprinderea 23 August și, după 1990, Uzina Faur.