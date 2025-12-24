În prezent, legislația prevede pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea firmelor o cotă de impozitare cuprinsă între 0,08% și 0,2% din valoarea de evaluare. Pentru clădirile nerezidențiale, cota obligatorie este stabilită între 0,2% și 1,3%.

Guvernul a avut în vedere o majorare a acestor limite, propunând ca, începând cu 2026, impozitul pentru clădirile rezidențiale deținute de persoane juridice să fie cuprins între 0,2% și 1,5%. Această modificare ar fi avut un impact major asupra firmelor care dețin apartamente pe persoană juridică, precum și asupra operatorilor din turism și HoReCa.

În cele din urmă, Executivul a decis amânarea aplicării noilor praguri până la 1 ianuarie 2027, conform OUG nr. 78/2025. Astfel, în anul 2026 se mențin cotele actuale obligatorii, urmând ca majorările să fie introduse ulterior.

Separat de aceste cote stabilite prin lege, consiliile locale păstrează dreptul de a aplica majorări adiționale de până la 100%, în funcție de politica fiscală locală și de necesarul de finanțare al fiecărei comunități.

Consiliul General al Municipiului București a aprobat nivelurile impozitelor și taxelor locale aplicabile în 2026, ținând cont de rata inflației aferente anului 2024, stabilită la 5,6%. Hotărârea a fost adoptată cu 45 de voturi pentru, o abținere și patru voturi împotrivă.

Conform documentului, valorile impozabile pentru clădiri cresc semnificativ. Pentru clădirile cu structură din beton armat sau pereți din cărămidă, dotate cu utilități complete, valoarea impozabilă ajunge la 2.677 lei pe metru pătrat, față de 1.492 lei în 2025. În cazul clădirilor cu pereți din lemn, valoarea impozabilă crește la 803 lei pe metru pătrat, comparativ cu 447 lei în anul anterior.

Se majorează și impozitele pentru terenurile situate în intravilan, altele decât cele cu construcții. Pentru terenurile arabile din zona A, impozitul ajunge la 75 lei pe hectar, față de 42 lei în 2025, iar în zona B la 56 lei pe hectar, de la 31 lei.

Municipiul București introduce și o reducere de 30% a impozitului pentru autovehiculele hibride cu emisii de CO₂ de maximum 50 g/km. Totodată, se menține bonificația de 10% pentru plata anticipată, până la 31 martie, a impozitelor pe clădiri, terenuri și mijloace de transport.

Nivelurile stabilite de consiliile locale diferă între marile orașe ale țării. În București, impozitul pentru clădirile rezidențiale este de 0,2%, iar pentru cele nerezidențiale de 1,5%.

Cluj-Napoca aplică o cotă de 0,1% pentru clădirile rezidențiale și 1% pentru cele nerezidențiale. Timișoara menține 0,1% pentru rezidențial, dar ajunge la 1,3% pentru nerezidențial, la care se adaugă o majorare de 16%.

În Iași, cotele sunt de 0,1% pentru clădirile rezidențiale și 1,1% pentru cele nerezidențiale. Constanța aplică 0,2% pentru rezidențial și 1,3% pentru nerezidențial, cu o majorare suplimentară de 30,8%.

Brașovul are o cotă de 0,2% pentru clădirile rezidențiale, la care se adaugă o majorare de 50%, iar pentru nerezidențial 1,3% plus o majorare de 38,5%. Sibiu aplică 0,2% pentru rezidențial cu o majorare de 25% și 1,3% pentru nerezidențial cu o majorare de 16%.

În Oradea, impozitul pentru clădirile rezidențiale ajunge la 0,3% prin aplicarea unei cote adiționale de 50%, iar pentru cele nerezidențiale este stabilit la 1,15%. Craiova menține 0,2% pentru rezidențial și 1,3% pentru nerezidențial, cu o majorare de 10%.