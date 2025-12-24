Supraimpozitarea se aplică pentru un total de 152 de proprietari, persoane fizice și juridice deopotrivă.

Primăria a somat anterior proprietarii să efectueze lucrările de întreținere necesare în termen de șase luni de la constatarea degradării de către Poliția Locală. În cazul în care renovările nu au fost demarate în acest interval, autoritățile locale au decis aplicarea majorării impozitului ca sancțiune fiscală.

Scopul principal al acestei decizii este de a determina refacerea fațadelor și consolidarea clădirilor afectate, astfel încât să fie respectate cerințele legale privind siguranța și calitatea mediului construit. În documentele consultate se arată că această măsură urmărește și protejarea dreptului constituțional la un mediu sănătos pentru locuitori, dar și generarea de resurse suplimentare la bugetul local al Sectorului 1.

Majorarea impozitului variază în funcție de starea fiecărui imobil: cele mai multe clădiri vor plăti impozite suplimentare de 100% sau 200%, însă există și adrese pentru care punctul de plecare este o majorare de 300%, 400% sau chiar 500%.

Printre imobilele vizate se numără clădiri pe Intrarea Bitolia nr. 14 (cu 500% mai mult pentru trei proprietari), pe Strada Pârâul Rece nr. 9A (majorare de 500% pentru trei proprietari), dar și pe Strada Calea Dorobanților nr. 41 (200%), Strada Dornei nr. 15 (400%) sau Strada Maria Hagi Moscu nr. 22 (300%). Lista completă cuprinde numeroase alte adrese repartizate în diverse zone ale Sectorului 1.

Autoritățile locale susțin că această supraimpozitare rămâne în vigoare până când proprietarii își îndeplinesc obligațiile de reabilitare. Odată ce lucrările de consolidare și restaurare vor fi finalizate și certificate corespunzător, clădirile vor putea reveni la nivelul standard de impozitare anterior.

Conform hotărârii adoptate, imobilele incluse pe lista de supraimpozitare au fost evaluate pe baza unor criterii stabilite de autoritățile locale, care țin cont de starea fațadelor, gradul de degradare și riscurile asociate. Verificările au fost realizate de Poliția Locală Sector 1, iar rezultatele au stat la baza deciziei de majorare a impozitului pentru fiecare adresă în parte.

Lista clădirilor afectate face parte dintr-un demers anual al administrației locale, prevăzut de Codul fiscal, care permite majorarea impozitelor pentru imobilele neîngrijite aflate în intravilan. Măsura se aplică atât clădirilor rezidențiale, cât și celor cu altă destinație, iar nivelul majorării este stabilit individual, în funcție de situația constatată la fața locului.