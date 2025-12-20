Primăria Sectorului 1 a anunțat că, începând cu 1 ianuarie, modul de plată al impozitelor locale va fi modificat. Conform noilor reguli, taxele vor fi achitate direct către Primăria Sectorului 1, fără a mai trece prin Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale (DGITL).

Reprezentanții administrației locale spun că această schimbare respectă legislația care prevede ca plățile să fie efectuate în conturile bugetare ale entității publice locale, adică primăria, și nu printr-o structură subordonată acesteia. În plus, DGITL Sector 1 a fost integrată în aparatul de specialitate al primăriei, ceea ce face ca această ajustare să fie necesară.

Pentru cei care folosesc platforme online precum ghişeul.ro, aplicația „DGITL Sector 1”, SelfPay sau site-ul dedicat impozitelor, schimbarea nu implică modificări suplimentare.

Instituția a actualizat deja codul unic de înregistrare (CUI) pentru a evita eventuale erori. În cazul plăților prin internet banking, însă, cetățenii vor trebui să folosească noul CUI al Primăriei Sectorului 1, 4505359.

Pentru probleme sau clarificări, se pot folosi adresele de e-mail secretariat@impozitelocale1.ro sau registratura@primarias1.ro.

Pe lângă modificările privind modalitățile de plată, primăria a decis și supraimpozitarea unor clădiri neîngrijite. Astfel, proprietarii a 15 imobile care nu au fost întreținute corespunzător vor achita impozite majorate cu până la 500%. Această măsură se aplică până la finalizarea lucrărilor de restaurare, care trebuie să fie documentate prin planșe foto și proces-verbal de conformitate. Verificările pentru constatarea remedierilor se realizează la solicitarea proprietarilor.

Aceste măsuri au fost luate atât pentru a respecta cadrul legal, cât și pentru a încuraja întreținerea corespunzătoare a patrimoniului imobiliar din Sectorul 1.

Pentru anul 2025, impozitul pe clădiri din Sectorul 1 a fost stabilit în baza hotărârilor Consiliului Local, folosind valori de referință actualizate cu rata inflației. Autoritățile locale au păstrat structura tradițională a impozitării, cu diferențieri între persoane fizice și persoane juridice, precum și între clădirile rezidențiale și cele nerezidențiale.

Contribuabilii care au ales să își achite integral obligațiile fiscale până la data de 31 martie 2025 au beneficiat de o bonificație de 10%. Reducerea s-a aplicat atât pentru impozitul pe clădiri, cât și pentru cel aferent terenurilor și mijloacelor de transport, fiind menită să stimuleze plata anticipată.

În cazul persoanelor fizice, impozitul pentru clădirile cu destinație rezidențială s-a calculat prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% și 0,2% asupra valorii impozabile. Pentru clădirile nerezidențiale, nivelul taxării a fost mai ridicat și s-a stabilit pe baza unui raport de evaluare realizat conform prevederilor legale.

Pentru persoanele juridice, regulile de calcul au fost diferite. Clădirile rezidențiale au fost impozitate conform cotelor prevăzute de Codul Fiscal, iar pentru clădirile nerezidențiale cota a putut ajunge până la 5% în situația în care valoarea imobilului nu a fost actualizată în ultimii cinci ani.

Autoritățile locale au reamintit că imobilele degradate sau neîngrijite au putut fi supuse unei supraimpozitări de până la 500%, măsură aplicată pentru descurajarea abandonului clădirilor și pentru menținerea unui aspect urban adecvat în Sectorul 1.