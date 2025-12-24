Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că, pe durata sărbătorilor, peste 4.700 de pompieri vor fi mobilizați zilnic în întreaga țară. Aceștia vor interveni pentru gestionarea situațiilor de urgență apărute atât în mediul urban, cât și în cel rural.

Pentru a asigura intervenția rapidă, salvatorii au la dispoziție aproape 4.000 de mijloace tehnice. Potrivit informațiilor transmise de IGSU, este vorba despre peste 930 de autospeciale de stingere, 114 echipaje de descarcerare și mai mult de 460 de echipaje SMURD. Aceste resurse includ ambulanțe de prim ajutor, unități mobile de terapie intensivă, inclusiv pentru nou-născuți, dar și autospeciale destinate transportului personalului sau al victimelor multiple.

Autoritățile precizează că aceste forțe sunt pregătite să răspundă prompt, având în vedere specificul perioadei, când numărul incendiilor și al incidentelor casnice crește semnificativ.

„Pentru intervenția rapidă în situații de urgență, salvatorii au la dispoziție aproape 4.000 de mijloace tehnice, printre care se regăsesc peste 930 de autospeciale de stingere, 114 echipaje de descarcerare și mai bine de 460 de echipaje SMURD”, arată un comunicat de presă al IGSU.

IGSU recomandă cetățenilor să acorde o atenție sporită măsurilor de siguranță, mai ales în locuințe. Printre principalele sfaturi se numără fixarea corespunzătoare a bradului de Crăciun, utilizarea exclusivă a instalațiilor electrice verificate și oprirea luminilor decorative atunci când locuința este părăsită.

De asemenea, se recomandă evitarea amplasării lumânărilor sau a artificiilor în apropierea crengilor bradului și a materialelor ușor inflamabile. Scopul acestor măsuri este prevenirea unor evenimente care pot avea consecințe grave, inclusiv pierderi materiale sau de vieți omenești.

„În primul rând, acordați o atenție sporită folosirii sobelor și a altor surse de încălzire. Asigurați-vă că focul este stins înainte de culcare și nu utilizați aparate defecte sau improvizate, precum reșouri, calorifere electrice ori aeroterme. Nu utilizați lichide inflamabile pentru aprinderea focului și nu lăsați copiii nesupravegheați în încăperi unde sunt surse de încălzire în funcțiune, deoarece orice neatenție poate duce la situații grave.” „În ceea ce privește bradul de Crăciun, acesta trebuie să fie bine fixat, iar instalațiile de iluminat utilizate să fie conforme și verificate. Opriți-le înainte de a părăsi locuința și evitați amplasarea artificiilor sau a lumânărilor aprinse în apropierea bradului, pentru a reduce riscul de incendiu.”

Pe lângă intervențiile operative, o importanță deosebită este acordată activităților de prevenire. Pe întreaga perioadă a sezonului rece, inspectorii de prevenire desfășoară controale la unități turistice și de agrement, spații comerciale, lăcașuri de cult, ansambluri monahale și târguri tematice de sezon.

Verificările vizează respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor în locații frecventate de un număr mare de persoane. În prima parte a lunii decembrie, au fost efectuate controale la peste 1.500 de obiective din toate județele țării și din municipiul București.

În urma acestor acțiuni, inspectorii au identificat aproape 5.400 de nereguli privind respectarea măsurilor de siguranță la incendiu. Pentru deficiențele constatate, au fost aplicate amenzi în valoare de peste 6,8 milioane de lei și mai mult de 4.500 de avertismente.

Datele arată că, deși regulile sunt cunoscute, acestea nu sunt respectate în mod constant. IGSU atrage atenția că respectarea normelor de prevenire rămâne esențială, mai ales într-o perioadă intensă, cum este cea a sărbătorilor.

În fiecare an, odată cu scăderea temperaturilor, se înregistrează o creștere a incendiilor produse în gospodării. Cele mai frecvente cauze sunt utilizarea instalațiilor de încălzire defecte sau improvizate, lăsarea nesupravegheată a surselor de căldură și coșurile de fum necurățate.

De asemenea, instalațiile electrice deteriorate sau improvizate reprezintă un risc major.