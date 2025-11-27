Practica încărcării buteliilor la SKID-urile destinate autoturismelor rămâne frecventă, fiind văzută de mulți consumatori ca o soluție rapidă și ieftină, deși consecințele sunt dramatice, conform informațiilor publicate de EVZ.

Cauzele tehnice ale exploziilor sunt clare, dar adesea ignorate. Sistemele auto și cele dedicate buteliilor funcționează la presiuni și parametri diferiți, ceea ce face ca încărcarea improvizată să elimine controlul asupra volumului corect și a spațiului necesar dilatării gazului.

În plus, buteliile încărcate la stații auto nu trec prin verificări tehnice obligatorii, așa cum impune cadrul legal administrat de ISCIR. Astfel, un recipient deteriorat, ruginit sau neetanș devine un risc major în momentul în care este utilizat în gospodării, transformându-se într-un obiect care poate provoca explozii devastatoare.

În acest context, soluțiile sigure devin singura opțiune pentru prevenirea tragediilor. Operatorii autorizați reprezintă elementul central în protejarea consumatorilor, deoarece respectarea procedurilor nu este o formalitate, ci o garanție esențială pentru siguranță. Gaspeco L&D SA, cel mai mare furnizor de GPL din România, împreună cu partenerul logistic Transpeco Logistics & Distribution SA, oferă un model care elimină riscurile asociate încărcării artizanale. Buteliile sunt umplute exclusiv în stații specializate și supuse verificărilor tehnice ISCIR înainte de fiecare încărcare.

Avantajele acestui sistem constau în control, trasabilitate și transport sigur. Fiecare butelie Gaspeco poate fi urmărită de la momentul încărcării până la utilizatorul final, fiind clar documentat unde, când și cum a fost pregătită pentru consum. Transportul este realizat prin flota dedicată Transpeco, lider în domeniul manipulării mărfurilor periculoase, ceea ce permite livrarea în condiții de siguranță chiar și în zone rurale greu accesibile. Personalul certificat asigură manipularea corectă a recipientelor, eliminând improvizațiile periculoase care duc la accidente.

Amintim că o explozie produsă joi la o butelie într-o localitate din județul Dâmbovița a trimis două femei la spital. Una dintre victime a suferit arsuri, iar cealaltă a trecut printr-un atac de panică, ambele fiind transportate de urgență la unitatea medicală pentru îngrijiri suplimentare.

Incidentul a avut loc în satul Băleni-Sârbi, unde pompierii militari ai ISU Dâmbovița au fost solicitați să intervină. La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului Târgoviște, precum și un echipaj SMURD de la Garda de Intervenție Cornești.

Intervenția a fost sprijinită și de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Dâmbovița, prezent pentru acordarea primului ajutor și pentru evaluarea victimelor. Cele două femei, una cu arsuri și cealaltă afectată de un atac de panică, au fost preluate de medici și transportate la spital.

În paralel, echipele operative au asigurat măsurile necesare de prevenire și stingere a incendiilor pentru evitarea unor eventuale extinderi sau complicații. Autoritățile continuă verificările pentru a stabili modul exact în care s-a produs explozia.