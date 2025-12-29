Butelia reprezintă un element esențial în multe gospodării, însă ignorarea normelor de siguranță poate transforma buteliile într-o amenințare serioasă. Identificarea unei butelii neconforme este esențială pentru protecția familiei și a locuinței, scriu cei de la EVZ.

Statisticile oficiale indică faptul că între 30% și 40% dintre buteliile aflate în circulație în România nu respectă standardele tehnice. Această situație apare din cauza încărcării ilegale a recipientelor la stații neautorizate sau a utilizării buteliilor care au depășit perioada de utilizare recomandată de 10-15 ani.

Mulți consumatori aleg să ignore regulile de siguranță pentru a economisi bani, fără a conștientiza că riscul poate fi extrem de ridicat, uneori chiar letal.

Recunoașterea unei butelii cu risc începe cu câteva elemente simple:

Verificarea ISCIR: Fiecare butelie trebuie să aibă inscripționată data ultimei verificări tehnice. O perioadă de peste 10 ani de la ultima verificare transformă recipientul într-un obiect periculos.

Sigiliul original: O butelie încărcată corect într-un centru autorizat are un sigiliu intact din plastic, cu numele distribuitorului. Lipsa sigiliului sau prezența unui sigiliu improvizat semnalează o încărcare ilegală.

Starea fizică: Rugina, deformările, urmele de arsură sau modificările la robinet sunt semne că butelia nu mai poate fi utilizată în siguranță.

Mirosul și etanșeitatea: Dacă se simte miros de gaz, nu folosiți flacăra. Etanșeitatea se verifică doar cu apă și săpun.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este încărcarea buteliilor de aragaz la pompe de GPL auto. Procesul este riscant din mai multe motive.

În primul rând, spațiul de siguranță nu este respectat. Buteliile pentru uz casnic trebuie umplute doar până la 80% din capacitate, pentru a permite expansiunea gazului. La stațiile auto, recipientele sunt adesea supraîncărcate, ceea ce crește presiunea și riscul de explozie în cazul variațiilor de temperatură.

În al doilea rând, compoziția gazului auto diferă de amestecul butan-propan destinat uzului casnic. GPL-ul auto poate deteriora garniturile și robinetele recipientelor, sporind pericolul de scurgeri și accidente.

Istoria recentă a incidentelor arată cât de periculoase pot fi buteliile neconforme.

Tragedia de la Crevedia din 2023 a demonstrat efectele devastatoare ale gazului lichefiat depozitat necorespunzător, provocând zeci de victime și pagube materiale semnificative.

În ultimii ani, orașe precum Galați, Craiova sau Pașcani au fost martorele unor explozii în apartamente, cauzate de butelii încărcate ilegal sau de scurgeri de gaz de la furtunuri uzate, urmate de o simplă scânteie.

O butelie conformă poate fi utilizată fără risc, în timp ce una „de ocazie” poate provoca accidente grave.

„Vedem o creștere alarmantă a incidentelor cauzate de ignorarea celor mai elementare norme de siguranță. Mesajul nostru către consumatori este unul critic: o butelie încărcată la stația de GPL auto nu este o economie, ci un risc alarmant. La centrele de îmbuteliere Transpeco, fiecare recipient trece printr-un proces riguros de verificare a integrității structurale și a etanșeității robinetului înainte de a fi umplut. Mai mult, noi utilizăm cântărire electronică de precizie pentru a lăsa obligatoriul ‘pernă de aer’ – acel spațiu de siguranță de 20% care previne explozia în cazul creșterii temperaturii ambientale. La o pompă auto, acest control nu există, iar riscul ca butelia să cedeze sub presiune este uriaș. Nu puneți preț pe viața dumneavoastră și a vecinilor apelând la umpleri clandestine; sigiliul Transpeco sau al oricărui distribuitor autorizat este singura garanție că acea butelie a fost testată și poate fi folosită fără frică”.

Consumatorii trebuie să cumpere butelii doar de la distribuitori autorizați, să verifice sigiliul și să nu utilizeze recipiente deteriorate sau fără marcaj ISCIR vizibil.