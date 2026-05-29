Interdicție la toate stațiile GPL din România. ISCIR suspendă activitatea pentru 30 de zile dacă găsește această practică

Inspectorii ISCIR vor intensifica verificările la stațiile GPL din întreaga țară, după numeroase sesizări privind umplerea ilegală a buteliilor la instalațiile destinate alimentării autovehiculelor. Instituția avertizează că operatorii care încalcă regulile riscă nu doar amenzi, ci și suspendarea activității pentru 30 de zile.

Inspectoratul de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) a transmis operatorilor care dețin sau utilizează instalații de distribuție GPL pentru autovehicule o notificare prin care solicită afișarea permanentă a unui anunț informativ în zona de alimentare.

Măsura a fost luată în contextul numeroaselor sesizări primite de instituție privind umplerea ilegală a buteliilor la stațiile GPL.

Potrivit documentului transmis de ISCIR, începând cu 22 mai 2026, la toate instalațiile de distribuție GPL pentru autovehicule trebuie afișat, într-un loc vizibil, un anunț în format A4, color și plastifiat, destinat informării clienților și prevenirii unor practici periculoase.

Instituția avertizează că, în timpul controalelor, inspectorii vor verifica respectarea interdicției privind umplerea buteliilor la instalațiile de alimentare a autovehiculelor.

În situația în care vor fi descoperite astfel de practici, sancțiunile nu se vor limita la amenzile prevăzute de lege.

„În cazul în care, în cadrul controalelor efectuate de către ISCIR, se constată umplerea buteliilor la instalațiile de distribuție GPL, suplimentar față de aplicarea sancțiunilor prevăzute de art. 24 din Legea nr. 64/2008 se va dispune oprirea din funcțiune a instalației și suspendarea desfășurării activității pe o perioadă de 30 de zile, conform prevederilor art. 17 din actul normativ menționat anterior respectiv a prevederilor art. II, alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2023.”

Măsura poate avea un impact semnificativ asupra activității comerciale a operatorilor care nu respectă reglementările în vigoare.

ISCIR atrage atenția că ignorarea unei decizii de oprire a instalației poate avea consecințe penale.

Potrivit instituției, operatorii care continuă activitatea după ce funcționarea instalației a fost interzisă de inspectorii de specialitate riscă dosar penal.

„Precizăm că menţinerea sau repunerea în funcţionare a instalaţiilor ori echipamentelor, după ce a fost oprită sau interzisă funcţionarea acestora, prin proces-verbal încheiat de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani ori cu amendă.”

Reprezentanții ISCIR reamintesc că legislația tehnică în domeniul instalațiilor GPL stabilește clar responsabilitățile operatorilor.

Conform prescripției tehnice PT C 8-2010 privind instalațiile de distribuție a gazelor petroliere lichefiate, deținătorii și utilizatorii acestor echipamente răspund pentru eventualele incidente produse ca urmare a exploatării necorespunzătoare sau fără autorizațiile necesare.

„Totodată, vă aducem la cunoștință că potrivit prevederilor prescripției tehnice PT C 8-2010 – INSTALAŢII DE DISTRIBUŢIE GAZE PETROLIERE LICHEFIATE deţinătorul/utilizatorul instalației este responsabil pentru eventualele avarii sau accidente produse prin exploatarea instalaţiilor GPL fără autorizarea funcţionării sau prin exploatarea necorespunzătoare a acestora.”

Prin această acțiune, ISCIR urmărește reducerea riscurilor asociate manipulării necorespunzătoare a GPL-ului și prevenirea unor accidente care pot pune în pericol atât personalul stațiilor, cât și populația.