ANPC și ANAF au intensificat verificările în mai multe sectoare economice la începutul lunii martie, vizând atât stațiile de distribuție a carburanților, cât și operatorii economici din domeniul comerțului cu bijuterii și metale prețioase.

Autoritatea responsabilă de protecția consumatorilor a anunțat că a verificat piața carburanților în baza legislației specifice, acțiunile de control având loc în data de 5 martie 2026. ANPC a reiterat faptul că, potrivit cadrului legal, în perioade de mobilizare, stare de război, stare de urgență, stare de alertă sau alte situații de criză stabilite prin acte normative, poate interveni pentru produsele și serviciile aflate în situații de risc speculativ.

În aceste contexte, sunt interzise practicile considerate prejudiciabile pentru consumatori, precum stabilirea unor prețuri nejustificat de mari, limitarea nejustificată a producției ori a vânzărilor sau acumularea și revânzarea produselor la tarife majorate artificial. În urma controalelor desfășurate la stațiile de distribuție a carburanților, inspectorii au constatat abateri în patru domenii principale.

În zona carburanților și a produselor conexe, au fost semnalate situații precum neafișarea prețurilor la pompă sau în locuri vizibile, totemuri de informare nefuncționale și lipsa informațiilor privind caracteristicile combustibililor, inclusiv procentul de etanol.

Totodată, au fost identificate afirmații comerciale considerate nejustificate, cum ar fi garantarea celei mai mari cifre cetanice din România. Verificările ANPC au mai scos la iveală documentații incomplete privind calitatea carburanților, scurgeri de combustibil, pistoale defecte și pavimente neigienizate.

Controalele au vizat și zona produselor alimentare comercializate în benzinării. Inspectorii au descoperit etichete fără traducere completă în limba română, produse expirate sau cu ambalaje deteriorate, fructe și legume depreciate ori mucegăite, dar și lipsa afișării corecte a prețurilor sau a prețului pe unitatea de măsură. De asemenea, au fost constatate condiții necorespunzătoare de depozitare și vitrine frigorifice neigienizate.

Nereguli au fost identificate și în sectorul serviciilor alimentare, inclusiv în punctele de tip fast-food. Printre deficiențele constatate s-au numărat lipsa informării privind alergenii, etichetarea incorectă a produselor, nerespectarea temperaturilor de păstrare și utilizarea unor echipamente ori ustensile neigienizate. Inspectorii au semnalat și proceduri considerate nesigure în zona de preparare a alimentelor.

În ceea ce privește produsele nealimentare, controalele ANPC u evidențiat lipsa traducerilor și a marcajelor de conformitate, existența unor produse cu termen de valabilitate depășit sau fără avertismente privind utilizarea ori vârsta minimă recomandată. Au fost descoperite și cazuri de depozitare necorespunzătoare, precum și butelii GPL neconforme ori deteriorate.

În urma acțiunilor de control, au fost aplicate 359 de sancțiuni contravenționale, dintre care 114 avertismente și 245 de amenzi. Valoarea totală a sancțiunilor a depășit 1,49 milioane de lei.

În plus, produse în valoare de peste 45.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare, iar altele, în valoare de aproape 11.000 de lei, au fost retrase temporar până la remedierea deficiențelor.

Autoritățile au dispus și șapte măsuri de oprire temporară a prestării serviciilor în anumite benzinării, până la intrarea în legalitate.

Conducerea ANPC a transmis că sesizările consumatorilor sunt tratate cu responsabilitate și că intervențiile vor continua ori de câte ori sunt identificate practici care pot afecta drepturile și interesele acestora.

Verificările nu s-au limitat însă la piața carburanților. În paralel, inspectorii Antifraudă ai ANAF au desfășurat controale la operatori economici din municipiul Bacău, activi în domeniul comerțului cu bijuterii și metale prețioase.

În urma analizelor de risc fiscal, autoritățile au inițiat verificări privind respectarea legislației referitoare la evidența, proveniența și comercializarea bunurilor din metale prețioase. Controalele au fost extinse și la o altă societate aflată în legătură cu operatorul economic inițial, după ce au fost constatate deficiențe similare.

Inspectorii au identificat nereguli semnificative, constând în evidența deficitară a stocurilor și lipsa documentelor justificative privind proveniența unor cantități importante de bunuri comercializate. În consecință, au fost dispuse măsuri de confiscare pentru 6.560 de piese din aur, evaluate la aproximativ 12,24 milioane de lei, și pentru 1.989 de piese din argint, în valoare de circa 323.000 de lei.

În total, cantitățile confiscate au însumat 23,16 kilograme de aur și 9,51 kilograme de argint, valoarea acestora fiind estimată la aproximativ 12,56 milioane de lei. Pe lângă confiscări, au fost aplicate și sancțiuni contravenționale în cuantum de 20.000 de lei, conform prevederilor legale în vigoare.

Bunurile confiscate au fost predate instituțiilor abilitate, potrivit procedurilor legale.