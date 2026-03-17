România se confruntă cu creșteri semnificative ale prețului benzinei și motorinei, iar Guvernul, prin Ministerul Finanțelor, a anunțat că va lua măsuri urgente pentru a proteja consumatorii și transportatorii.

„Amenințările erau mult mai mari și pot să deduc faptul că la baza acestor recomandări a stat, în primul rând, consolidarea fiscal-bugetară. Nu mai suntem în aceeași situație din 2024. Nu înseamnă că am depășit complet pericolul, dar nu mai suntem în aceeași situație”.

Ministrul Alexandru Nazare a declarat că stocurile existente ale producătorilor și distribuitorilor au fost achiziționate în trecut și nu reflectă costurile actuale de pe piața internațională.

„Într-adevăr, sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația, mai ales în privința faptului că stocurile pe care le au producătorii și distribuitorii la dispoziție astăzi sunt stocuri achiziționate în trecut și ca atare, dacă îmi permiteți, toate agențiile și toate instituțiile care au în atribuții monitorizarea și controlul acestei situații într-un context de criză pe piața combustibililor, trebuie să acționeze în acest sens. Ca atare, analiza noastră, analiza Ministerului Finanțelor, a fost transmisă la Guvern. Sunt convins că în următoarele zile se va lua o decizie în această privință”, a spus el.

Guvernul a actualizat schema de ajutor de stat pentru transportatori, oferind o deducere la acciză de 0,85 RON, pentru a preveni transferul imediat al costurilor către consumatori. Această măsură face parte dintr-un pachet de acțiuni menite să gestioneze criza de pe piața carburanților și să asigure stabilitate fiscală.

Ministrul Nazare a subliniat că analiza Ministerului Finanțelor a fost deja transmisă Executivului, iar deciziile concrete urmează să fie luate în zilele următoare. De asemenea, premierul Ilie Bolojan a discutat cu companiile de profil pentru a evalua stocurile și a coordona intervențiile necesare.

„Din punctul nostru de vedere, noi nu am făcut doar o analiză, noi am acționat, schema de ajutor de stat care era aferentă transportatorilor a fost updatată imediat, am updatat-o astfel încât transportatorii să aibă o deducere la acciză de 0,85 RON, astfel încât prețul mărit să nu fie transferat imediat și acest lucru s-ar fi întâmplat în cazul transportatorilor. Deci, Ministerul Finanțelor încă de săptămâna trecută a luat o decizie care e benefică în acest context, pentru a continua pentru a declara situația de criză în zona energiei, pentru monitorizare a prețurilor, pentru monitorizare mult mai strictă a modului în care se comportă anumiți operatori economici. Guvernul trebuie să ia niște măsuri care sunt statuate în ordonanța 84 din 2022”, a mai declarat Alexandru Nazare.

Pe termen mediu, aderarea României la OCDE ar putea aduce investiții suplimentare și fonduri mai mari, contribuind la stabilizarea costurilor de finanțare și la reducerea primei de risc.

„Este strict decizia României ce va alege din recomandările OCDE, astfel încât să-și atingă țintele din strategia fiscal-bugetară la sfârșitul acestui an 2026. Ținta de deficit anunțată de șase, doi, practic ne aduce în traiectoria fiscal-bugetar asumată înainte și intrăm într-o normalitate. Ieșim din zona de derapaj în care am intrat în 2024”, a mai spus Alexandru Nazare.

Ministrul Nazare a explicat că România va putea selecta recomandările OCDE care se potrivesc cel mai bine strategiei fiscal-bugetare, astfel încât să atingă ținta de deficit de 6,2% până la sfârșitul anului 2026 și să revină într-o traiectorie fiscală normală.

„Vorbim de fonduri, investiții cu resurse mult mai mari, care vor lua România în calcul mult mai serios. De asemenea, statutul de membru OCDE ne va ajuta la stabilizarea costurilor de finanțare”.

Potrivit ministrului, contextul actual este mult diferit față de anul 2024, când amenințările asupra economiei erau mult mai mari.