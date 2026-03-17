De la 1 aprilie 2026, IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor) va scădea de la 5,68% la 5,58% pe an, conform calculelor BNR pe baza mediei trimestriale pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2025.

Această scădere influențează direct ratele creditelor ipotecare noi și poate oferi oportunități avantajoase pentru românii care își doresc refinanțări sau credite cu dobândă fixă.

IRCC este principalul indicator de referință pentru creditele noi în lei, calculat trimestrial de Banca Națională a României pe baza mediei tranzacțiilor interbancare. Spre deosebire de ROBOR, IRCC oferă o evoluție mai stabilă și mai predictibilă, ceea ce îl face preferat pentru creditele ipotecare și de consum.

IRCC se aplică la creditele noi și influențează direct rata dobânzii, la care se adaugă marja băncii.

La finalul fiecărui trimestru, BNR stabilește valoarea IRCC pentru trimestrul următor.

Numărul românilor cu credite legate de IRCC este de aproximativ 596.567, cu un total al împrumuturilor de peste 80 miliarde de lei (date BNR la 31 iulie 2025). Această scădere va reduce ușor rata lunară pentru creditele ipotecare noi:

Credit de 250.000 lei: rata lunară scade cu 17 – 20 de lei.

Credit de 500.000 lei: rata lunară scade cu 35 – 40 de lei.

Pentru creditele vechi legate de ROBOR, dobânzile rămân mai mari, de peste 8,5% – 9%, deși și ROBOR a scăzut recent la aproximativ 5,87%.

Specialiștii în finanțe anticipează că 2026 va fi anul în care românii vor opta masiv pentru refinanțări cu dobândă fixă, pentru a evita fluctuațiile viitoare ale dobânzilor. În condițiile unui IRCC stabil între 5,3% și 5,5% până la finalul anului, creditele cu dobândă fixă devin soluția sigură pentru planificarea financiară pe termen lung.

Majoritatea creditelor ipotecare pentru persoane fizice sunt deja cu dobândă fixă, reprezentând aproximativ 70% din totalul împrumuturilor.

Dobânzile fixe oferă predictibilitate și protecție împotriva creșterilor neașteptate ale dobânzilor.

Valoarea IRCC trimestrială se calculează ca media aritmetică a IRCC zilnic din trimestrul anterior, luând în considerare toate zilele lucrătoare. Aceasta determină nivelul de referință pentru toate creditele noi în lei pentru următorul trimestru.