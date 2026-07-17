Surpriza din magazinele Lidl: fructe și legume românești cu reduceri importante

Magazinele Lidl au pregătit în această săptămână o selecție de fructe și legume românești disponibile la prețuri reduse. Produsele de sezon pot fi găsite pe rafturi în perioada următoare, fiind destinate celor care caută ingrediente locale pentru mesele de vară, gustări proaspete sau preparate pentru familie.

Oferta din Piața Lidl include nouă fructe și legume românești care beneficiază de reduceri diferite în funcție de perioada de valabilitate a promoțiilor. Printre produsele disponibile se află pepenele verde românesc, cartofii albi, ceapa galbenă, afinele, pepenele verde cu miez galben, roșiile cocktail românești cu ciorchine, castraveții Fabio, morcovii și ardeii grași verzi.

Pepenele verde românesc este unul dintre produsele de sezon incluse în oferta acestei săptămâni. În perioada 13–19 iulie, acesta are o reducere de 28% și poate fi cumpărat la prețul de 1,79 lei/kg.

Tot până pe 19 iulie, cartofii albi sunt disponibili cu o reducere de 40%, prețul fiind de 8,99 lei pentru un sac de 5 kg. Produsele sunt incluse în selecția de fructe și legume românești promovate în această perioadă în magazinele Lidl.

În intervalul 16–19 iulie, oferta este completată de alte produse de sezon. Ceapa galbenă, utilizată frecvent în preparatele de vară și în salate, are o reducere de 33% și poate fi cumpărată la prețul de 7,99 lei pentru un sac de 5 kg.

Tot în aceeași perioadă, afinele românești sunt disponibile la 8,99 lei pentru o caserolă de 250 g, cu o reducere de 40%.

Pentru consumatorii care aleg variante diferite de fructe de sezon, pepenele verde cu miez galben este inclus în ofertă cu o reducere de 28%. Acesta poate fi cumpărat la prețul de 2,49 lei/kg.

Roșiile cocktail românești cu ciorchine fac parte, de asemenea, din selecția promoțională. La achiziția a două caserole de 500 g, al doilea produs are prețul de 3,99 lei, ceea ce reprezintă o reducere de 55%.

În perioada 17–19 iulie, oferta este completată de alte legume disponibile în timpul Super Weekend-ului Lidl. Castraveții Fabio pot fi cumpărați la 1,99 lei/bucată, cu o reducere de 33%, morcovii sunt disponibili la 2,99 lei/kg, cu o reducere de 25%, iar ardeii grași verzi au prețul de 5,99 lei/kg, cu o reducere de 33%.

Pe lângă reducerile aplicate în această perioadă, fructele și legumele din Piața Lidl sunt supuse unor verificări de calitate înainte de a ajunge pe rafturile magazinelor. Aceste controale urmăresc ca produsele oferite clienților să fie proaspete și conforme cu standardele de calitate. Selecția de produse românești este disponibilă în magazinele Lidl în perioada menționată, în limita stocului disponibil.