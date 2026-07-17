Un nou record pentru angajații din Spania: cât durează, de fapt, o carieră profesională. Situația din România

Viața profesională a spaniolilor continuă să se extindă, atingând în ultimii ani valori record. Cu toate acestea, durata medie a perioadei petrecute pe piața muncii rămâne sub nivelul necesar pentru ca un angajat să se pensioneze la 65 de ani cu pensia maximă.

În Spania, pensionarea la această vârstă este posibilă pentru persoanele care au acumulat 38 de ani și trei luni de contribuții la sistemul de asigurări sociale. Datele Eurostat arată însă că durata medie a vieții active a ajuns în 2025 la 36 de ani și 10 luni.

Diferența dintre cele două perioade îi determină pe mulți lucrători să rămână mai mult timp pe piața muncii înainte de pensionare.

În 2024, durata medie a vieții active în Spania era de 36 de ani și șase luni, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ patru luni într-un singur an. Evoluția vine după o perioadă de modificări ale sistemului de pensii, care au influențat treptat comportamentul privind ieșirea din activitate, potrivit celor relatate de eleconomista.es.

Creșterea duratei medii a vieții active coincide cu aplicarea reformelor sistemului de pensii promovate de fostul ministru José Luis Escrivá. Începând din 2022, autoritățile spaniole au introdus măsuri menite să încurajeze amânarea pensionării și au stabilit condiții mai stricte pentru anumite forme de pensionare anticipată.

Efectele acestor schimbări s-au reflectat progresiv în datele statistice. Durata medie a vieții active a crescut de la 35 de ani și 11 luni în 2022 la 36 de ani și 10 luni în 2025, ceea ce reprezintă o majorare de aproape un an într-o perioadă de trei ani.

În paralel, Spania se află într-un proces de creștere treptată a vârstei standard de pensionare. Calendarul actual urmează să fie finalizat în 2027, când vârsta de pensionare va ajunge la 67 de ani pentru persoanele care nu au acumulat suficienți ani de contribuții pentru pensionarea la 65 de ani. În prezent, această vârstă este stabilită la 66 de ani și opt luni.

Datele pentru anul 2025 indică și diferențe între bărbați și femei în ceea ce privește durata vieții active. Pentru bărbații spanioli, perioada profesională estimată este de 38 de ani și șase luni, cu trei ani și trei luni mai mult decât în cazul femeilor.

La nivelul Uniunii Europene, Eurostat estimează că o persoană care a ajuns la vârsta legală de muncă, stabilită în medie la 15 ani în Europa, va avea o perioadă activă de aproximativ 37 de ani și șase luni. Valoarea este cu patru luni mai mare decât estimarea realizată pentru anul 2024.

Spania se situează cu șase luni sub media Uniunii Europene, cu o durată medie a vieții active de 36 de ani și 10 luni. În rândul statelor apropiate geografic, Franța și Ungaria au înregistrat o valoare similară cu media europeană.

Germania are o durată estimată a vieții active de 40 de ani și două luni, iar Portugalia ajunge la 39 de ani și opt luni, ambele depășind media Uniunii Europene. Italia se află printre statele cu cele mai scurte perioade de activitate profesională, cu o medie de 33 de ani. În România 32 de ani și opt luni.

Mai multe state nordice se află printre țările europene cu cele mai lungi cariere profesionale. Suedia înregistrează o durată medie a vieții active de 43 de ani și cinci luni, Norvegia de 41 de ani și cinci luni, Finlanda de 40 de ani și opt luni, iar Danemarca de 42 de ani și șapte luni.

Diferențele dintre state în ceea ce privește durata vieții active sunt influențate de mai mulți factori, printre care vârsta la care oamenii intră pe piața muncii, rata de ocupare a populației, participarea femeilor la activitatea profesională și vârsta efectivă de pensionare.

În general, țările cu piețe ale muncii mai stabile și cu perioade mai lungi de ocupare tind să înregistreze durate mai mari ale vieții active.