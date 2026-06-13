Prețul cireșelor, căpșunilor și caiselor. Unele sortimente de cireșe au ajuns la 25 de lei kilogramul

Cireșele, căpșunile și caisele se află printre cele mai căutate fructe de sezon din Piața Obor, una dintre cele mai mari piețe din București. Oferta este variată, iar prețurile diferă în funcție de soi, proveniență și gradul de coacere.

În această perioadă, cumpărătorii găsesc atât fructe premium, cât și variante mai accesibile, în timp ce comercianții spun că cererea rămâne ridicată.

Cele mai ridicate prețuri din Piața Obor sunt afișate la cireșele din soiurile considerate premium. Comercianții vând cireșele Napoleon, Cordia dulce și Pietroase cu 25 de lei kilogramul, promovându-le ca fiind foarte dulci și de calitate superioară.

La același preț sunt comercializate și vișinele, dar și alte sortimente de cireșe apreciate pentru gustul lor, potrivit Libertatea.

Pentru cumpărătorii care doresc variante mai accesibile, există și cireșe la 15 lei kilogramul. Soiul Boambă se găsește la prețuri cuprinse între 20 și 25 de lei kilogramul, în funcție de tarabă și de aspectul fructelor.

Comparativ cu cireșele, căpșunile au prețuri mai reduse și continuă să atragă numeroși cumpărători.

Cele mai ieftine căpșuni găsite în Piața Obor sunt vândute cu 9,90 lei kilogramul. Alte tarabe afișează prețuri de 12 lei sau 15 lei kilogramul, diferențele fiind influențate de dimensiunea fructelor și de aspectul acestora.

Comercianții spun că produsele românești sunt în continuare preferate de clienți, chiar dacă prețurile pot varia de la o perioadă la alta.

Caisele sunt printre fructele cu cele mai accesibile prețuri în această perioadă.

În Piața Obor, acestea pot fi cumpărate începând de la 7,90 lei kilogramul. Alte sortimente sunt comercializate cu 10 lei kilogramul, iar pentru fructele considerate mai aromate și mai bine coapte prețurile ajung la 10-12 lei kilogramul.

Cele descrise de comercianți drept dulci sau foarte dulci sunt vândute cu până la 15 lei kilogramul.

Potrivit prețurilor observate la tarabele din piață, cireșele Napoleon, Cordia dulce și Pietroase costă 25 de lei kilogramul. Cireșele Boambă sunt vândute cu 20-25 de lei kilogramul, iar alte sortimente de cireșe se găsesc la 15 lei kilogramul.

Vișinele sunt comercializate cu 25 de lei kilogramul.

La categoria căpșuni, prețurile variază între 9,90 lei și 15 lei kilogramul.

În cazul caiselor, prețurile pornesc de la 7,90 lei kilogramul și ajung până la 15 lei kilogramul pentru sortimentele considerate mai dulci.

Oferta bogată din această perioadă îi determină pe mulți bucureșteni să includă fructele de sezon în coșul de cumpărături, în ciuda diferențelor de preț dintre sortimente. Comercianții spun că interesul pentru produsele proaspete rămâne ridicat, pe măsură ce sezonul fructelor de vară continuă.