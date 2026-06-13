Apartamentele pe care nu trebuie să le cumpărați. Avertisment pentru români. Ce trebuie să verificați

Apartamentele din clădirile vechi continuă să fie căutate, mai ales în marile orașe, unde multe dintre acestea sunt amplasate în zone centrale și au suprafețe generoase. În fața prețurilor ridicate din proiectele noi, numeroși cumpărători sunt tentați să aleagă locuințe mai ieftine, fără să analizeze în detaliu starea reală a clădirii. Inginerul constructor Marius Șoflete avertizează însă că există un criteriu care ar trebui să cântărească mai mult decât prețul, zona sau finisajele: siguranța structurală a imobilului.

Problema riscului seismic este una dintre cele mai importante în marile orașe din România, în special în București, unde există sute de clădiri încadrate în diferite categorii de risc.

Multe dintre aceste imobile au fost construite înainte de apariția normativelor moderne de proiectare seismică și au trecut deja prin mai multe cutremure importante.

Cu toate acestea, apartamentele din astfel de clădiri continuă să fie scoase la vânzare și cumpărate.

Pentru mulți români, argumentul principal este prețul.

Diferențele față de locuințele similare aflate în clădiri noi sau consolidate pot ajunge la zeci de mii de euro.

Această diferență îi determină pe unii cumpărători să accepte riscuri pe care altfel nu le-ar lua în calcul.

În cadrul podcastului, specialistul a fost întrebat direct dacă există tipuri de locuințe pe care le-ar evita indiferent de preț.

Răspunsul a fost fără ezitare.

„Eu nu aș cumpăra într-un bloc cu bulină roșie.”

Declarația vine din partea unui inginer constructor care analizează clădirile din perspectiva siguranței și a comportamentului acestora în cazul unui seism puternic.

Pentru el, criteriul principal nu este prețul, ci nivelul de risc pe care și-l asumă proprietarul.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este concentrarea exclusivă asupra locuinței.

Oamenii analizează parchetul, instalațiile, compartimentarea și finisajele, însă uită că apartamentul face parte dintr-o construcție mult mai mare.

În realitate, siguranța unei locuințe depinde în primul rând de starea întregii clădiri.

Poți renova complet un apartament, poți schimba instalațiile și mobilierul, însă nu poți modifica singur structura de rezistență a blocului.

Tocmai de aceea, specialiștii recomandă ca analiza să înceapă cu imobilul și abia apoi cu apartamentul propriu-zis.

România rămâne una dintre țările europene cu activitate seismică semnificativă.

Cutremurele majore produse în trecut au demonstrat cât de vulnerabile pot fi anumite construcții.

Problema este că nimeni nu poate spune cu exactitate când va avea loc următorul seism important.

Din acest motiv, starea structurală a unei clădiri nu ar trebui privită ca un detaliu secundar.

În opinia specialiștilor, este unul dintre cele mai importante criterii atunci când este făcută o investiție imobiliară.

Diferența de preț dintre un apartament aflat într-un bloc cu probleme și unul situat într-o clădire sigură poate părea foarte atractivă.

Pentru un cumpărător aflat la limita bugetului, economisirea a câteva zeci de mii de euro poate părea o oportunitate excelentă.

Totuși, specialiștii spun că această economie trebuie analizată în contextul riscului asumat.

Atunci când achiziția este finanțată printr-un credit pe 25 sau 30 de ani, siguranța familiei ar trebui să cântărească mai mult decât diferența de preț.

În multe cazuri, clădirile încadrate în categorii de risc seismic sunt și construcții vechi care se confruntă cu alte dificultăți.

Instalațiile pot fi depășite, anumite elemente constructive pot fi degradate, iar costurile de întreținere pot fi mai mari decât într-un imobil modern.

Uneori apar infiltrații, probleme la fațadă, la acoperiș sau la instalațiile comune.

Toate aceste aspecte se adaugă riscului principal și pot genera investiții suplimentare pentru proprietari.

Pe lângă problemele tehnice, astfel de locuințe pot ridica și dificultăți financiare.

Anumite bănci sunt mai prudente atunci când acordă credite pentru apartamente situate în clădiri cu probleme structurale.

În plus, valoarea de piață a unor astfel de proprietăți poate fi afectată în timp.

Un cumpărător care achiziționează astăzi un apartament într-o clădire vulnerabilă poate întâmpina dificultăți atunci când va dori să îl revândă.

Astfel, riscul nu este doar unul legat de siguranță, ci și de investiție.

Marius Șoflete consideră că mulți români acordă o atenție prea mare elementelor care pot fi schimbate și prea puțină importanță celor care nu pot fi modificate.

Finisajele se pot înlocui, mobilierul poate fi schimbat, iar instalațiile pot fi modernizate.

Structura clădirii este însă elementul care determină nivelul de siguranță al întregii investiții.

Tocmai de aceea, specialiștii recomandă verificarea încadrării seismice a imobilului, consultarea documentelor disponibile și solicitarea opiniei unui expert atunci când există neclarități.