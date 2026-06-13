Documentul pe care proprietarii de locuințe ar trebui să-l dețină. Dovedește adevărul despre bloc: Unul dintre cele mai importante

Prețul, zona, suprafața și finisajele sunt criteriile care influențează cel mai des decizia de cumpărare a unei locuințe. Specialiștii spun însă că adevărata calitate a unui apartament nu poate fi evaluată doar prin ceea ce se vede la o vizionare. Inginerul constructor Marius Șoflete atrage atenția că există un document esențial pe care puțini cumpărători îl solicită înainte de semnarea contractului și care poate dezvălui informații importante despre modul în care a fost construit imobilul.

Pentru majoritatea românilor, achiziția unei locuințe reprezintă cea mai mare investiție financiară din viață. În multe cazuri, apartamentele sunt cumpărate prin credite care se întind pe 20, 25 sau chiar 30 de ani.

Cu toate acestea, numeroși cumpărători verifică atent doar actele de proprietate, extrasul de carte funciară, certificatul energetic și situația juridică a imobilului.

Foarte puțini cer însă documentele tehnice care arată cum a fost construită clădirea și ce materiale au fost utilizate.

Marius Șoflete consideră că această abordare este o greșeală care poate costa scump în viitor.

„Cere cartea construcției. Este unul dintre cele mai importante documente ale unei clădiri.”

Cartea construcției poate fi comparată cu istoricul medical al unei clădiri.

Documentul cuprinde informații privind proiectarea, execuția și exploatarea imobilului și trebuie păstrat pe întreaga durată de viață a construcției.

În mod normal, dosarul include proiectele tehnice, procesele-verbale de recepție, documentele privind materialele folosite, verificările realizate pe parcursul lucrărilor, certificatele de calitate și alte informații relevante despre clădire.

Pentru specialiști, acesta este documentul care oferă cea mai clară imagine asupra modului în care a fost realizată construcția.

Una dintre ideile pe care Marius Șoflete le repetă frecvent este că foarte mulți cumpărători sunt atrași de ceea ce văd la suprafață și ignoră ceea ce contează cu adevărat.

Un apartament poate avea gresie scumpă, parchet premium, mobilier modern și băi spectaculoase, însă toate acestea nu oferă informații despre structura clădirii, hidroizolații, termoizolații sau instalațiile ascunse în pereți.

Problema este că tocmai aceste elemente invizibile sunt cele care generează cele mai mari cheltuieli după mutare.

Cartea construcției poate oferi informații importante despre toate aceste aspecte.

În multe situații, cumpărătorii află despre defectele unei locuințe abia după ce devin proprietari.

Infiltrațiile, punțile termice, problemele de izolare fonică, defectele de execuție sau anumite modificări realizate ulterior pot genera costuri importante și pot afecta confortul locuirii.

Accesul la documentația tehnică poate ajuta la identificarea unor riscuri încă dinainte de semnarea contractului.

În cazul unei clădiri noi, documentele pot arăta exact ce soluții constructive au fost utilizate și dacă lucrările au fost executate conform proiectului.

În cazul unei clădiri mai vechi, acestea pot evidenția eventuale intervenții realizate de-a lungul timpului.

Marius Șoflete consideră că transparența este esențială într-o tranzacție imobiliară.

„Dacă cineva nu vrea să îți arate cartea construcției, eu aș începe să îmi pun niște întrebări.”

Potrivit acestuia, dezvoltatorii și proprietarii care nu au nimic de ascuns nu ar trebui să aibă probleme în a pune la dispoziția cumpărătorilor informațiile tehnice relevante despre clădire.

În schimb, lipsa documentelor sau refuzul de a le prezenta poate reprezenta un semnal de alarmă pentru cei care urmează să investească sume importante.

Defectele ascunse ale unei construcții sunt printre cele mai costisitoare probleme cu care se pot confrunta proprietarii.

Refacerea hidroizolațiilor, remedierea infiltrațiilor, rezolvarea problemelor de izolare termică sau intervențiile asupra instalațiilor pot implica cheltuieli de mii sau chiar zeci de mii de euro.

În plus, multe dintre aceste probleme apar după expirarea anumitor garanții sau generează dispute între proprietari, dezvoltatori și constructori.

Tocmai de aceea, verificarea documentației tehnice înainte de cumpărare poate reprezenta una dintre cele mai importante măsuri de protecție pentru viitorii proprietari.

Piața imobiliară s-a schimbat semnificativ în ultimii ani, iar cumpărătorii sunt tot mai interesați de performanța energetică, costurile de întreținere și calitatea lucrărilor.

Specialiștii spun că următorul pas este creșterea interesului pentru documentația tehnică a clădirilor.

În contextul în care tot mai multe locuințe sunt cumpărate prin credite pe termen lung, verificarea cărții construcției poate deveni la fel de importantă precum verificarea situației juridice a imobilului.

Pentru cei care urmează să plătească rate timp de decenii, câteva ore petrecute analizând documentele tehnice pot preveni probleme care altfel ar putea afecta confortul și bugetul familiei pentru mulți ani.