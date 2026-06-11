Facturi mai mici pentru români: UE pregătește reducerea taxelor, în încercarea de a scădea facturile la electricitate

Uniunea Europeană (UE) pregătește un nou regulament pentru reducerea taxelor la energia verde și scăderea facturilor la electricitate, ca răspuns la costurile ridicate ale energiei. Măsurile vor fi propuse luna viitoare, la Bruxelles.

Uniunea Europeană (UE) lucrează la o serie de măsuri menite să reducă taxele aplicate energiei regenerabile și să flexibilizeze sistemele de electricitate, în contextul în care costurile ridicate ale energiei continuă să pună presiune asupra economiei europene.

Comisia Europeană intenționează să propună, luna viitoare, un nou regulament care va introduce obiective privind adoptarea contoarelor inteligente, alături de modificări fiscale menite să stimuleze tranziția către energia curată. În documentul executivului comunitar se arată că această inițiativă răspunde îngrijorărilor legate de creșterea costurilor energiei, influențate nu doar de prețurile ridicate și volatile, ci și de costurile interne tot mai mari ale sistemului energetic.

Planul Bruxelles-ului reflectă strategia mai amplă a UE de a reduce dependența de petrol și gaze și de a accelera utilizarea energiei regenerabile produse la nivel local. Deși UE a încurajat dezvoltarea surselor eoliene și fotovoltaice, în prezent regiunea rămâne dependentă de combustibili fosili importați pentru aproximativ 57% din consumul său total de energie. În acest context, creșterile de preț generate de războiul din Iran au dus, potrivit estimărilor Comisiei Europene, la o majorare a costurilor importurilor energetice cu aproximativ 500 de milioane de euro pe zi.

Pentru a accelera tranziția energetică, UE intenționează să reducă nivelul minim al accizei la electricitate sub cel aplicat gazelor naturale. În același timp, Comisia Europeană analizează posibilitatea unor măsuri țintite de reducere a impozitării energiei pentru industriile mari consumatoare, care avertizează de mult timp că facturile ridicate le afectează capacitatea de investiții și pot duce la închiderea unor unități de producție în Europa.

Propunerea urmează să fie prezentată oficial luna viitoare, împreună cu o strategie de electrificare a UE. Deși blocul comunitar dispune de cea mai interconectată rețea electrică din lume, aceasta necesită investiții semnificative pentru modernizare. Comisia Europeană își propune să crească flexibilitatea rețelelor și să evite situațiile în care producătorii de energie regenerabilă sunt nevoiți să își oprească instalațiile în perioadele cu producție ridicată, cum ar fi zilele însorite sau cu vânt puternic, când oferta depășește capacitatea de consum.

Este necesar ca utilizatorii rețelei electrice să își adapteze comportamentul, astfel încât consumul să fie orientat către momentele în care energia este mai ieftină și sistemul funcționează mai eficient. În acest sens, noul regulament ar introduce o obligație minimă la nivel european privind implementarea contoarelor inteligente, astfel încât cel puțin jumătate dintre clienții finali din fiecare stat membru să fie echipați cu astfel de sisteme până la sfârșitul acestui deceniu. Ulterior, obiectivul ar urma să fie extins, cu un prag de cel puțin 65% până în anul 2033.

Potrivit unei analize realizate de „SolarPower Europe”, capacitatea solară existentă în Europa a economisit până la data de 2 iunie 2026 aproximativ 12,8 miliarde de euro. Calculul ne arată că energia produsă de panourile fotovoltaice a redus costurile cu importurile de combustibili fosili cu o medie de 136 de milioane de euro pe zi de la începutul războiului din Iran.

Anul 2025 a marcat o premieră pentru UE. Pentru prima dată, energia produsă din surse eoliene și surse solare a depășit producția bazată pe combustibili fosili. Datele Ember ne arată că energia eoliană și solară au generat aproximativ 30% din electricitatea consumată în UE, depășind cu puțin ponderea combustibililor fosili.

Experții din sectorul energetic susțin că extinderea producției de energie verde reduce influența gazului și cărbunelui asupra prețului final al electricității. Pe piețele europene, prețul energiei este stabilit de regulă de cea mai scumpă sursă necesară pentru acoperirea consumului, adesea centralele pe gaz. Pe măsură ce producția din surse solare și eoliene crește, necesarul de energie din combustibili fosili scade, iar efectul prețurilor ridicate ale gazului devine mai redus.

Potrivit datelor Eurostat privind prețurile energiei electrice pentru a doua jumătate a anului 2025, 1KOMMA5° estimează că media UE se situează la 0,29 euro pe kilowatt-oră (kWh), inclusiv taxe și impozite, dar în Germania, gospodăriile plătesc în medie 0,39 euro/kWh. Pentru o gospodărie tipică cu o singură persoană (n.r. care consumă 1.500 kWh), prețurile ridicate ale energiei electrice din Germania înseamnă că gospodăriile vor plăti aproximativ 150 de euro pe an în comparație cu media UE – sau 500 de euro în plus pentru o familie cu un consum de energie electrică de 5.000 kWh.

Iată clasamentul complet al statelor membre din UE: