Cer portocaliu la New York înainte de finala Cupei Mondiale. Ce spun autoritățile

O pătură densă de fum provenită de la incendiile de vegetație din Canada a afectat calitatea aerului din New York și New Jersey, cu doar câteva zile înaintea finalei Cupei Mondiale din 2026. Spania și Argentina urmează să se întâlnească duminică pe stadionul MetLife, iar condițiile atmosferice au devenit una dintre principalele preocupări înaintea partidei.

New York a avut joi un cer cu nuanțe portocalii și roșiatice, un fenomen care s-a mai produs și în 2023, atunci când fumul incendiilor canadiene a ajuns în nord-estul Statelor Unite. De această dată, momentul apariției coincide cu apropierea finalei mondiale, programată pe stadionul MetLife din East Rutherford.

Fumul care a ajuns peste regiune provine în special de la incendiile forestiere din Ontario. Canada se confruntă cu sute de incendii active, multe dintre acestea fiind greu de controlat, iar curenții de aer au transportat particulele spre sud-est, acoperind zone extinse din nord-estul Statelor Unite, de la regiunea Marilor Lacuri până în New Jersey.

O cupolă termică prezentă în zonă a contribuit la menținerea particulelor poluante aproape de nivelul solului, ceea ce a redus calitatea aerului și a determinat autoritățile să emită avertizări pentru populație.

Departamentul de Sănătate din New York a transmis recomandări privind reducerea expunerii la aerul poluat. Printre măsurile indicate se numără limitarea timpului petrecut în exterior, evitarea activităților fizice intense și o atenție sporită acordată copiilor, persoanelor în vârstă și celor cu probleme respiratorii.

Orașul a început distribuirea de măști KN95 în mai multe puncte publice, inclusiv în biblioteci, secții de poliție și stații de pompieri. Situația este urmărită cu atenție înaintea finalei, deoarece stadionul MetLife, locul unde va avea loc meciul, nu dispune de acoperiș.

Astfel, jucătorii celor două echipe și spectatorii așteptați la partidă, aproximativ 82.500 de persoane, ar putea fi expuși direct condițiilor atmosferice existente în ziua meciului. Experții avertizează că expunerea pe durata unei zile la acest tip de fum poate fi echivalentă, potrivit specialiștilor, cu fumatul a zece țigări.

Calitatea aerului a afectat deja programul de pregătire al formațiilor finaliste. Naționala Spaniei, care are baza de pregătire în New Jersey, a fost nevoită să ajusteze antrenamentul de joi. Accesul presei a fost permis doar în primele minute ale unei ședințe care era programată să dureze o oră.

Argentina a avut condiții diferite de pregătire, echipa antrenându-se în zona Atlanta, unde efectele fumului provenit din incendiile canadiene au fost resimțite într-o măsură redusă.

Până în acest moment, nici FIFA și nici autoritățile locale nu iau în calcul amânarea sau anularea finalei Cupei Mondiale. Partida rămâne programată pentru duminică, la ora 21:00, ora Argentinei.

Prognozele meteorologice indică posibilitatea unor ploi în weekend, fenomen care ar putea contribui la îmbunătățirea calității aerului înaintea începerii meciului. Până atunci, monitorizarea nivelului de poluare rămâne una dintre principalele preocupări ale organizatorilor și echipelor implicate în finala de la MetLife.