Produsele agroalimentare românești țintesc o piață de peste un miliard de consumatori. Se deschid înscrierile pentru marele târg din India

Produsele agroalimentare românești au oportunitatea de a fi promovate în cadrul Târgului „Anuga Select India 2026”, care va avea loc în perioada 29 septembrie – 1 octombrie, la Mumbai. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a anunțat deschiderea procesului de înscriere pentru producătorii interesați, în urma unei informări transmise de Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (DG AGRI) din cadrul Comisiei Europene. Evenimentul reprezintă una dintre cele mai importante platforme de promovare a produselor agroalimentare pe piața din India și urmărește consolidarea prezenței produselor europene în această țară.

Produsele agroalimentare românești vor putea ajunge în atenția importatorilor, distribuitorilor și consumatorilor din India prin participarea la Pavilionul Uniunii Europene organizat în cadrul Târgului „Anuga Select India 2026”, desfășurat la Mumbai între 29 septembrie și 1 octombrie.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a informat, printr-o postare publicată pe pagina oficială, că Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (DG AGRI) din cadrul Comisiei Europene a deschis înscrierile pentru participarea la eveniment.

„OPORTUNITATE PENTRU PRODUCĂTORII ROMÂNI: Produsele agroalimentare românești🇹🇩 pot fi promovate în India, la Târgul „Anuga Select India 2026”!”, se arată în mesajul publicat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Potrivit informațiilor oficiale publicate de minister, Pavilionul Uniunii Europene va fi amenajat sub forma unui stand instituțional dedicat promovării standardelor europene de calitate. Produsele selectate vor beneficia de expunere în cadrul unor sesiuni de degustare și demonstrații culinare susținute de bucătari consacrați, în fața partenerilor comerciali și a consumatorilor din India.

Comisia Europeană precizează că obiectivul principal este asigurarea unei reprezentări cât mai diversificate a produselor agroalimentare din toate statele membre, pentru a evidenția calitatea, siguranța și varietatea alimentelor și băuturilor europene și pentru a stimula importurile și consumul pe piața din India.

Selecția produselor va urmări atât respectarea cerințelor organizatorilor, cât și menținerea unui echilibru între categoriile de produse prezentate în Pavilionul Uniunii Europene.

Ministerul Agriculturii arată că o atenție specială va fi acordată următoarelor categorii:

produse lactate;

fructe și legume;

produse procesate, inclusiv cofetărie, ciocolată și biscuiți;

vin și băuturi spirtoase;

produse recunoscute cu Indicație Geografică (IGP/DOP).

Calendarul stabilit de organizatori prevede completarea formularului european de înscriere de către operatorii economici interesați, urmând ca produsele selectate și adresa de livrare din India să fie comunicate până la 17 iulie 2026.

Ulterior, documentația logistică trebuie transmisă până la 14 august 2026, iar mostrele produselor selectate vor trebui livrate la depozitul desemnat din Mumbai până la 15 septembrie 2026, pentru pregătirea participării la târg.

Autoritățile mai precizează că furnizorii vor suporta integral organizarea și costurile transportului până la unitatea de depozitare desemnată din India. Din momentul recepționării produselor la depozit, manipularea și prezentarea acestora în cadrul expoziției vor fi gestionate de organizatorii europeni, care nu își asumă răspunderea pentru eventualele probleme apărute în timpul transportului.

Organizațiile și societățile interesate pot completa formularul de înscriere pus la dispoziție de Comisia Europeană, iar pentru informații suplimentare pot transmite solicitări la adresa dedicată evenimentului ANUGAIndia2026@agripromotion.eu.