Ministerul Agriculturii a anunțat deschiderea unei noi sesiuni de depunere a cererilor de finanțare prin intervenția DR-23 – Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole. Informația a fost făcută publică de ministrul Florin Barbu pe contul său oficial de socializare.

Conform anunțului, un buget de aproximativ 165 de milioane de euro va fi direcționat către extinderea și modernizarea unităților de procesare, cu accent pe domenii precum panificația, morăritul, patiseria, cofetăria, producția de zahăr și alte tipuri de preparate alimentare.

Fondurile pot fi folosite nu doar pentru înființarea, extinderea sau modernizarea unităților de procesare, ci și pentru achiziționarea de echipamente și linii tehnologice moderne, amenajarea spațiilor de depozitare și condiționare, precum și pentru dezvoltarea capacităților de comercializare. Sunt eligibile, de asemenea, investițiile în magazine proprii, rulote alimentare sau platforme de vânzare online.

„Alocăm aproape 165 de milioane de euro pentru extinderea și modernizarea fabricilor de panificație și produse de morărit, patiserie, cofetărie, zahăr și a altor preparate alimentare. Finanțarea se acordă nu doar pentru înființarea, extinderea și modernizarea unităților de procesare ci și pentru achiziția de echipamente și linii tehnologice moderne, amenajarea spațiilor de depozitare și condiționare, precum și dezvoltarea capacităților de comercializare – de la magazine proprii și rulote alimentare până la platforme on-line”, arată ministrul Agriculturii într-o postare pe Facebook.

Este vorba despre un ajutor nerambursabil care poate ajunge până la 10 milioane de euro pentru investițiile din sectorul panificației și până la 3 milioane de euro pentru celelalte tipuri de proiecte, cu o intensitate maximă a finanțării de 65% din valoarea totală eligibilă a investiției.

Potrivit ministrului Florin Barbu, toate informațiile privind condițiile de accesare a finanțării pot fi consultate pe site-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale deschide începând din 15 decembrie, ora 9:00, sesiunea pentru depunere a cererilor de finanțare prin intervenția DR-23 Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse alimentare și produse transformate, altele decât cele prevăzute în Anexa I a Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene, finanțată din Planul Strategic PAC 2023 – 2027 (PS 2027).

„Intervenția DR-23 este un instrument prin care accelerăm modernizarea industriei alimentare românești și trecerea ei la standardele tehnologice și energetice ale viitorului. Finanțarea pe care o lansăm acum nu este doar un sprijin financiar, ci o direcție clară: materia primă trebuie transformată aici, în România, în produse cu valoare adăugată. Doar așa putem vorbi despre o competitivitate reală, despre lanțuri valorice consolidate și despre o economie rurală care nu mai exportă potențial, ci rezultate. Linia de finanțare DR-23 este o oportunitate și, în același timp, o invitație fermă adresată procesatorilor să facă pasul către performanță.” a declarat Adrian CHESNOIU, Directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Alocarea totală pentru această sesiune este de 164.929.100 euro, împărțită în mod egal: 82.464.550 euro pentru componenta înființare și 82.464.550 euro pentru componenta modernizare.

Pentru prima etapă de depunere lunară, alocarea disponibilă reprezintă 100% din bugetul componentei dacă sesiunea se încheie în această etapă sau 50% dacă se închide în a doua etapă. Pentru cea de-a doua etapă de depunere, alocarea disponibilă este de 50% din bugetul componentei, la care se adaugă eventualele fonduri neconsumate din prima etapă, în cazul în care sesiunea parcurge ambele etape.

Praguri de calitate și termene de depunere

Prima etapă: 15 decembrie 2025 – 14 ianuarie 2026, prag de calitate 70 de puncte

A doua etapă: 15 ianuarie – 16 februarie 2026, prag de calitate 45 de puncte

Cererile se depun exclusiv online, prin portalul AFIR (www.afir.ro), până la data de 16 februarie 2026, ora 16:00, sau până la epuizarea fondurilor disponibile. În primele 5 zile ale fiecărei etape de depunere, sesiunea nu se închide, chiar dacă alocarea pentru etapa respectivă a fost consumată.

Până la 10 milioane de euro pentru investițiile din sectorul panificației

Până la 3 milioane de euro pentru celelalte tipuri de investiții

Intensitate maximă a finanțării: 65% din valoarea totală eligibilă a proiectului

Obiectivele finanțării

AFIR sprijină investițiile menite să dezvolte industria alimentară românească și să crească valoarea adăugată a produselor agricole, în special în sectoare precum panificația, patiseria, cofetăria, fabricarea produselor zaharoase, a ciocolatei, morăritul și alte preparate alimentare, precum și producția de băuturi fermentate.

Finanțarea poate fi utilizată pentru:

Înființarea, extinderea și modernizarea unităților de procesare

Achiziția de echipamente și linii tehnologice moderne

Amenajarea spațiilor de depozitare și condiționare

Dezvoltarea capacităților de comercializare, de la magazine proprii și rulote alimentare până la platforme online

Investiții orientate spre digitalizare și eficiență energetică, în conformitate cu obiectivele de sustenabilitate ale Politicii Agricole Comune

Această sesiune reprezintă o oportunitate semnificativă pentru companiile din sectorul agroalimentar de a accesa fonduri nerambursabile și de a-și moderniza și extinde activitățile pentru a răspunde cererii interne și internaționale.

Pentru întocmirea documentației necesare depunerii, solicitanții pot consulta Ghidul solicitantului pentru intervenția DR-23 și anexele aferente, disponibile pe pagina oficială a Agenției, www.afir.ro, în secțiunea Finanțare – Intervenția DR-23 sau accesând direct link-ul Detalii și Anexe DR 23 – Portalul AFIR – informații PS 2027 și depunere proiecte Online.