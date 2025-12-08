Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că una dintre cele mai așteptate linii de sprijin pentru fermierii români va fi lansată în prima parte a anului 2026. Este vorba despre o schemă de finanțare destinată achiziției de animale de reproducție, măsură considerată esențială pentru dezvoltarea și echilibrarea sectorului zootehnic.

Oficialul a explicat că programul urmează să devină operațional în intervalul februarie–martie 2026, după publicarea ghidului de eligibilitate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Potrivit ministrului, această inițiativă vine într-un context favorabil, în care schimbarea regulamentului european a fost tratată ca o prioritate strategică. El a subliniat că demersurile susținute la nivelul Consiliului AgriFish au permis, în premieră, ca animalele de reproducție să fie asimilate mijloacelor fixe, ceea ce deschide accesul fermierilor la noi tipuri de investiții.

În intervenția sa la emisiunea „Agricultura la Raport” de la Agro TV, Florin Barbu a transmis că schema de finanțare va acoperi achiziția de vaci de lapte, vaci de carne și scroafe, toate destinate sectoarelor de reproducție.

Ministrul a explicat că această abordare va contribui la dezvoltarea uniformă a zootehniei, mai ales în perspectiva exercițiului financiar din 2028, când România urmează să beneficieze de programe extinse de investiții în domeniu, evaluate la aproximativ patru miliarde de euro.

Florin Barbu a subliniat că modificarea regulamentului european oferă încredere că viitoarele programe adresate sectorului zootehnic nu se vor limita la finanțarea construcției de ferme, ci vor include și posibilitatea de a achiziționa animale de reproducție direct prin proiecte.

„Am avut o poziție clară în Consiliul AgriFish și am reușit ca, pentru prima dată în istorie, animalele de reproducție să fie asimilate ca mijloace fixe. De anul viitor vom lansa o schemă pentru achiziția de animale, atât vacă de carne, vacă de lapte, cât și scroafe în sectorul porcului, în sectorul de reproducție. Practic, vom dezvolta sectorul zootehnic echilibrat. Știm că din 2028 vor intra foarte multe programe pe noul exercițiu financiar. O parte din bani, aproape 4 miliarde de euro, se vor duce către investiții în sectorul zootehnic din România, dar dacă am reușit să schimbăm regulamentul, ne face încrezători că următoarele programe pe care le vom lansa în sectorul zootehnic nu vor mai fi doar pentru construcția de ferme, ci în cadrul proiectului vor intra și animalele de reproducție”, a declarat Florin Barbu.

Ministrul Agriculturii a adăugat că MADR a depus eforturi considerabile pentru a obține aceste modificări și a punctat că ar fi ilogic ca România, după ce a solicitat ajustările legislative, să nu lanseze schema de finanțare corespunzătoare.

Programul ce urmează să fie lansat în februarie–martie 2026 va permite accesarea de fonduri europene din Programul Național Strategic pentru achiziția de juninci – vaci de lapte sau de carne – precum și pentru achiziția de scroafe, facilitând astfel consolidarea fermelor românești și creșterea competitivității sectorului zootehnic.