Conform legislației în vigoare, pășunatul animalelor domestice este interzis în intervalul 6 decembrie – 24 aprilie. Această regulă este prevăzută expres la art. 23 din Legea vânătorii nr. 407/2006 și se aplică pe toate terenurile agricole, indiferent de specia animalelor.

Interdicția vizează toate animalele domestice, inclusiv ovine, bovine și bubaline, iar scopul ei este protejarea faunei cinegetice și a terenurilor agricole în sezonul rece. Practic, în această perioadă, animalele trebuie ținute în stabulație, fără acces liber la pășune, transmite agrointel.ro.

Legea prevede însă și excepții clare, care permit pășunatul în perioada de interdicție. Fermierii pot scoate animalele la pășunat dacă se află într-una dintre următoarele situații: sunt proprietari ai terenului agricol, dețin terenul cu orice titlu legal sau au acordul scris al proprietarului terenului pe care se realizează pășunatul.

Un aspect important este că acest acord scris trebuie să fie înregistrat la unitatea administrativ-teritorială. Fără această înregistrare, fermierul riscă sancțiuni, chiar dacă are acordul proprietarului.

În fondul forestier, regulile sunt și mai stricte. Legea interzice, în general, pășunatul animalelor domestice în păduri. Totuși, există o excepție limitată pentru vitele mari aparținând comunităților locale.

Pășunatul este permis doar în fondul forestier privat, în anumite condiții precise. Suprafețele trebuie să fie zone unde arboretele din regenerare naturală au peste 15 ani sau plantațiile au starea de masiv încheiată și o înălțime mai mare de 3 metri. De asemenea, această opțiune este acceptată doar dacă nu există pășune comunală disponibilă.

În plus, este necesar acordul scris atât al proprietarului pădurii, cât și al gestionarului fondului cinegetic.

Pe lângă Legea vânătorii, fermierii trebuie să respecte și condițiile impuse de APIA pentru acordarea anumitor subvenții. Un exemplu important este Pachetul 7 din cadrul Măsurii 10 – agro-mediu și climă, destinat terenurilor arabile importante pentru hrănirea gâștei cu gât roșu.

Pentru aceste suprafețe, lucrările agricole și pășunatul sunt interzise între 15 noiembrie și 28 februarie. Totodată, în aceeași perioadă este interzisă folosirea oricăror metode de alungare a păsărilor. Nerespectarea acestor reguli poate duce la pierderea sprijinului financiar.

Pentru a evita sancțiunile, fermierii trebuie să verifice dacă terenul este proprietate proprie sau dacă există un acord scris valabil, înregistrat oficial. De asemenea, este esențial să țină cont atât de prevederile Legii vânătorii, cât și de condițiile impuse de APIA, mai ales dacă beneficiază de subvenții.