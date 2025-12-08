Majoritatea țărilor europene impun restricții de circulație pentru camioane în weekend, în special duminica și de sărbătorile legale. Aceste măsuri sunt menite să reducă aglomerația și să îmbunătățească siguranța rutieră pentru traficul de pasageri, potrivit TransInfo.

În perioada Crăciunului și a Anului Nou, restricțiile devin mai stricte, intrând în vigoare din 8 decembrie.

Luni, 8 decembrie, Austria aplică restricții de circulație între orele 0:00 și 22:00 pentru tractoarele cu remorci care depășesc 3,5 tone și pentru camioanele și vehiculele articulate cu o masă maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.

În Italia, interdicția se aplică între orele 09:00 și 22:00 pentru vehiculele cu o masă maximă autorizată ce depășește 7,5 tone.

În ziua de Crăciun, pe 25 decembrie, Austria impune restricții de la 0:00 la 22:00, iar Croația între 14:00 și 23:00. Republica Cehă limitează circulația camioanelor între 13:00 și 22:00, Franța între 0:00 și 22:00, iar Luxemburg între 0:00 și 24:00 către Franța și între 0:00–21:45 și 23:30–24:00 către Germania.

Germania interzice circulația camioanelor cu o masă maximă autorizată mai mare de 7,5 tone și a camioanelor cu remorcă între 0:00 și 22:00.

Polonia limitează circulația camioanelor peste 12 tone între 08:00 și 22:00, Slovacia între 0:00 și 22:00, iar Slovenia între 08:00 și 22:00 pentru camioane și ansambluri de peste 7,5 tone.

În Elveția, restricțiile se aplică între 0:00 și 24:00 pentru camioanele de peste 3,5 tone, iar în Ungaria între 0:00 și 24:00. Italia restricționează camioanele între 09:00 și 22:00.

A doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie, Austria menține restricțiile între 0:00 și 22:00, Croația între 14:00 și 23:00, iar Republica Cehă între 13:00 și 22:00.

Luxemburg limitează traficul între 0:00 și 21:45, Germania între 0:00 și 22:00, Polonia între 08:00 și 22:00, Slovacia între 0:00 și 22:00, Slovenia între 08:00 și 22:00, Elveția între 0:00 și 24:00, Ungaria între 0:00 și 22:00, iar Italia între 09:00 și 22:00.

Pe 31 decembrie, Ajunul Anului Nou, Croația aplică restricții între 15:00 și 23:00, Franța între 22:00 și 24:00, iar Luxemburg între 21:30 și 24:00 pe toate drumurile către Franța și între 23:30 și 24:00 pe drumurile către Germania. În Ungaria, restricțiile se aplică între 22:00 și 24:00.

De Anul Nou, pe 1 ianuarie, Austria limitează circulația între 0:00 și 22:00, Croația între 14:00 și 23:00, Republica Cehă între 13:00 și 22:00, Franța între 0:00 și 22:00, Luxemburg între 0:00 și 21:45, Germania între 0:00 și 22:00, Polonia între 08:00 și 22:00, Slovacia între 0:00 și 22:00, Slovenia între 08:00 și 22:00, Elveția între 0:00 și 24:00, Ungaria între 0:00 și 22:00, iar Italia între 09:00 și 22:00.

Pe 2 ianuarie, Slovenia menține restricțiile între 08:00 și 22:00.