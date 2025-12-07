Autoritățile bulgare au confirmat că porțiunea de aproximativ 320 de metri aflată în prezent în șantier, pe sensul către România, intră în ultima etapă a reabilitării. Reprezentanții API au explicat că intervențiile majore la structură și infrastructură sunt pe cale de a fi încheiate, lăsând loc operațiunilor de detaliu necesare pentru redeschiderea completă a traficului.

Oficialii au precizat că, odată cu redeschiderea din 18 decembrie, podul va putea fi traversat de toate categoriile de vehicule, fără restricții suplimentare legate de tonaj sau program. Pentru transportatorii de mărfuri, eliminarea limitărilor temporare este esențială, având în vedere creșterea solicitărilor logistice din preajma sărbătorilor.

Prin această organizare, autoritățile își propun să asigure o circulație continuă și previzibilă în perioada de vârf, considerată una dintre cele mai aglomerate din an pentru punctul de trecere Ruse–Giurgiu.

Planul API include o nouă fază a reparațiilor capitale, care urmează să fie reluată la începutul anului 2026. Instituția estimează că lucrările vor reîncepe pe 8 ianuarie, urmând să se concentreze pe următorii 320 de metri ai construcției, de această dată pe sensul de mers spre Bulgaria.

Acest calendar permite gestionarea mai eficientă a traficului, deoarece segmentul actual, deja reabilitat, va prelua circulația în regim alternativ atunci când echipele vor interveni pe celălalt sens. Autoritățile bulgare au subliniat că vor menține sistemul de circulație alternantă, folosit și până acum, astfel încât vehiculele să poată traversa podul în ambele direcții chiar și în timpul lucrărilor.

Oficialii au mai precizat că ritmul intervențiilor rămâne condiționat de situația meteorologică, întrucât echipele lucrează exclusiv în timpul zilei și doar atunci când condițiile sunt favorabile. În continuare, se va pune accent pe structura rutieră și pe componentele metalice, etapele fiind planificate astfel încât podul să rămână funcțional.

Datele transmise de API arată că, în săptămâna precedentă, echipele au montat parapetul pe segmentul în lucru, au instalat stâlpii de iluminat și au finalizat colectorul de drenaj. De asemenea, procesul de modernizare a rosturilor de dilatație a continuat, etapă esențială pentru comportamentul structurii în trafic intens.

Pe zona pietonală, lucrătorii au aplicat un strat nou de protecție, menit să crească durabilitatea elementelor deja reabilitate. Totodată, au fost realizate opt panouri din beton armat, ceea ce aduce numărul total al acestor panouri la 717 de la începutul proiectului.

API a subliniat că activitatea pe șantier se desfășoară zilnic, în funcție de condițiile meteo, iar organizarea lucrărilor este gândită astfel încât circulația să poată continua pe porțiunile neafectate. Sistemul cu circulație alternativă rămâne principalul mod de gestionare a traficului în perioadele de intervenții.

Instituția responsabilă cu infrastructura rutieră a transmis un mesaj direct participanților la trafic, subliniind importanța respectării regulilor impuse pe durata lucrărilor. Reprezentanții API au precizat că limitele de tonaj și viteza maximă admisă în zona de șantier trebuie respectate cu strictețe, pentru a evita deteriorarea segmentelor deja reabilitate.

În comunicatul oficial, autoritățile au punctat o îngrijorare legată de vehiculele de mare tonaj. Astfel, în declarația transmisă, se afirmă:

„Agenția Infrastructura Rutieră face apel la șoferi să respecte parametrii privind vehiculele admise la trecere, precum și limita de viteză de 20 km/h. Vehiculele agabaritice pot provoca avarii în zona deja reparată, ceea ce ar necesita lucrări suplimentare neprevăzute”.

Prin acest mesaj, API urmărește să limiteze riscul apariției unor degradări care ar putea prelungi perioada totală a proiectului și ar putea afecta traficul în lunile următoare. Astfel, modul de conducere și respectarea indicațiilor rămân esențiale pentru protejarea porțiunilor deja modernizate ale podului.