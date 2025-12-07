Daniel Tudor spune că această mișcare s-a transformat într-un avantaj istoric pentru români, care este adesea uitat astăzi. În 1989, statul român deținea peste 2,4 milioane de locuințe în mediul urban, iar majoritatea oamenilor erau chiriași în acestea.

După adoptarea Legii 61/1990, românii au avut posibilitatea de a cumpăra apartamentele în care locuiau, la un preț mediu de aproximativ 2.600 lei pe metru pătrat. La acel moment, salariul minim era de 1.686 lei, iar salariul mediu era de 3.381 lei. Deși la prima vedere prețul nu părea foarte atractiv, inflația explodată în anii următori a transformat această ofertă într-o achiziție aproape gratuită, subliniază Daniel Tudor într-o postare realizată pe Facebook.

„Proprietar sau chiriaș la stat?

Curând se fac 36 de ani de când suntem proprietari pe bani puțini… dintr-o greșeală.

Explic imediat de ce – îți ia 1 minut să citești:

În anii ‘90, milioane de români au devenit proprietari.

Nu pentru că au anticipat momentul potrivit –

ci pentru că statul a vândut locuințele… la ofertă.

O mișcare de criză sau populistă s-a transformat într-un noroc istoric.

Pe care azi l-am uitat.

Ce s-a întâmplat de fapt?

În 1989, statul român avea peste 2,4 milioane de locuințe în mediul urban.

Noi eram chiriași în ele.

Apoi a apărut Legea 61/1990.

Am putut cumpăra apartamentele în care locuiam cu ~2.600 lei/mp.

La acel moment:

Salariul minim era 1.686 lei

Salariul mediu era 3.381 lei”, a explicat acesta.

Rata inflației a fost extrem de ridicată în perioada imediat următoare: 1991 – 170%, 1992 – 210%, 1993 – 256%, 1994 – 136%. Prețurile locuințelor au rămas însă neschimbate, ceea ce a făcut ca achiziția apartamentelor să fie un avantaj excepțional pentru populație. Ca urmare, România are astăzi cel mai mare procent de proprietari din Uniunea Europeană. În alte state, precum Germania, locuințele de stat au fost vândute investitorilor, iar oamenii au rămas chiriași.

Daniel Tudor notează că părinții generațiilor actuale au avut un gram de noroc, pe care românii de astăzi nu îl mai au. În prezent, alegerea unei locuințe și gestionarea proprietății implică multiple provocări.

„Nu pare o ofertă extraordinar de bună, nu?

Dar…

Inflația a explodat în anii următori:

1991: +170%

1992: +210%

1993: +256%

1994: +136%

Prețurile au rămas neschimbate.

Așa că locuințele s-au cumpărat… aproape gratis.

Rezultatul?

România are azi cel mai mare procent de proprietari din toată Uniunea Europeană.

În alte țări, cum e Germania, locuințele de stat s-au vândut investitorilor – iar oamenii sunt în continuare chiriași.

Părinții noștri au avut și un gram de noroc.

Noi nu-l mai avem.

Noi avem o mulțime de bătăi de cap atunci când trebuie să alegem”, a conchis specialistul.

