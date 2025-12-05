Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group, spune că, din noiembrie, interesul pentru apartamentele vechi a crescut.

Prețurile medii ale apartamentelor din principalele orașe au crescut cu 15% față de anul trecut, conform datelor din anunțurile Storia. Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș, cu 3.204 euro/mp, urmat de București (2.264 euro/mp) și Brașov (2.253 euro/mp). La polul opus, cele mai accesibile orașe sunt Iași (1.735 euro/mp) și Oradea (1.828 euro/mp), în timp ce Constanța a înregistrat o scădere de 22% comparativ cu anul trecut.

Bucureștiul înregistrează cele mai mari diferențe între apartamentele vechi și cele noi. Prețul mediu pentru o locuință nouă este de 2.005 euro/mp, în creștere cu 15% față de anul trecut, iar pentru apartamentele vechi este de 2.554 euro/mp, cu o creștere de 26%. Astfel, o garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 74.185 euro, în timp ce una veche ajunge la 94.498 euro. Pentru apartamente cu două camere, prețurile sunt 104.260 euro (nou) și 132.808 euro (vechi), iar pentru trei camere, 132.330 euro (nou) și 168.564 euro (vechi).

În Brașov, diferențele dintre apartamentele noi și vechi sunt minime: o garsonieră costă 83.435 euro (nou) și 83.324 euro (vechi). Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș, cu o garsonieră de 117.956 euro (nou) și 119.066 euro (vechi). În Constanța și Craiova, diferențele sunt reduse, dar creșterile anuale sunt semnificative, de până la 20% pentru apartamentele noi. Iași, Oradea, Sibiu și Timișoara înregistrează creșteri între 8% și 20%, în funcție de tipul apartamentului și anul construcției.

Monica Dudău spune că interesul crescut pentru apartamentele vechi se datorează ofertei limitate de construcții noi în marile orașe și schimbărilor fiscale recente: „Acestea au determinat 12% dintre cei interesați de locuințe noi să își mute atenția exclusiv către apartamente vechi, conform unui sondaj realizat recent de noi”.

Prețurile prezentate iau în calcul suprafețele minime legale pentru garsoniere și apartamentele cu două și trei camere, așa cum sunt menționate în Legea 114/1996, cunoscută și drept „Legea locuinței”. Suprafața minimă este de 37 mp pentru garsoniere, 52 mp pentru două camere și 66 mp pentru trei camere.

Storia oferă și instrumente de evaluare a cartierelor prin Indexul Storia (inițial T.R.A.I.), care acordă un scor de la 0 la 100 pentru fiecare zonă, pe baza a 17 criterii, inclusiv trafic, calitatea aerului, siguranță, curățenie, liniște și acces la facilități.

„Scopul este ca oamenii să aibă o imagine clară asupra cartierelor în care trăiesc sau în care se gândesc să se mute”, explică reprezentanții platformei.

Acest instrument permite cumpărătorilor să ia decizii informate în alegerea locuinței.