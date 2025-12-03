După un 2025 în care românii au cumpărat mai puțin și au fost precauți, perspectiva pentru piața imobiliară în 2026 este pozitivă. 8 din 10 oameni care au răspuns la un sondaj spun că vor face tranzacții imobiliare anul viitor, iar jumătate dintre ei vor să cumpere o casă sau un apartament. Majoritatea cred că prețurile și dobânzile vor scădea, inclusiv vânzătorii, potrivit Storia.ro.

„Tendințele din sondaj arată că piața imobiliară rămâne dinamică, chiar și într-un context economic complex. După un an de prudență, românii chestionați nu renunță la planurile lor, ci le ajustează: 80% au în vedere o tranzacție în 2026, iar jumătate intenționează să cumpere o locuință. Ținând cont de faptul că fondul de locuințe disponibile în marile orașe este mai redus, iar numărul autorizațiilor de construire a scăzut în ultimii ani, nu putem estima că prețurile vor stagna sau că vor scădea. Chiar și în contextul TVA-ului majorat și al unei cereri ușor mai prudente, ne așteptăm ca prețurile să continue să crească, dar într-un ritm mai lent față de anii anteriori”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în RO).

În 2025, românii au fost precauți pe piața imobiliară. 54% nu au avut nicio intenție de cumpărare sau vânzare, în creștere față de 2024. 27% au vrut să cumpere o locuință, iar 14% au vrut să vândă. Intențiile de închiriere au rămas mici: doar 3% au vrut să închirieze și 2% să dea în chirie.

Cei care au cumpărat în 2025 au făcut-o mai repede decât înainte: 58% au finalizat achiziția în mai puțin de 3 luni. 17% au avut nevoie de 3–6 luni, 10% între 6–12 luni, iar 15% peste 12 luni.

Majoritatea respondenților (35%) au considerat că procesul va fi foarte ușor, 29% l-au considerat mediu, 18% ușor, iar 19% greu sau foarte greu. La final, 60% au spus că procesul a fost mai ușor decât se așteptau.

Căutarea locuințelor a fost întreruptă pentru 58% dintre cumpărători, de obicei pentru că proprietățile dorite erau deja vândute sau prea scumpe. 42% au căutat fără întreruperi.

Mulți au făcut compromisuri: 30% au mărit bugetul, 14% și-au schimbat zona, dar 23% nu au făcut niciun compromis.

În ceea ce privește banii, 30% nu au avut probleme, dar restul au simțit presiunea: 27% din cauza creșterii ratelor, 15% din cauza scumpirii locuințelor vechi și 12% din cauza prețurilor mai mari la locuințele noi după modificarea TVA-ului.

În 2025, închirierea unei locuințe a fost mai rapidă pentru mulți români. 38% dintre chiriași au găsit locuința dorită în mai puțin de o săptămână, 25% în 1–2 săptămâni, iar 21% în 3–4 săptămâni. Doar 7% au avut nevoie de până la 3 luni, iar 9% au așteptat mai mult de 3 luni.

Cele mai mari dificultăți pentru chiriași au fost găsirea anunțurilor (45%), mersul la vizionări (26%) și găsirea unui agent imobiliar bun (18%). 21% au mărit bugetul, 21% au acceptat o compartimentare diferită și 17% nu au făcut compromisuri. 63% au semnat contract cu proprietarul, 18% nu, iar 19% nu au răspuns.

Vânzarea unei proprietăți a durat sub 3 luni pentru 47% dintre proprietari, 3–6 luni pentru 34%, 6–12 luni pentru 11%, iar 8% au așteptat peste un an. Cea mai mare provocare a fost găsirea cumpărătorilor serioși (49%), urmată de vizionări și găsirea agenților imobiliari. 70% dintre vânzători au lucrat cu agenți, mai mult decât în 2024.

Cei care au dat în chirie o locuință au găsit chiriași în mai puțin de o săptămână (27%) sau în 1–2 săptămâni (34%). 24% au avut nevoie de 3–4 săptămâni, 8% până la 3 luni și 7% peste 3 luni. Principalele dificultăți au fost găsirea chiriașilor serioși (50%), negocierea prețului (26%) și vizionările (22%). 57% au colaborat cu agenți imobiliari, mai mult decât anul trecut.

În 2026, jumătate dintre respondenți (50%) vor să cumpere o locuință, mai mult decât în sondajul anterior. 21% nu au planuri imobiliare, 17% vor să închirieze, 10% vor să vândă, iar 3% vor să găsească chiriași.

64% dintre cei care vor să cumpere se așteaptă ca prețurile să scadă, iar 57% dintre cei care vor să vândă cred același lucru. Cei care vor să închirieze se așteaptă la creșteri de preț (46%), iar cei care vor să închirieze speră la scăderi (45%).

Despre dobânzile la credite: 23% se așteaptă la scăderi mari, 20% la scăderi mici, 21% cred că vor rămâne la fel, 11% estimează creșteri mici, 6% creșteri mari, iar 20% nu știu.

Planurile pentru 2026 includ: 43% vor să urmărească anunțuri, 22% să vizioneze locuințe, 8% vor să se consulte cu banca sau cu un broker, iar 7% vor să urmărească știri imobiliare. 27% nu au nicio activitate imobiliară planificată.