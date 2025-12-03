Din cuprinsul articolului

Retrospectiva acțiunilor imobiliare din 2025

După un 2025 în care românii au cumpărat mai puțin și au fost precauți, perspectiva pentru piața imobiliară în 2026 este pozitivă. 8 din 10 oameni care au răspuns la un sondaj spun că vor face tranzacții imobiliare anul viitor, iar jumătate dintre ei vor să cumpere o casă sau un apartament. Majoritatea cred că prețurile și dobânzile vor scădea, inclusiv vânzătorii, potrivit Storia.ro.

„Tendințele din sondaj arată că piața imobiliară rămâne dinamică, chiar și într-un context economic complex. După un an de prudență, românii chestionați nu renunță la planurile lor, ci le ajustează: 80% au în vedere o tranzacție în 2026, iar jumătate intenționează să cumpere o locuință.

Ținând cont de faptul că fondul de locuințe disponibile în marile orașe este mai redus, iar numărul autorizațiilor de construire a scăzut în ultimii ani, nu putem estima că prețurile vor stagna sau că vor scădea. Chiar și în contextul TVA-ului majorat și al unei cereri ușor mai prudente, ne așteptăm ca prețurile să continue să crească, dar într-un ritm mai lent față de anii anteriori”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în RO).

Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group
Monica Dudău (SURSA FOTO: LinkedIn)

În 2025, românii au fost precauți pe piața imobiliară. 54% nu au avut nicio intenție de cumpărare sau vânzare, în creștere față de 2024. 27% au vrut să cumpere o locuință, iar 14% au vrut să vândă. Intențiile de închiriere au rămas mici: doar 3% au vrut să închirieze și 2% să dea în chirie.

Cei care au cumpărat în 2025 au făcut-o mai repede decât înainte: 58% au finalizat achiziția în mai puțin de 3 luni. 17% au avut nevoie de 3–6 luni, 10% între 6–12 luni, iar 15% peste 12 luni.

Majoritatea respondenților (35%) au considerat că procesul va fi foarte ușor, 29% l-au considerat mediu, 18% ușor, iar 19% greu sau foarte greu. La final, 60% au spus că procesul a fost mai ușor decât se așteptau.

Căutarea locuințelor a fost întreruptă pentru 58% dintre cumpărători, de obicei pentru că proprietățile dorite erau deja vândute sau prea scumpe. 42% au căutat fără întreruperi.

Mulți au făcut compromisuri: 30% au mărit bugetul, 14% și-au schimbat zona, dar 23% nu au făcut niciun compromis.

În ceea ce privește banii, 30% nu au avut probleme, dar restul au simțit presiunea: 27% din cauza creșterii ratelor, 15% din cauza scumpirii locuințelor vechi și 12% din cauza prețurilor mai mari la locuințele noi după modificarea TVA-ului.

Retrospectiva acțiunilor imobiliare din 2025
SURSA FOTO: Storia.ro

În 2025, închirierea unei locuințe a fost mai rapidă pentru mulți români. 38% dintre chiriași au găsit locuința dorită în mai puțin de o săptămână, 25% în 1–2 săptămâni, iar 21% în 3–4 săptămâni. Doar 7% au avut nevoie de până la 3 luni, iar 9% au așteptat mai mult de 3 luni.

Cele mai mari dificultăți pentru chiriași au fost găsirea anunțurilor (45%), mersul la vizionări (26%) și găsirea unui agent imobiliar bun (18%). 21% au mărit bugetul, 21% au acceptat o compartimentare diferită și 17% nu au făcut compromisuri. 63% au semnat contract cu proprietarul, 18% nu, iar 19% nu au răspuns.

Vânzarea unei proprietăți a durat sub 3 luni pentru 47% dintre proprietari, 3–6 luni pentru 34%, 6–12 luni pentru 11%, iar 8% au așteptat peste un an. Cea mai mare provocare a fost găsirea cumpărătorilor serioși (49%), urmată de vizionări și găsirea agenților imobiliari. 70% dintre vânzători au lucrat cu agenți, mai mult decât în 2024.

Cei care au dat în chirie o locuință au găsit chiriași în mai puțin de o săptămână (27%) sau în 1–2 săptămâni (34%). 24% au avut nevoie de 3–4 săptămâni, 8% până la 3 luni și 7% peste 3 luni. Principalele dificultăți au fost găsirea chiriașilor serioși (50%), negocierea prețului (26%) și vizionările (22%). 57% au colaborat cu agenți imobiliari, mai mult decât anul trecut.

Retrospectiva acțiunilor imobiliare din 2025
SURSA FOTO: Storia.ro

Planurile și previziunile românilor privind prețurile imobilelor din 2026

În 2026, jumătate dintre respondenți (50%) vor să cumpere o locuință, mai mult decât în sondajul anterior. 21% nu au planuri imobiliare, 17% vor să închirieze, 10% vor să vândă, iar 3% vor să găsească chiriași.

64% dintre cei care vor să cumpere se așteaptă ca prețurile să scadă, iar 57% dintre cei care vor să vândă cred același lucru. Cei care vor să închirieze se așteaptă la creșteri de preț (46%), iar cei care vor să închirieze speră la scăderi (45%).

Despre dobânzile la credite: 23% se așteaptă la scăderi mari, 20% la scăderi mici, 21% cred că vor rămâne la fel, 11% estimează creșteri mici, 6% creșteri mari, iar 20% nu știu.

Planurile pentru 2026 includ: 43% vor să urmărească anunțuri, 22% să vizioneze locuințe, 8% vor să se consulte cu banca sau cu un broker, iar 7% vor să urmărească știri imobiliare. 27% nu au nicio activitate imobiliară planificată.

Planurile și previziunile românilor privind prețurile imobilelor din 2026
SURSA FOTO: Storia.ro