Pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025, poți vota doar dacă ai un act de identitate valabil. La intrarea în secția de votare, personalul verifică actul și confirmă că ești pe lista electorală. Abia după această verificare primești buletinul de vot.

Actul de identitate arată cine ești, că ești cetățean român și unde locuiești. Dacă trebuie să dovedești și adresa de reședință, o poți face prin documentul care însoțește cartea de identitate (simplă, electronică sau provizorie).

Actele cu care poți vota sunt:

cartea de identitate

cartea electronică de identitate

cartea de identitate provizorie

buletinul de identitate

pașaportul diplomatic sau pașaportul diplomatic electronic

pașaportul de serviciu sau pașaportul de serviciu electronic

pentru elevii din școlile militare: carnetul de serviciu militar

Poți vota numai cu acte valabile în ziua alegerilor. Nu poți vota cu pașaportul CRDS sau cu pașaportul simplu electronic (turistic).

Au dreptul să ceară urna specială:

persoanele care nu se pot deplasa din cauza unei boli sau a unei dizabilități;

persoanele internate în spitale, cămine pentru vârstnici sau alte centre sociale;

persoanele reținute sau arestate preventiv;

persoanele aflate în arest la domiciliu;

persoanele aflate în închisoare, dar care nu și-au pierdut dreptul de vot.

Instituțiile unde se află acești alegători (spitale, cămine, penitenciare) trebuie să îi informeze că pot cere urna specială și să îi ajute să depună cererea.

Pentru alegătorii care nu pot fi transportați, cererea pentru urna specială se depune doar la secția de votare de care aparține adresa unde trebuie adusă urna. Cererea se depune în ziua de dinaintea votului, 6 decembrie 2025, între 18:00 și 20:00. După acest interval, legea nu permite depunerea cererilor.

Cererile nu pot fi trimise online. Cererea scrisă poate fi dusă la secție de orice persoană. Ea trebuie scrisă la calculator sau de mână, datată și semnată de alegător. Cererea trebuie să conțină: numele și prenumele, CNP-ul, adresa (domiciliu sau reședință), seria și numărul actului de identitate.

La cerere trebuie atașate documente medicale care să arate clar că persoana nu se poate deplasa.