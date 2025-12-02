Fostul premier PSD Adrian Năstase și-a făcut publică opțiunea de vot pentru alegerile la Primăria Generală a Municipiului București, programate pentru 7 decembrie 2025, afirmând că îl va susține pe candidatul Partidului Social Democrat, Daniel Băluță.

Într-o postare pe blogul său, Adrian Năstase a explicat că mulți prieteni l-au întrebat în ultimele zile cu cine va vota, motiv pentru care a decis să ofere un răspuns atât lor, cât și publicului din mediul online.

Năstase a menționat că, în opinia lui, unii candidați „nu au nicio șansă”, iar alții se află într-o zonă de aparentă egalitate în sondaje, rezultate pe care le consideră influențate „probabil” de finanțatori.

„M-au intrebat mulți prieteni cu cine voi vota duminică, la primăria Capitalei. Mă simt dator să le răspund. Dar si vouă, prietenilor din on-line. Sunt mai mulți candidați care, evident, nu au nicio sansă să câstige si sunt câțiva care, aparent, sunt intr-o relativă egalitate. Este ceea ce arată sondajele – fiecare influențat, probabil, si de finanțatori”, a scris Adrian Năstase.

El a transmis că îl susține pe Daniel Băluță din mai multe motive, începând cu experiența dovedită a acestuia ca administrator public la Sectorul 4 și continuând cu faptul că Băluță „chiar are o diplomă universitară”.

Fostul premier a subliniat și evoluția politică a lui Băluță după 2012, precum și proiectele de infrastructură și reorganizarea serviciilor publice realizate în Sectorul 4: modernizarea arterelor, investiții în transport, dezvoltarea parcărilor și reabilitarea zonelor urbane neglijate.

„In ceea ce mă priveste, eu voi vota cu Daniel Băluță. Din mai multe motive. In primul rând, mi se pare un administrator public cu o experiență dovedită la Sectorul 4. In al doilea rand, chiar are o diplomă universitară. Si in administrație dar si in politică a evoluat, din 2012, trecând, cu perseverență, spre pozițiile mai inalte. Principalele sale realizări au vizat proiecte de infrastructură si reorganizarea serviciilor publice. În mandatul său, sectorul 4 a beneficiat de modernizarea mai multor artere, de investiții în transportul public, de dezvoltarea de parcări, dar și de reabilitarea unor zone urbane neglijate anterior”, a mai afirmat fostul prim-ministru în postarea sa.

Adrian Năstase a mai afirmat că îl atrage și faptul că Băluță este candidatul stângii, într-un context în care președintele, premierul și miniștrii „importanți” reprezintă dreapta.

Fostul lider PSD apreciind că o victorie a social-democraților în Capitală „ar mai echilibra lucrurile”.