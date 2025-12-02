Cea mai mare parte a cheltuielilor raportate până la aceeași dată provin tot din București, fiind alocate în principal promovării online și materialelor tipărite. Analiza arată că Marcel Ciolacu, candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean Buzău, nu a declarat nici venituri, nici cheltuieli. Totodată, organizația atrage atenția că, deși materialele de campanie trebuie clar marcate, acest lucru nu s-a respectat în toate cazurile.

Expert Forum a examinat modul de finanțare a campaniei pentru alegerile locale din 7 decembrie, pe baza datelor disponibile până la 27 noiembrie.

”Până la 27 noiembrie au fost declarate în total venituri de 2.840.240 lei, din care 2.030.240 lei din contribuţii ale candidaţilor şi 810.000 de lei din transferuri de la partid. Venituri de un milion s-au înregistrat în campania pentru Bucureşti”, a transmis Expert Forum.

Potrivit organizației, până la aceeași dată, la șase zile de la începutul campaniei, doar Daniel Băluță și Cătălin Drulă au raportat suma maximă de 810.000 de lei – Băluță din fonduri proprii, iar Drulă prin finanțare de la partid, care a contractat împrumuturi de la persoane fizice.

”Ciprian Ciucu a declarat 207 de mii de lei, din împrumuturi luate de la persoane fizice. Au mai declarat fonduri doar Orlando Teodorovici (independent) şi Gheorghe Macovei (PRM)”, arată raportul

Conform Expert Forum, care citează date furnizate de AEP, ceilalți candidați nu și-au raportat încă veniturile, ceea ce nu implică neapărat că nu le vor declara ulterior.

”Este evident că mulţi dintre candidaţi au făcut deja cheltuieli, deci aşteptarea era ca şi veniturile să fie declarate cât mai curând, după începutul campaniei, mai ales că este o campanie scurtă de 2 săptămâni. Nu se pot face cheltuieli fără a avea venituri, întrucât orice formă de campanie care nu e plătită de candidat din contul de campanie e ilegală. Este adevărat şi că facturile pot fi plătite la finalul campaniei, însă toate operaţiunile trebuie să se încadreze în perioada de campanie”, a mai transmis organizaţia.

În campania pentru Consiliul Județean Buzău, doar trei candidați au raportat fonduri, cel mai mare fiind Răzvan Mihai Moraru (PNL+USR), care a declarat 540.000 de lei proveniți din împrumuturi.

Marcel Ciolacu nu a raportat venituri sau cheltuieli până pe 27 noiembrie.

În privința cheltuielilor, lista include facturi datate între 18 și 28 noiembrie, în valoare totală de 343.887 de lei, dintre care 271.759 provin din București.

Majoritatea cheltuielilor, împărțite aproximativ în mod egal, au fost alocate campaniei online și materialelor tipărite.

”Important este de menţionat totuşi că lipsa de transparenţă a cheltuielilor din precampanie – care probabil sunt mai mari decât cele din campanie – limitează semnificativ înţelegerea modului în care se finanţează alegerile şi creează reguli de joc care nu sunt în spiritul egalităţii. Aceasta mai ales pentru că cheltuielile semnificative au fost făcute de partidele care au acces la subvenţii. Finanţarea masivă a precampaniei şi limitările semnificative impuse în campanie creează un câmp competiţional injust şi oferă avantaje semnificative partidelor mari, care pot cheltui bani practic fără limite din subvenţii şi fără a marca materialele electorale. Reamintim că de la intrarea în vigoare a Regulamentului European 2024/900 toţi actorii politici ar fi trebuit să marcheze materialele de publicitate politică, ceea ce nu s-a întâmplat”, arată organizaţia.

Potrivit acesteia, conform Regulamentului European 2024/900, materialele de publicitate politică trebuie însoţite de o notificare de transparenţă, care trebuie să includă:

Identitatea sponsorului reclamei/ a entităţii care controlează în ultimă instanţă sponsorul. Aceasta include numele, adresa de e-mail / adresa poştală, adresa persoanelor juridice.

Dacă persoana care plăteşte efectiv reclama este alta decât sponsorul sau entitatea care îl controlează, trebuie furnizate şi datele de contact ale acestei persoane.

Perioada pentru care reclama politică este destinată a fi publicată, difuzată sau răspândită.

Sumele agregate (şi, după caz, valoarea altor beneficii) primite de furnizorii serviciilor de publicitate politică — inclusiv de editor — ca plată totală sau parţială pentru reclama respectivă / sumele pentru întreaga campanie.

Poate include informaţii despre originea fondurilor, metodologia de calcul a sumelor/beneficiilor, şi informaţii privind legătura reclamei cu un proces electoral.

”Din monitorizarea realizată de EFOR rezultă că unii competitori au inclus toate contractele pe o singură pagină, pe când alţii au inclus legături către pagini ale diverşilor editori. De exemplu, în cazul PNL se regăsesc toate contractele pe o pagină, pe când în cazul PSD/Daniel Băluţă, linkurile sunt diferite, în funcţie de contract/tipul de reclamă. Includerea tuturor informaţiilor pe o singură pagină facilitează transparenţa şi înţelegerea mai bună a sumelor care sunt cheltuite de competitori. POT a publicat câte o notificare pentru fiecare material publicitar separat”, a precizat organizaţia.

Conform raportului Expert Forum privind finanțarea campaniilor pentru alegerile locale, analiza contractelor publicate până în prezent arată următoarele:

Expert Forum a identificat mai multe contracte în valoare totală de 605.000 de lei:

13 contracte pentru presă online: 203.492 lei

1 contract de consultanță: 18.000 lei

1 contract campanie online: 19.965 lei

3 contracte pentru materiale tipărite: 408.552 lei

Au fost raportate:

3 contracte pentru campanii online: două de câte 5.000 de euro și unul de 9.680 de euro

2 contracte pentru materiale tipărite: 17.000 lei și 131.000 lei

Raportul menționează că, în cazul Anca Alexandrescu, totalul estimat al celor patru contracte ar putea depăși plafonul de 810.000 lei, nefiind clar dacă două dintre acestea, în valoare de 405.000 lei, se referă la aceleași materiale sau la materiale diferite:

Afiș electoral: 162.000 lei

Flayer electoral: 405.000 lei

Online: 243.000 lei (notificarea nu precizează dacă s-a vizat un public țintă)

Ziar electoral: 405.000 lei

Expert Forum a identificat două contracte de câte 5.000 de lei pe site-ul candidatului și un contract de 10.000 de lei înregistrat pe SENS.

Un contract de 25.000 de lei pentru publicitate online.

Un contract de 10.000 de lei a fost identificat pe site-ul candidatului.

Nu a fost identificată nicio notificare, însă pe pagina sa de Facebook există mai multe materiale publicitare care nu sunt marcate corespunzător.

Expert Forum a identificat un contract de 1.500 de lei.

Un contract de 3.000 de lei a fost raportat.

Nu au fost identificate notificări oficiale, însă pagina sa de Facebook conține numeroase materiale publicitare care nu sunt marcate corespunzător.