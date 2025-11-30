Expert Forum, organizație cunoscută pentru activitatea sa în monitorizarea proceselor electorale și evaluarea politicilor publice, a prezentat o nouă analiză privind sumele declarate de candidați în campania pentru Primăria Capitalei.

Președintele ONG-ului, Sorin Ioniță, a publicat pe Facebook un grafic comparativ care surprinde banii investiți de pretendenții la funcția de primar până la data de 27 noiembrie. Scopul prezentării a fost de a oferi publicului o imagine clară asupra resurselor folosite în campanie de fiecare participant.

Conform datelor, Daniel Băluță (PSD) și Cătălin Drulă (USR) sunt cei mai mari investitori în campania electorală, fiecare raportând suma de 810.000 de lei.

Imediat după ei se află Ciprian Ciucu (PNL), care a declarat 207.000 de lei, urmat de Macovei Gheorghe (PRM), cu 10.000 de lei, și fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, candidat independent, cu 5.000 de lei. Toți acești candidați apar în graficul realizat de organizație.

În schimb, numele lui Anca Alexandrescu nu figurează în prezentarea Expert Forum, motivul fiind că aceasta a raportat zero cheltuieli. Situația a fost semnalată explicit de Sorin Ioniță, care a atras atenția asupra diferenței marcante față de ceilalți competitori.

În postarea sa, acesta a scris:

„Anca Alexandrescu, zero cheltuieli de campanie declarate. Se continuă o frumoasă tradiție suveranistă, cum ar veni.”

Formularea trimite la un precedent recent care a generat discuții extinse în spațiul public.

Comentariul lui Sorin Ioniță face referire la situația lui Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, care, la rândul său, a depus o declarație de campanie fără cheltuieli. Această raportare a stârnit suspiciuni din partea autorităților, deoarece campaniile electorale implică, de regulă, costuri semnificative pentru logistică, evenimente, promovare și transport.

Ulterior, anchetele au indicat că Georgescu a beneficiat de sprijin material care nu apărea în documentele oficiale. Potrivit informațiilor publice prezentate ulterior, acesta a primit în folosință un vehicul Mercedes GLE Coupe, închiriat, autoturism pus la dispoziție de mercenarul Horațiu Potra și de un asociat al acestuia. De asemenea, s-a stabilit că plata chiriei pentru mașină, în valoare de 16.900 de lei lunar, era efectuată în numerar de către Potra.

În aceeași perioadă, au apărut detalii legate de discuțiile purtate între Georgescu și Horațiu Potra privind identificarea unor finanțatori pentru campania prezidențială. Potra ar fi fost cel care l-a contactat pe omul de afaceri Frank Timiș, cu solicitarea unei posibile contribuții între 20 și 35 de milioane de dolari pentru susținerea acțiunilor electorale ale candidatului.

Potrivit documentelor judiciare, Potra i-ar fi transmis lui Timiș că Georgescu promitea, în schimbul sprijinului, redeschiderea minelor din România, „în special cele de aur”, sugerând în același timp că ar avea sprijinul unor cercuri internaționale influente, „care i-au făcut campanie la Trump și de la cei care au negociat ieșirea UK din UE”.

Într-unul dintre dialogurile redate ulterior de anchetatori, Georgescu spunea:

„Am nevoie de sprijin, apoi sprijin și eu!”.

Pasajele din comunicări arătau o abordare directă privind schimbul de susținere politică pentru sprijin financiar.

Un alt mesaj, atribuit lui Horațiu Potra și adresat lui Frank Timiș, era formulat astfel: