Invitat în emisiunea Marius Tucă Show din 25 noiembrie 2025, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a vorbit despre modul în care este organizată plata parcărilor în Capitală și despre direcția în care se dorește modernizarea acestui sistem.

Edilul a precizat că, în prezent, parcările sunt împărțite în două mari categorii: cele de reședință și cele publice.

Pentru locurile de parcare din zonele rezidențiale, șoferii achită o taxă lunară, aferentă folosirii unui loc fix alocat în apropierea domiciliului.

În cazul parcărilor publice, utilizatorii au la dispoziție posibilitatea de a încheia abonamente, menite să faciliteze accesul în mai multe zone ale orașului.

Daniel Băluță a subliniat că, în anumite situații, un șofer poate ajunge să plătească atât pentru un loc de reședință, cât și pentru un abonament la parcările publice, subliniind că aceasta este o practică obișnuită în marile orașe din lume.

Deținerea unui autoturism presupune inevitabil costuri, nu doar legate de combustibil și întreținere, ci și de utilizarea infrastructurii urbane.

„Există două categorii de parcări. Există parcările de reședință, respectiv parcările publice. Pentru zona de parcări publice se pot face abonamente. Pentru parcările rezidențiale, în mod evident este o taxă lunară pe care oamenii o plătesc. Deci, cel puțin de două ori într-un sistem de abonament ar putea să plătească parcarea. Și așa se întâmplă peste tot în această lume. Din păcate, existența unei mașini presupune și niște costuri. Lăsând la o parte cele legate de întreținere a mașinii și de alimentarea cu combustibil” , spune Daniel Băluță.

Totodată, edilul a menționat că autoritățile urmăresc implementarea unui abonament unificat pentru parcările publice din București, valabil pe întreg teritoriul orașului.

Acesta ar urma să fie corelat cu o aplicație digitală prin care șoferii să poată verifica disponibilitatea și chiar să își rezerve un loc de parcare în funcție de destinație și necesități.

Potrivit lui Daniel Băluță, un astfel de sistem ar aduce mai multă ordine în traficul urban și ar simplifica semnificativ experiența șoferilor, adaptând Capitala la standardele de administrare moderne întâlnite în marile capitale europene.