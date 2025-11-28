În Marea Britanie, șoferii care au mașini electrice sau hibride vor plăti o taxă pentru fiecare kilometru parcurs. Această taxă a fost anunțată de Ministerul Finanțelor și se va aplica din aprilie 2028.

Mașinile electrice vor plăti 3 pence pe milă, iar cele hibride plug-in vor plăti 1,5 pence pe milă. Suma se va mări în fiecare an, în funcție de inflație. Oficiali britanici spun că această taxă este cam jumătate din cât plătesc șoferii de mașini pe benzină pentru taxele incluse în prețul combustibilului.

Taxa va fi calculată după câți kilometri a mers fiecare mașină într-un an. Kilometrajul va fi verificat o dată pe an, de obicei la ITP, iar pentru mașinile noi, în jurul primului și celui de-al doilea an de la înmatriculare. Plata va fi făcută prin sistemul de taxe rutiere deja folosit de DVLA, instituția britanică care se ocupă cu înmatriculările.

De exemplu, un șofer de mașină electrică care merge aproximativ 13.679 km într-un an ar plăti în 2028–2029 cam 219 lire. Aceasta reprezintă aproximativ jumătate din cât plătesc, per kilometru, șoferii de mașini pe benzină sau motorină prin taxele pe combustibil.

Totuși, Guvernul de la Londra știe că unii șoferi ar putea încerca să modifice kilometrajul, pentru a plăti mai puțin. De aceea, autoritățile britanice analizează metode pentru a preveni manipularea datelor. În prezent, Guvernul de la Londra consultă publicul și experții pentru a decide exact cum va funcționa acest sistem.

OBR spune că noua taxă pe kilometru ar putea aduce statului britanic aproximativ 6,1 miliarde de lei în 2028–2029, iar până în 2030–2031 suma ar putea crește la 10,5 miliarde de lei. Totuși, aceste cifre nu sunt sigure, pentru că depind de câți oameni își vor cumpăra mașini electrice în următorii ani.

Taxa se va aplica tuturor mașinilor electrice înmatriculate în Marea Britanie, chiar dacă sunt conduse și în afara țării. Mașinile electrice înmatriculate în alte țări, dar conduse în Marea Britanie, nu vor plăti această taxă.

Din 2030, toate mașinile noi vor trebui să fie electrice sau hibride, pentru că va intra în vigoare interdicția de a mai vinde mașini noi pe benzină și motorină. Totuși, unii oameni din industria auto spun că noua taxă ar putea face mașinile electrice mai puțin atractive pentru cumpărători.

OBR spune că, pentru a respecta această regulă, producătorii ar putea fi obligați să scadă prețurile mașinilor electrice sau să vândă mai puține mașini pe combustibil. Se estimează că taxa ar putea duce la aproximativ 440.000 de mașini electrice vândute în minus. Totuși, alte măsuri ale guvernului ar putea recupera în jur de 320.000 dintre aceste vânzări pierdute.

Producătorul auto Ford și Societatea Producătorilor și Comercianților de Automobile (SMMT) au avertizat că noua taxă este o măsură nepotrivită și introdusă la un moment greșit. Ford a transmis că bugetul Guvernului de la Londra dă un mesaj neclar în timp ce statul britanic încearcă să-i convingă pe oameni să treacă la mașini electrice. SMMT a avertizat că taxa pe kilometru ar putea reduce interesul cumpărătorilor.

Asociația pentru Energie Regenerabilă a spus că taxa pare introdusă din impuls, fără o strategie clară. În opinia lui Frank Gordon, șeful departamentului de politici, cea mai corectă soluție ar fi ca toate mașinile să fie incluse în taxare, iar costul să țină cont de impactul asupra mediului — adică cei care poluează mai mult ar trebui să plătească mai mult.

Directorul InstaVolt, companie care instalează stații de încărcare, a zis, la rândul său, că noua taxă ar putea descuraja trecerea la mașini electrice. El a atras atenția că șoferii care nu au încărcătoare acasă plătesc deja taxe mai mari pentru încărcarea publică, iar cei din zonele rurale și cu venituri mici vor fi afectați cel mai mult.