Potrivit cercetării realizate de carVertical între iunie și august 2025, pe baza răspunsurilor a 86 de dealeri din UE, 50% dintre operatorii care importă mașini declară că verifică istoricul fiecărui vehicul înainte de achiziție. Acest procent confirmă o tendință de maturizare a pieței, alimentată de creșterea conștientizării riscurilor și de dorința de a oferi produse mai sigure și mai transparente.

Compania subliniază că tot mai mulți dealeri combină experiența practică cu accesul la baze de date auto, utilizând rapoarte detaliate pentru a limita expunerea la fraude, pentru a câștiga încrederea cumpărătorilor și pentru a se diferenția într-un sector foarte competitiv.

Datele arată că jumătate dintre dealerii chestionați importă vehicule din străinătate. Deși marjele sunt atractive, absența unui registru european unic complică procesul de verificare. Mașinile circulă între țări cu acte incomplete, istorice fragmentate sau informații care nu pot fi confirmate.

Acest lucru amplifică probabilitatea ca un vehicul importat să fi fost avariat, modificat sau să aibă kilometrajul manipulat. Conform carVertical, în România riscul de a cumpăra o mașină cu kilometrajul falsificat este de 1,5 ori mai mare în cazul modelelor importate.

În același timp, România oferă exemple pozitive: 87,5% dintre dealerii români care importă verifică istoricul fiecărei mașini, ceea ce indică o corectitudine în creștere.

Studiul evidențiază și faptul că dealerii specializați în vehicule premium sunt cei mai riguroși: 80% verifică fiecare unitate, deoarece valorile mari implică riscuri semnificative privind eventualele daune ascunse sau reparații neconforme.

Analiza carVertical arată că și mașinile foarte noi pot ascunde probleme serioase. Mulți cumpărători pornesc de la premisa că un model fabricat acum câțiva ani nu poate avea istoricul alterat, însă cifrele demonstrează contrariul.

1,7% dintre mașinile fabricate în 2021 aveau kilometrajul modificat

1,3% dintre cele din 2022

1,5% dintre cele din 2023

Diferențele derulate sunt semnificative:

– modele din 2020: −73.000 km

– 2021: −83.000 km

– 2022: −29.800 km

– 2023: −35.200 km

De asemenea, avariile sunt frecvente: 45,3% dintre mașinile din 2021 verificate au avut daune anterioare, 45,4% în 2022, iar 51,8% în 2023.

Cristian Preoteasa, reprezentant BRADY TRADE SRL, confirmă această tendință:

„Mulți cumpărători încă presupun că mașinile mai noi sunt automat mai sigure, dar nu este întotdeauna adevărat – am văzut o mulțime de modele aproape noi care aveau daune ascunse sau kilometrajul dat înapoi. Îmbucurător este faptul că gradul de conștientizare a riscului asociat modelelor mai noi este cu siguranță în creștere. Tot mai mulți clienți solicită acum un raport de istoric în avans, iar acesta este un semn excelent – arată că oamenii încep să înțeleagă că până și o mașină veche de 3 ani poate avea un trecut care merită verificat”, explică acesta.

Studiul carVertical arată că utilizarea rapoartelor de istoric este o strategie care aduce beneficii atât dealerilor, cât și cumpărătorilor:

-Reduce riscul achiziției unor vehicule cu probleme ascunse

-Întărește relația de încredere cu clienții

-Contribuie la o piață second-hand mai transparentă și mai profesionistă

-Scade probabilitatea apariției unor litigii sau reclamații post-vânzare

-Pentru cumpărători, consultarea unui raport înainte de achiziție înseamnă evitarea surprizelor neplăcute și garanția că vehiculul are un istoric certificat.

Concluzie: transparența devine avantaj competitiv

Într-o piață în care reputația este esențială, tot mai mulți dealeri investesc în verificări riguroase pentru a se diferenția de competitori. Rapoartele de istoric devin un element standard într-un proces de achiziție profesionist, iar tendința este ca acest comportament să se generalizeze în întreaga industrie.

carVertical transmite că această evoluție contribuie la un climat comercial mai sigur și mai predictibil, în care informația corectă ajută atât vânzătorii, cât și cumpărătorii să ia decizii mai bune.

Pentru detalii suplimentare, poate fi accesată platforma oficială: https://www.carvertical.com/ro