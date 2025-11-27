Anvelopele all-season câștigă tot mai mult teren printre șoferi, oferind flexibilitate și eliminând necesitatea schimbării sezoniere. Ele aduc confort și elimină grija depozitării, însă popularitatea lor nu trebuie să inducă ideea că nu necesită atenție. Ca orice cauciuc, și aceste anvelope se uzează, iar lipsa întreținerii corecte poate afecta atât durata lor de viață, cât și siguranța la volan.

Uzura anvelopelor nu se produce uniform. În general, roțile din față se deteriorează mai rapid, deoarece preiau greutatea la frânare și influențează direcția mașinii. Specialiștii recomandă rotirea lor între față și spate la intervale de aproximativ 10.000–15.000 km, pentru a asigura o uzură echilibrată și a menține stabilitatea vehiculului.

Există însă cazuri care necesită și mai multă atenție. Șoferii care fac frecvent drumuri scurte, cei cu mașini grele sau vehicule electrice trebuie să verifice anvelopele mai des, deoarece solicitările cresc uzura. Dacă anvelopele din față sunt mai tocite decât cele din spate, se recomandă montarea celor mai vechi pe axa frontală și a celor noi pe spate, pentru siguranță și performanță optimă.

Pe lângă rotație, verificarea regulată a presiunii și a adâncimii benzii de rulare rămâne esențială. Chiar dacă anvelopele all-season sunt practice, neglijarea întreținerii poate transforma confortul în pericol real pe drumurile publice.

Anvelopele denumite „all‑season” încearcă să fie un compromis între cele de vară și cele de iarnă, oferind o soluţie versatilă pentru majoritatea anotimpurilor.

Avantajul principal este comoditatea: nu mai trebuie să schimbi roţile de două ori pe an, nu ai grija depozitării, economisești timp și bani față de deținerea a două seturi separate (vara și iarna).

În condiţii moderate de iarnă (ploi, zăpadă ușoară, temperaturi nu extrem de joase), un model all‑season poate oferi aderență și tracțiune suficientă — util dacă rularea ta se face preponderent în oraș sau pe drumuri asfaltate dar nu de munte cu zăpadă adâncă.

Pentru cine conduce preponderent în oraș, cu condus rezonabil, fără cerințe extreme, all‑season poate reprezenta o soluție practică și economică.

Fiind un compromis, ele nu ating performanțele maxime: față de anvelopele dedicate de vară, aderența la asfalt uscat sau umed poate fi mai slabă, iar în condiţii de zăpadă densă sau gheață — inferior față de anvelopele de iarnă dedicate.

Uzura poate fi mai rapidă — deoarece materialul trebuie să facă față atât temperaturilor ridicate (vară), cât și celor scăzute (iarnă), ceea ce accelerează degradarea comparativ cu anvelopele specializate.

Un alt dezavantaj este zgomotul mai ridicat și manevrabilitatea mai puțin precisă față de pneurile dedicate sezonului.