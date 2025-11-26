Mersul pe bicicletă este astăzi o alegere tot mai frecventă, fie pentru naveta zilnică, fie pentru relaxare sau exercițiu fizic. Bicicleta oferă o modalitate de transport eficientă, care reduce dependența de mașină și contribuie la fluidizarea traficului în orașele aglomerate. În același timp, folosirea bicicletei pentru deplasări urbane sprijină protecția mediului prin reducerea emisiilor de CO₂.

Pe lângă beneficiile ecologice, ciclismul are avantaje clare pentru sănătatea individului. Activitatea întărește musculatura, îmbunătățește condiția cardiovasculară și favorizează menținerea unei greutăți sănătoase. De asemenea, pedalatul implică coordonare, echilibru și atenție distributivă, aspecte care stimulează funcțiile cognitive și contribuie la menținerea unei stări mentale bune.

Un alt motiv pentru popularitatea bicicletei este accesibilitatea acesteia. Multe orașe oferă biciclete urbane sau sisteme de închiriere, permițând oamenilor să experimenteze ciclismul fără a investi imediat în achiziția unui vehicul propriu. Aceasta facilitează adoptarea unei rutine active chiar și de către persoanele care locuiesc în centre urbane și nu dețin o bicicletă.

În plus, bicicleta reprezintă și o investiție în timp și calitatea vieții. Plimbările regulate nu sunt doar un mijloc de transport, ci și o formă de recreere, de explorare a orașului sau a zonelor naturale din apropiere. Astfel, bicicleta combină utilul cu plăcutul, oferind atât mobilitate, cât și beneficii fizice și mentale consistente.

Pe lângă avantajele fizice, ciclismul aduce beneficii cognitive importante. Persoanele care merg frecvent cu bicicleta își protejează creierul mai eficient decât cele care aleg plimbările pe jos. Pedalatul solicită orientarea, coordonarea și atenția distributivă, menținând active zonele cerebrale implicate în memorie.

Studiile recente arată că mersul cu bicicleta poate reduce riscul de demență și Alzheimer.

„Participanții care mergeau cu bicicleta sau combinau ciclismul cu alte mijloace de transport activ aveau un risc cu 19% mai mic de demență și cu 22% mai redus de Alzheimer, comparativ cu cei care foloseau mijloace pasive, precum mașina sau transportul public. Acest efect se datorează, cel mai probabil, intensității aerobice mai mari și implicării cognitive, cum ar fi navigarea sau coordonarea, care pot stimula neuroplasticitatea mai eficient decât mersul pe jos”, a declarat prof. Liangkai Chen, coordonatorul unui studiu.

Un alt studiu, realizat pe adulți în vârstă, a arătat că mersul regulat cu bicicleta timp de opt săptămâni a îmbunătățit funcția cognitivă, fluxul sanguin cerebral crescând cu 28%, și chiar până la 70% în anumite regiuni. Beneficiile s-au menținut chiar și după încheierea activității, cu circulația sanguină mai ridicată cu până la 40% în unele zone ale creierului.

Pe lângă efectele cognitive, ciclismul are impact pozitiv asupra stării de spirit, reducând anxietatea, stresul și oboseala mentală. Activitatea ajută și la întărirea sistemului imunitar și poate contribui la prevenirea unor boli cardiovasculare și anumitor tipuri de cancer.

Când vine vorba de achiziția unei biciclete, este important să cunoști diferitele tipuri disponibile. Bicicletele se împart în principalele categorii de utilizare: on-road și off-road.

Modelele de șosea includ biciclete de competiție, biciclete de commuting, utilitare sau de touring, în timp ce bicicletele de munte (MTB) sunt populare pentru trasee accidentate și recreere în aer liber. Cele mai cunoscute modele MTB sunt hardtail, care combină suspensia față cu cadru rigid, fiind ideale pentru teren mixt.

Alegerea corectă depinde de scopul utilizării. Pentru deplasarea în oraș, o bicicletă urbană sau pliabilă poate fi suficientă. Pentru trasee de off-road sau antrenamente mai solicitante, bicicletele MTB sau de șosea performantă sunt mai potrivite. Accesoriile, precum casca, mănușile și luminiile, sporesc siguranța și confortul în timpul deplasărilor.

Ciclismul este potrivit pentru toate vârstele, de la copii până la adulți, având impact redus asupra articulațiilor. Pentru cei mici, pedalatul dezvoltă coordonarea, echilibrul și forța musculară, promovând obiceiuri sănătoase încă din copilărie.

Achiziția bicicletei este primul pas, iar prețurile variază în funcție de tip, brand și calitate. În 2025, prețurile medii sunt următoarele:

Biciclete urbane sau MTB de bază: între 800 și 1.500 lei, potrivite pentru navetă sau agrement.

Biciclete de șosea performante: între 3.500 și 6.000 lei, utilizate în competiții sau antrenamente intensive.

Biciclete electrice: de la 4.000 până la peste 10.000 lei, pentru cei care doresc suport la pedalat și autonomie mai mare.

Modele de biciclete și prețuri în România:

Pegas Mini Drumet 24″ — bicicletă pentru copii — 699 lei

Carpat Matador 24″ — mountain bike (MTB) cu dublă suspensie — 1.000 lei

Velors Matador Genius 29″ — mountain bike (MTB) — 1.000 lei

Velors Trail 2.9 29″ — MTB full-suspension — 1.049 lei

Velors Rambler 29″ — MTB hardtail — 1.180 lei

Velors Fat Bike 26″ — MTB fat (anvelope late) — 1.249 lei

Devron RM2.9 29″ — MTB hardtail — 1.690 lei

Devron RM2.9 29″ (variantă / mărime diferită) — 1.930 lei

Giant Alight 3 City 28″ — bicicletă de oraș / trekking — 1.391 lei

Giant Escape 3 Disc 28″ — bicicletă urbană / fitness — 2.079 lei

Giant FastRoad AR 2 — bicicletă hibrid / rutier‑urban — 5.700 lei

Giant FastRoad AR Advanced 2 — bicicletă de touring / fitness — 8.000 lei

Giant Voya E+ 2 — bicicletă electrică urbană — 6.500 lei

Pegas Drumet 29″ — bicicletă MTB pentru adulți — 1.739 lei

Carpat Teen 27.5″ — bicicletă MTB pentru adolescenți / tineri — 1.349 lei

Velors Mercury 27.5″ — MTB cu suspensie față — 899 lei

E‑Carpat New Generation 24″ — MTB pentru copii — 1.049 lei

Carpat Duro 29″ — MTB aluminiu, frâne disc — 1.299 lei

Velors Matador 2.6 Genius — MTB dublă suspensie, roți 26″ — 1.020 lei

Velors Trail 27.5″ — MTB — 1.079 lei

Pe lângă bicicletă, mai trebuie luate în calcul costuri pentru echipament de protecție, întreținere, asigurare și accesorii. Cheltuielile suplimentare asigură siguranță, confort și durabilitate pe termen lung.