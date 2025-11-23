În același timp, generația care a muncit toată viața este, adesea, nevoită să își trăiască vârsta a treia izolat, fără activități, fără recuperare adecvată și, cel mai dureros, fără sentimentul de siguranță.

În acest context în care nevoia este uriașă iar oferta insuficientă și inegală în același timp, am descoperit că în România există cel mai mare centru privat de rezidență pentru seniori din Europa care ridică standardele unui întreg sector.

Pentru a înțelege amploarea proiectului, am petrecut timp la Vitalitas, am vorbit cu personalul medical, cu rezidenții și cu aparținătorii lor, iar discuțiile confirmă ceva esențial: modelul Vitalitas nu doar umple un gol — ci oferă ceva extraordinar cu servicii complete la cele mai înalte standarde pentru seniorii noștri. Proprietarul Vitalitas este un om de afaceri format în universul real estate-ului, unde și-a consolidat o reputație de necontestat.

Dragoș Dobrescu este obișnuit cu cifrele mari și cu proiectele de mare anvergură, cu investiții imobiliare complexe. Un om de business analitic, obișnuit să privească planuri și grafice. Dar, dincolo de profilul strict profesional, se află un om surprinzător de cald, atent la oameni, atent la detalii care, în alte contexte, ar putea trece neobservate.

Vorbește despre proiectele sale cu rigoare, dar când discuția ajunge la Vitalitas, limbajul i se schimbă: devine personal, direct, emoțional și implicat, cu surprinzător de multe detalii pe care le știe din centru, ceea ce pentru un om de afaceri de acest nivel este de apreciat, dovedind nivelul de implicare reală.

Așa a apărut Vitalitas: din întâlnirea dintre un ochi de dezvoltator și un suflet care înțelege cât de mult are nevoie România de un nou model de îngrijire. În discuții, Dragoș Dobrescu nu vorbește despre Vitalitas ca despre un business, ci ca despre o responsabilitate — și poate tocmai asta îl diferențiază de alți investitori: Vitalitas nu este încă un proiect bifat, ci un angajament pe termen lung, cu implicații emoționale și sociale uriașe.

Vitalitas este cel mai mare centru rezidențial pentru seniori din Europa. Ce înseamnă „cel mai mare” în cifre, capacitate și infrastructură?

Dragoș Dobrescu: Când spunem „cel mai mare”, nu e un slogan. E realitatea unui proiect în care am investit 23 de milioane de euro, cea mai mare investiție de acest fel făcută vreodată în România. Am construit totul de la zero, la standarde actuale, fără compromisuri: clădiri cu design no steps, infrastructură medicală completă, zone de recuperare, centre de terapie, parte hotelieră, spații de agrement, spații verzi, totul.

Ca dimensiune, la nivel european, Vitalitas este cel mai mare centru rezidențial construit pentru a putea găzdui până la 700 de rezidenți, cu întreaga infrastructură necesară, pentru că vorbim despre un campus complet, nu doar un imobil. Un alt lucru important, pe care cred că cititorii îl vor aprecia, este faptul că suntem singurul centru din România care deține toate autorizațiile ISU, inclusiv cu buncăr ALA, un spațiu antiatomic și antisufocare care asigură protecție în situații de urgență. ALA înseamnă standard militar: filtrare de aer, protecție la incendiu, la substanțe toxice, totul proiectat pentru siguranță absolută.Și adaug încă un element unic: suntem singurul centru din țară cu medicină integrată completă, 24/7, în interior.

Asta înseamnă geriatrie, medicină internă, psihiatrie, psihologie, kinetoterapie, recuperare medicală, neurologie, logopedie, stomatologie – tot ce are nevoie un rezident, toate sub același acoperiș, cu specialiști care lucrează exclusiv pentru Vitalitas. Seniorii nu sunt nevoiți să meargă la spitale pentru evaluări sau proceduri — le au aici, imediat, cu oameni care îi cunosc și îi monitorizează.

Ințeleg deci că Vitalitas oferă mult peste nivelul de bază al unui asemenea centru în România?

Dragoș Dobrescu: Da, fără îndoială. Am vrut să construim ceva diferit, ceva ce nu exista încă la noi. Am creat un loc în care seniorii să trăiască, nu doar să fie îngrijiți. De exemplu, avem un bazin pentru recuperare post-traumatică unic în România într-un asemenea centru, o salină, un cabinet de stomatologie complet dotat, cinematograf, capelă, farmacie, serviciu de spălătorie proprie pentru rezidenți, coafor, cosmetică, masaje, toate în interiorul centrului.

Partea mea preferată este parcul care are și un lac cu pești. Sunt organizate concursuri de pescuit, sunt momente care schimbă complet dinamica zilei rezidenților. Toate aceste lucruri par detalii, dar ele creează atmosferă, dau sens, îi fac pe oameni să simtă că trăiesc într-un loc frumos, nu într-o instituție.

Știți ce înseamnă pentru un om care nu a mai pescuit de 20 de ani și credea că nu va mai pune niciodată mâna pe o undiță accesul la lac cu alți pescari rezidenți? E terapie pură. Și să vezi un om de 70–80 de ani fericit ca un copil… asta nu are preț. Vitalitas oferă ceva ce în România nu exista: viață cu sens, nu doar asistență.

Sunteți un antreprenor obișnuit cu proiecte mari. Ce a fost diferitîn construcția Vitalitas față de marile dezvoltări imobiliare pe care le-ați condus?

Dragoș Dobrescu: Responsabilitatea emoțională. Când construiești clădiri, te raportezi la cifre. Aici te raportezi la oameni vulnerabili, iar asta îți schimbă complet perspectiva. A fost un proiect în care „corect” nu era suficient. Trebuia să fie extraordinar.

Așa este, sunteți un nume de referință deja consacrat în real estate, cu o foarte bună reputație în domeniu. Ce v-a făcut să ieșiți din zona clasică a dezvoltărilor imobiliare și să investiți într-un sector atât de complex și sensibil? A fost un moment personal sau o decizie strategică?

Dragoș Dobrescu: A fost, sincer, un mix. Eu cred că oamenii fac cele mai bune lucruri atunci când nevoia reală întâlnește motivația personală. Ca dezvoltator, simți când o piață are nevoie de ceva ce nu există încă.

Ca om, inevitabil trăiești și momente în familie care îți arată cât de greu este să găsești soluția potrivită pentru cineva drag, atunci când are nevoie de îngrijire.

A existat o observație constantă: în România, familiile sunt tot mai împărțite între muncă, migrație și responsabilități. Și am văzut o nevoie uriașă și neacoperită: părinți/bunici ca re merită mult mai mult decât „îngrijire de bază”.

Este foarte greu e pentru un om să îmbătrânească într-un sistem care nu e pregătit pentru el. Și atunci decizia de business a căpătat un sens profund personal. Mi-am spus că putem aduce un model occidental, dar adaptat românilor. A fost și decizie strategică, dar și una personală – e un proiect în care pui suflet, nu doar cifre.

România avea nevoie de un proiect solid, făcut cu responsabilitate, unde seniorii să fie tratați cu respect și demnitate. Am vrut să fac ceva care are sens, care chiar contează. Nu doar încă un proiect, ci un proiect care schimbă vieți.

Există un anumit standard european după care ați construit acest model? Cum se poziționează Vitalitas în raport cu marile centre din Vest și ați gândit proiectul de la început să fie cel mai mare din Europa?

Dragoș Dobrescu: Nu ne-am propus să fie cel mai mare. Ne-am propus să fie un centru complet de senior living. La început am vrut doar să creăm un standard corect și complet în România. Dar pe măsură ce avansam, ne dădeam seama că nu există în Europa ceva integrat la nivelul acesta. Și atunci am ridicat ștacheta. Iar când vrei să aduci într-un singur loc toate serviciile medicale, tot confortul și toată infrastructura de care seniorii au nevoie, proiectul devine inevitabil foarte mare.

Ne-am documentat mult, am vizitat centre din Europa, am luat ce era mai bun, dar am și îmbunătățit cu experiența din real estate și am adaptat la nevoile rezidenților români care cultural au o preconcepție la acest capitol, din cauza experiențelor de peste 30 de ani cu sistemul de azileexistent în România. Nu a fost ușor.

Azi, pot spune liniștit că Vitalitas este la nivelul centrelor occidentale, ba chiar le depășește prin integrarea serviciilor. Eu am vrut un ecosistem complet, unde rezidentul nu trebuie mutat, transportat, stresat. Asta ne diferențiază: am creat un oraș în miniatură al seniorilor, complet și funcțional, aici, în România, numit Vitalitas. Asta, cred, ne pune într-o categorie proprie.

Pentru orice cititor obișnuit, un „centru pentru seniori” poate suna vag. Cum arată, de fapt, o zi reală în interiorul celei mai mari comunități de seniori din Europa?

Dragoș Dobrescu: Depinde mult de motivul pentru care seniorul se află la noi – rezidențial, recuperare post-AVC sau recuperare post-traumatică. Pentru fiecare categorie, împreună cu echipa de conducere medicală, am creat programe personalizate, adaptate nevoilor lor.

O zi poate include ore de recuperare, activități cu psihologii, exerciții pentru memorie, sală de sport, plimbări în parc – unde priveliștea este fantastică pentru că e lângă pădure, cinema, salină, masaj, coafor, cosmetică. Și avem și partea culturală: seri de pian, concerte cu artiști care vin special pentru rezidenți.

Seniorii sunt ocupați, implicați și activi, chiar ei spun adesea că sunt mai ocupați decât erau acasă. Totprogramul, bineînțeles, este între orele fixe de masă de la restaurant,unde e o altă poveste.

Ce puteți să ne spuneți despre partea gastronomică, atât de importantă pentru români?

Dragoș Dobrescu: Aici am investit enorm, pentru că mâncarea nu e doar hrană, esteconfort emoțional. Avem o echipă de peste 20 de oameni la bucătărie și un meniu divers, adaptat și sănătos, dar în același timp familiar.

Zilnic există variante multiple și, foarte important, rezidenții pot comanda și ce poftesc. Mulți au trăit ani buni în alte țări și ne cer preparate de acolo, ce le plăcea să mănânce, au amintiri culinare. Ei bine, bucătăria noastră le pregătește pentru că funcționează ca un restaurant adevărat.

Recunosc, uneori când văd costurile, sun direct la management, dar înțelegând bucuria rezidenților și mulțumirea familiilor lor, îmi dau seama că merită orice efort.

Într-adevăr, România are încă o sensibilitate puternică legată de ideea de îngrijire rezidențială, e o chestiune culturală. Cum ați construit un concept care să contracareze stereotipurile și temerile familiilor?

Dragoș Dobrescu: Prin transparență și respect. Le arătăm oamenilor că Vitalitas nu este un loc unde „lași un om”, ci un loc unde îi oferi mai mult decât îi poți oferi singur acasă, în siguranță, cu activități, companie, supraveghere medicală permanentă. E un loc de viață, nu de abandon.

Pentru că, în realitate, familiile nu caută un loc unde să „lase” pe cineva. Caută un loc unde să fie liniștite că persoana iubită este bine. Iar când văd ce am construit aici, temerile se transformă în încredere. Am schimbat felul în care îmbătrânim în România. Transparență pentru mine înseamnă în primul rând lipsa unui program de vizite.

Practic familiile își pot vizita seniorii la orice oră, în orice zi, pot mânca cu ei la masă la prânz, la cină, oricând, același meniu. Atâta încredere am în ce am construit la Vitalitas. Aș vrea să văd cine mai are siguranța asta la orice alt centru similar. Poate în Elveția, Germania.

Ați spus că Vitalitas schimbă felul în care îmbătrânim în România. Ce înseamnă asta?

Dragoș Dobrescu: Înseamnă să îmbătrânim frumos, nu singuri, nu speriați, nu cu stresul bolilor netratate, al lipsei de acces rapid la ajutor medical sau al lipsei de sprijin. Înseamnă să transformăm bătrânețea într-o etapă activă, supravegheată, respectată și trăită cu sens, cu bucurie, cu grijă, nu înizolare, ci în comunitate. Pe scurt, o longevitate activă.

Care sunt elementele care fac din Vitalitas un model unic în regiune?

Dragoș Dobrescu: Totul este gândit în jurul seniorului: medical, social, emoțional, recreativ, logistic. Nu există o zonă neacoperită. De aceea suntem unici.

De ce ați ales să ridicați un astfel de proiect uriaș în România și nu într-o piață occidentală unde serviciile pentru seniori sunt deja mature? Ați fi putut să faceți acest business oriunde în lume.

Dragoș Dobrescu: Tocmai de aceea: pentru că în România nu exista nimic comparabil. În Vest, acest tip de proiect ar fi „încă unul”. Aici, însă, poate schimba un sistem întreg. Și cred că România merită asta. Mi-am zis că România are potențialul să devină un lider în Europa în zona de îngrijire a seniorilor, dacă cineva are curajul să înceapă. Am început.

În documentarea noastră am discutat atât cu rezidenți, cât și aparținători și ne-au vorbit despre liniște, siguranță și respect. Cum reușiți să traduceți aceste valori în servicii și interacțiuni zilnice?

Dragoș Dobrescu: În primul rând, prin relația directă pe care o avem cu fiecare familie. Comunicarea deschisă este baza. Apoi prin proceduri bine puse la punct, prin oameni bine pregătiți, prin prezență, cu o conducere a centrului mereu implicată și dedicată 100%. Sunăm, explicăm, arătăm, informăm.

Seniorul nu este niciodată „preluat” – este însoțit, sprijinit, ascultat. Iar familia este parte din proces. Suntem foarte atenți la detalii și cred că asta se simte în atmosferă.

Ce feedback primiți cel mai des de la familii?

Dragoș Dobrescu: Este incredibilă reacția oamenilor și cum mă trezesc în cele mai neașteptate situații să vină la mine oameni pe care nu îi cunosc, doar ca să-mi spună cât de mulțumiți sunt de cum le sunt tratați părinții la Vitalitas.

Este o satisfacție uriașă și cea mai mare validare.

Cel mai des ni se spune: „Nu credeam că în România există așa ceva” sau “Mama mea a întinerit cu 5 ani în prima lună la Vitalitas” sau “Dormim liniștiți știind că părinții sunt în siguranță, îngrijiți și mult mai activi decât acasă.” Sunt fraze care ne confirmă că ne facem bine treaba.

Cum s-a schimbat viziunea dvs. asupra îmbătrânirii odată cu dezvoltarea Vitalitas?

Dragoș Dobrescu: Am înțeles că îmbătrânirea nu e sfârșit, e doar alt capitol – uneori unul foarte activ, și trebuie tratat ca atare. Mi-am dat seama că îmbătrânirea nu trebuie trăită cu teamă și gândul la bătrânețe nu trebuie să aibă o bază de frică. Poate fi o etapă cu sens, cu activități, cu bucurie — dacă există infrastructura potrivită.

Este România pregătită pentru un nou model de îngrijire a seniorilor sau Vitalitas funcționează, deocamdată, ca un pionier solitar?

Dragoș Dobrescu: Astăzi, da, suntem un pionier solitar. România încă descoperă ce înseamnă cu adevărat senior living-ul modern. Dar e bine așa pentru că fiți siguri: un pionier bun deschide drumuri pentru alții. Nu mai există nimic la această scară sau cu această complexitate în România. Dar cred că Vitalitas a deschis un drum și că, în timp, și alții vor înțelege importanța acestui sector.

Cum vedeți evoluția acestui sector și care este următorul pas pentru Vitalitas? Va rămâne un proiect unic sau devine începutul unui nou standard în Europa?

Dragoș Dobrescu: Noi vedem Vitalitas ca pe începutul unui standard, nu o excepție. Avem deja în plan extinderea și crearea unui model replicabil. Vitalitas nu e doar un proiect, e o promisiune pentru generațiile care vin, o moștenire pe care o las.

Vreau să punem România pe harta Europei în ceea ce privește îngrijirea seniorilor și cred că suntem pe drumul cel bun.