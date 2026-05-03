Pensiile necesare pentru a rămâne în clasa de mijloc în Germania sunt definite prin venitul net lunar al gospodăriei, conform celor mai recente date ale Institutului Economic German (IW). Pentru anul 2025, pragul este estimat la aproximativ 1.850 de euro pentru o persoană singură și la circa 3.880 de euro pentru o familie formată din patru membri.

Aceste valori sunt calculate pe baza unei metodologii care stabilește că o gospodărie aparține clasei de mijloc dacă venitul său net, ajustat în funcție de nevoi, se situează între 80% și 150% din venitul mediu disponibil. Persoanele care depășesc 250% din acest nivel sunt considerate relativ bogate, ceea ce, în cazul celor singuri, înseamnă venituri de cel puțin 5.780 de euro lunar.

Cifrele provin din baza de date EU-SILC 2023 și includ veniturile nete după impozitare, contribuțiile la asigurările sociale și transferurile sociale. În evaluare sunt luate în calcul atât veniturile din muncă și pensiile, cât și câștigurile din investiții sau avantajele estimate ale locuințelor ocupate de proprietari.

În practică, după deducerea contribuțiilor pentru sănătate și îngrijire, venitul disponibil scade frecvent la aproximativ 1.693 de euro, ceea ce reflectă o presiune financiară semnificativă asupra gospodăriilor și reduce considerabil marja de siguranță economică.

Situația reală a pensionarilor devine evidentă atunci când cifrele sunt raportate la cheltuielile cotidiene, iar un exemplu ilustrativ este cel prezentat de platforma Gegen-Hartz.

Karl, în vârstă de 73 de ani, necăsătorit și cu 38 de ani de contribuții în sistemul german — dintre care zece ani în sectorul cu salarii reduse — primește o pensie brută de 1.040 de euro. După deduceri, suma rămasă este de aproximativ 920 de euro lunar.

Costurile pentru locuință, incluzând chiria și utilitățile, ajung la 580 de euro într-un oraș de dimensiuni medii din Saxonia Inferioară, scrie ziarulromanesc.de. În aceste condiții, suma disponibilă pentru hrană, energie, îmbrăcăminte și alte cheltuieli esențiale este de doar 340 de euro pe lună.

Acest caz reflectă o realitate extinsă, în care pensiile nu reușesc să acopere necesitățile de bază, chiar și pentru persoane care au contribuit decenii la sistemul public.

Pensiile devin insuficiente pentru o parte tot mai mare a populației, iar riscul de sărăcie la bătrânețe capătă amploare în Germania. Datele oficiale indică faptul că 19,6% dintre persoanele cu vârsta de peste 65 de ani sunt expuse acestui risc.

În total, aproximativ 13,3 milioane de persoane din Germania au venituri sub pragul sărăciei, conform statisticilor recente. Ministerul Federal al Muncii și Afacerilor Sociale precizează că acest indicator reprezintă „o măsură statistică pentru distribuția veniturilor” și „nu oferă nicio informație despre nevoile individuale”.

În realitate, aceste procente reflectă o vulnerabilitate economică semnificativă, în care inclusiv persoane considerate anterior parte a clasei de mijloc pot ajunge rapid în dificultate financiară după pensionare.

Analizele privind pensiile și poziționarea în clasa de mijloc sunt influențate puternic de metodologia utilizată, aspect evidențiat de experții în domeniu de la Gegen-Hartz.

Oricine se informează asupra acestui subiect ar trebui, în esență, să înțeleagă metoda care stă la baza calculelor. Potrivit portalului, cercetătorii IW, Judith Niehues și Maximilian Stockhausen, definesc clasa de mijloc în funcție de venitul net al gospodăriei, ajustat în raport cu nevoile. În schimb, OCDE și Fundația Bertelsmann folosesc o metodologie diferită de calcul.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) utilizează un interval diferit, stabilit între 75% și 200% din venitul median disponibil, pe baza unei alte metode de echivalare.

„Conform studiului lor din 2021, au stabilit intervalul la 75 până la 200% din mediana „folosind venitul echivalent disponibil” – de asemenea, o cifră netă, dar cu o metodă de ponderare diferită, conform experților portalului”.

Diferențele dintre aceste abordări influențează direct clasificarea populației în funcție de venituri.

„Spre deosebire de datele IW, aici clasa de mijloc pentru persoanele singure începe de la aproximativ 1.500 de euro net. Textul precizează: Diferența de 350 de euro la limita inferioară determină clasificarea statistică a milioane de pensionari. Conform OCDE, o pensionară cu 1.650 de euro net aparține clasei de mijloc, dar conform IW, nu”.

