Programul, coordonat de Roxana Pănoiu, psiholog clinician și psihoterapeut, reprezintă o etapă de pionierat în recuperarea cognitivă și în îmbunătățirea calității vieții la vârsta a treia.

Această inovație medicală de ultimă generație are ca scop îmbunătățirea sănătății cognitive, a memoriei și a stării emoționale a seniorilor, similar programelor implementate în clinici de elită din Europa și SUA.

„Neurofeedback-ul este o metodă non-invazivă de antrenament cerebral care ajută creierul să-și autoregleze activitatea. Rezultatele pe care le-am observat la seniorii din Vitalitas sunt remarcabile: îmbunătățirea memoriei, a calității somnului, reducerea anxietății, echilibrarea emoțională și chiar recuperarea accelerată după AVC, inclusiv în cazuri deosebit de complexe și dificile. În plus, pacienții își recapătă încrederea, claritatea mintală și capacitatea de concentrare. Suntem foarte încântați de rezultate atât noi, cât mai ales pacienții și familiile acestora care văd îmbunătățiri pe zi ce trece în calitatea vieții rezidenților noștri. Decizia luată împreună cu echipa medicală și conducerea centrului Vitalitas de a implementa acest program a fost un mare pas înainte, a necesitat pregătire îndelungată, dar cu rezultate extraordinare deja, și suntem la început”, explică psihologul Roxana Pănoiu.

Prin acest program, Vitalitas lansează o direcție inovatoare în îngrijirea medicală premium pentru seniori, combinând neuroștiința, terapia personalizată și tehnologia de ultimă generație pentru a oferi rezidenților centrului facilități avansate de recuperare și întreținere cognitivă.

„Am dorit ca Vitalitas să fie locul unde inovația și medicina se întâlnesc pentru a oferi o viață activă și demnă seniorilor. Neurofeedback-ul este un pas firesc în evoluția conceptului nostru de excelență și o investiție în calitatea vieții rezidenților noștri”, adaugă Răzvan Rădescu, directorul general al centrului Vitalitas.

Centrul de Excelență Vitalitas Snagov a fost construit în urma unei investiții de 23 de milioane de euro, oferind un model unic în România de centru rezidențial premium pentru seniori. Centrul combină servicii medicale de top, programe de recuperare fizică și cognitivă, spații de wellness, gastronomie de calitate, camere individuale moderne și zone de relaxare, toate într-un mediu sigur și elegant.

„Vitalitas nu este doar un centru de îngrijire, ci o infrastructură socială și economică dedicată longevității active. Este o investiție în demnitate și calitatea vieții, aliniată standardelor europene”, subliniază Răzvan Rădescu.

Peste 140 de specialiști – medici, terapeuți, psihologi și personal de îngrijire – colaborează pentru a oferi îngrijire personalizată non-stop, reabilitare post-operatorie, terapie cognitivă și suport emoțional. Prin implementarea programului de neurofeedback, Vitalitas își consolidează orientarea strategică către medicina longevității și îmbătrânirea activă, un domeniu aflat într-o continuă expansiune la nivel global.

România numără peste 3,8 milioane de persoane cu vârsta peste 65 de ani, iar cererea pentru servicii medicale și rezidențiale de calitate este în creștere. Conceptul Vitalitas se aliniază trendului european al „silver economy”, oferind servicii care combină sănătatea, confortul și tehnologia. Modelul de business prevede extinderea rețelei la cinci noi locații, poziționând brandul ca un reper național în îngrijirea premium a seniorilor.

Vitalitas ridică standardele de îngrijire printr-un ecosistem dedicat longevității, care include programe de fizioterapie, hidrokinetoterapie, activități culturale, terapie cognitivă și, recent, neurofeedback, cea mai avansată metodă de antrenament cerebral disponibilă în România.