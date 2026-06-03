Vitalitas analizează secretul unei bătrâneți active. Primul studiu de longevitate din România, realizat pe rezidenți cu vârste de până la 104 ani

Vitalitas, cel mai mare centru rezidențial privat pentru seniori din Europa, a anunțat lansarea unui amplu studiu de longevitate care își propune să identifice factorii ce contribuie la îmbătrânirea sănătoasă și la menținerea unei bune calități a vieții la vârste înaintate. Proiectul, prezentat drept o premieră în România, va analiza date medicale, nutriționale, psihologice, sociale și spirituale colectate de la sute de rezidenți.

Centrul de excelență pentru seniori Vitalitas a demarat un proiect de cercetare care urmărește să ofere o imagine completă asupra modului în care diferiți factori influențează procesul de îmbătrânire.

Inițiativa este prezentată ca o premieră pentru România și are ca obiectiv construirea unei baze de date longitudinale care să permită observarea evoluției rezidenților pe termen lung.

Potrivit reprezentanților centrului, studiul va analiza relația dintre starea de sănătate, alimentație, activitate fizică, viață socială, sănătate emoțională și spiritualitate, pentru a identifica elementele care favorizează o bătrânețe activă și independentă.

Proiectul se inspiră din cercetări similare realizate în Statele Unite, Japonia și Suedia, care au stat la baza unor descoperiri importante despre longevitate în ultimele decenii.

Printre acestea se numără New England Centenarian Study, care a arătat că aproximativ 90% dintre participanții incluși în cercetare și-au păstrat independența funcțională până la vârsta medie de 92 de ani, și Tokyo Centenarian Study, care a concluzionat că longevitatea excepțională începe, de fapt, de la pragul de 105 ani.

Potrivit inițiatorilor proiectului, una dintre principalele probleme ale cercetării românești în domeniul gerontologiei este lipsa unor date complexe și urmărite pe termen lung despre procesul de îmbătrânire.

Vitalitas funcționează de patru ani și găzduiește persoane cu vârste cuprinse între 60 și peste 95 de ani. Cel mai vârstnic rezident are 104 ani.

Această comunitate a permis acumularea unei baze de date extinse, care include informații medicale, comportamentale și sociale, considerate unice la nivel național.

Scopul cercetării este de a identifica diferențele dintre persoanele care își păstrează autonomia și calitatea vieții la vârste înaintate și cele care se confruntă cu un declin accelerat.

Fondatorul centrului, Dragoș Dobrescu, afirmă că studiul reprezintă o continuare firească a filozofiei care a stat la baza dezvoltării proiectului Vitalitas.

„Am gândit și am construit Vitalitas ca un pariu pe demnitatea bătrâneții, un pariu pe care îl facem în fiecare zi, cu resurse, cu echipă și cu investiție. Într-o industrie care operează preponderent în logica reactivă a îngrijirii, am ales de la bun început pentru Vitalitas o poziționare diferită: anticipăm și construim sisteme. Studiul de longevitate pe care îl anunțăm azi este expresia acestei filosofii aplicată la cercetare: trecem de la a îngriji bine la a înțelege sistematic ce înseamnă să îmbătrânești bine”.

Acesta subliniază că centrul dispune de o infrastructură medicală și de o bază de date care pot contribui la îmbunătățirea standardelor de îngrijire pentru seniori la nivel național.

„Avem la dispoziție o cohortă excepțională, o infrastructură medicală completă și o bază de date comportamentale și clinice unică în România și simt că am responsabilitatea de a le pune în slujba unui scop mai larg. Intenția este să transformăm aceste active într-o contribuție concretă la standardul național de îngrijire pentru seniori, ca o obligație față de cei pe care îi servim și față de cei care vor urma”.

Studiul va include evaluarea unor indicatori din nouă domenii interdependente.

Cercetătorii vor analiza profilul medical și demografic al rezidenților, istoricul afecțiunilor cronice, alimentația, nivelul de activitate fizică, mobilitatea, relațiile sociale, funcțiile cognitive, calitatea somnului, influența mediului înconjurător, istoricul familial și dimensiunea spirituală.

Datele colectate vor permite construirea unor profiluri complexe și identificarea factorilor care contribuie la menținerea unei stări bune de sănătate la vârste înaintate.

În cadrul centrului, rezidenții beneficiază de programe personalizate de alimentație, elaborate de medici nutriționiști, precum și de acces la kinetoterapie, balneofizioterapie, gimnastică, dans și activități desfășurate în aer liber.

Directorul general al centrului, Răzvan Rădescu, consideră că instituțiile care activează în domeniul îngrijirii seniorilor trebuie să contribuie și la dezvoltarea cunoașterii științifice.

„Managementul unui centru de această dimensiune implică responsabilități care depășesc cu mult operarea curentă. Una dintre ele este aceea de a contribui la progresul domeniului, nu doar de a beneficia de el. Studiul de longevitate la care lucrăm este concret în această direcție: punem la dispoziția comunității profesionale date reale, dintr-o cohortă reală, cu metodologie transparentă”.

Acesta susține că obiectivul proiectului este identificarea unor soluții mai eficiente pentru îmbunătățirea calității vieții seniorilor.

„Nu avem interesul să validăm ce funcționează deja, ci să aflăm ce poate funcționa mai bine. Acesta este, din punctul meu de vedere, singurul tip de cercetare care justifică resursele implicate”.

O componentă distinctă a studiului este evaluarea impactului spiritualității și al participării la viața comunității asupra procesului de îmbătrânire.

Potrivit observațiilor realizate de echipa multidisciplinară a centrului, seniorii care participă activ la activități comunitare sau care au o viață spirituală activă manifestă o capacitate mai mare de adaptare și o reziliență emoțională superioară.

În cadrul centrului funcționează o capelă proprie, iar rezidenții au acces la activități religioase, culturale și recreative. Programul include pictură, dans, exerciții cognitive, jocuri de societate, lecturi și recitaluri.

Coordonatorul științific al proiectului, psihologul Roxana Pănoiu, afirmă că studiul oferă oportunitatea transformării observațiilor clinice în date măsurabile și comparabile.

„Coordonarea acestui studiu reprezintă o oportunitate rară: aceea de a lucra cu o cohortă reală, longitudinală, în care observațiile clinice pot fi validate prin date structurate. Ceea ce vedem zilnic în practica noastră cu rezidenții Vitalitas va deveni evidență documentată”.

Aceasta consideră că proiectul poate acoperi un gol important în cercetarea românească privind îmbătrânirea.

„Aducem date acolo unde, până acum, existau doar intuiții clinice bune. În România avem practică clinică solidă, dar puțin transferată în date. Studiul de longevitate Vitalitas este construit cu intenția explicită de a umple acest gol”.

Vitalitas este amplasat în zona Snagov și este prezentat drept cel mai mare centru privat rezidențial pentru seniori din Europa.

Proiectul a fost dezvoltat de omul de afaceri Dragoș Dobrescu printr-o investiție totală de 23 de milioane de euro și a fost conceput pentru a găzdui până la 700 de rezidenți.

Centrul dispune de servicii integrate de geriatrie, neurologie, psihiatrie, psihologie, recuperare medicală, kinetoterapie, logopedie și stomatologie, disponibile permanent.

Reprezentanții Vitalitas au anunțat că studiul este deschis colaborărilor cu universități, institute de cercetare și specialiști în gerontologie din România și din străinătate, în vederea dezvoltării unor proiecte comune și a extinderii cercetării la nivel internațional.