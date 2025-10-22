Schimbare majoră în legislația rutieră! Deputații au votat noua Lege RCA, care obligă acum și utilizatorii de trotinete și biciclete electrice să aibă asigurare. Indiferent dacă ești șofer, biciclist sau folosești trotinetă electrică, vei fi obligat să ai poliță RCA ca să circuli legal. Dacă nu respecți regulile, riști amenzi mari.

Camera Deputaților a adoptat proiectul care extinde asigurarea obligatorie și la vehicule care până acum nu trebuiau înmatriculate, cum sunt trotinetele și bicicletele electrice.

Scopul legii este să pună în practică o directivă europeană și să definească mai clar ce vehicule trebuie asigurate, bazându-se pe anumite caracteristici tehnice.

Legea prevede limite minime clare pentru despăgubiri în caz de accident, astfel încât fiecare pagubă să fie acoperită corespunzător. Sumele minime vor fi calculate în lei, conform unui curs stabilit prin directiva europeană, pentru a avea o referință clară și uniformă. De asemenea, noua lege explicitează și modul în care autoritățile vor verifica dacă un vehicul are asigurarea RCA valabilă. Astfel, va fi mai ușor de controlat legalitatea circulației vehiculelor și de aplicat sancțiunile celor care nu respectă regulile.

Cine trebuie să aibă RCA? Toți cei care dețin sau folosesc în mod obișnuit un vehicul în România sunt obligați să încheie și să mențină o asigurare RCA. Aceasta include atât șoferii de mașini, cât și utilizatorii de biciclete și trotinete electrice, pentru a fi acoperiți în cazul unor accidente sau pagube produse terților.

Excepții: Nu trebuie să aibă RCA persoanele sau companiile care folosesc vehicule doar la evenimente sportive cu motor (curse, competiții, antrenamente, teste sau demonstrații) desfășurate într-o zonă delimitată și cu acces restricționat. În aceste cazuri, organizatorul trebuie să aibă o asigurare sau altă garanție care să acopere daunele provocate altor persoane, cum ar fi spectatorii. Aceasta nu acoperă însă neapărat daunele proprii ale participanților sau ale vehiculelor lor.

Noua lege a fost adoptată exact așa cum a trimis Guvernul, fără modificările propuse de Senat sau deputați.