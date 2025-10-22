RCA pentru trotinete și biciclete electrice
Schimbare majoră în legislația rutieră! Deputații au votat noua Lege RCA, care obligă acum și utilizatorii de trotinete și biciclete electrice să aibă asigurare. Indiferent dacă ești șofer, biciclist sau folosești trotinetă electrică, vei fi obligat să ai poliță RCA ca să circuli legal. Dacă nu respecți regulile, riști amenzi mari.
Camera Deputaților a adoptat proiectul care extinde asigurarea obligatorie și la vehicule care până acum nu trebuiau înmatriculate, cum sunt trotinetele și bicicletele electrice.
Scopul legii este să pună în practică o directivă europeană și să definească mai clar ce vehicule trebuie asigurate, bazându-se pe anumite caracteristici tehnice.
Ce vehicule trebuie asigurate și excepțiile de la RCA?
Legea prevede limite minime clare pentru despăgubiri în caz de accident, astfel încât fiecare pagubă să fie acoperită corespunzător. Sumele minime vor fi calculate în lei, conform unui curs stabilit prin directiva europeană, pentru a avea o referință clară și uniformă. De asemenea, noua lege explicitează și modul în care autoritățile vor verifica dacă un vehicul are asigurarea RCA valabilă. Astfel, va fi mai ușor de controlat legalitatea circulației vehiculelor și de aplicat sancțiunile celor care nu respectă regulile.
Cine trebuie să aibă RCA? Toți cei care dețin sau folosesc în mod obișnuit un vehicul în România sunt obligați să încheie și să mențină o asigurare RCA. Aceasta include atât șoferii de mașini, cât și utilizatorii de biciclete și trotinete electrice, pentru a fi acoperiți în cazul unor accidente sau pagube produse terților.
Excepții: Nu trebuie să aibă RCA persoanele sau companiile care folosesc vehicule doar la evenimente sportive cu motor (curse, competiții, antrenamente, teste sau demonstrații) desfășurate într-o zonă delimitată și cu acces restricționat. În aceste cazuri, organizatorul trebuie să aibă o asigurare sau altă garanție care să acopere daunele provocate altor persoane, cum ar fi spectatorii. Aceasta nu acoperă însă neapărat daunele proprii ale participanților sau ale vehiculelor lor.
Noua lege a fost adoptată exact așa cum a trimis Guvernul, fără modificările propuse de Senat sau deputați.
„Proprietarul sau utilizatorul unui vehicul care staţionează în mod obişnuit în România încheie şi menţine în valabilitate o asigurare RCA pentru a acoperi riscurile care decurg din utilizarea acestuia. Sunt exceptate de la obligativitatea încheierii unui contract RCA persoanele fizice şi juridice care utilizează vehicule exclusiv în cadrul evenimentelor şi activităţilor sportive cu motor, inclusiv al curselor, al competiţiilor, al antrenamentelor, al testărilor şi al demonstraţiilor care se desfăşoară în România într-o zonă cu acces restricţionat şi demarcată, atunci când organizatorul evenimentului sportiv sau o altă parte a încheiat o asigurare facultativă sau dispune de un instrument de garantare alternativ care acoperă prejudiciile provocate de către vehicule oricărei părţi terţe, inclusiv spectatorilor şi altor persoane prezente, dar care nu acoperă neapărat prejudiciile produse conducătorilor auto participanţi şi vehiculelor acestora”, se arată în proiectul de lege.