Camera Deputaților a respins, în ședința de miercuri, moțiunea simplă depusă de Opoziția formată din AUR, POT și S.O.S România la adresa ministrului Agriculturii, Florin Barbu. Votul a consemnat 187 de opțiuni împotrivă, 92 pentru, trei abțineri și un deputat care nu a votat.

Inițiativa a fost semnată de 61 de parlamentari și purta titlul „Când cultivi MINCIUNI, culegi RUȘINE. Un strigăt pentru salvarea agriculturii românești din mâinile incompetenței”. Documentul a fost prezentat și dezbătut luni în plenul Camerei Deputaților, unde reprezentanții opoziției au adus o serie de critici privind modul în care Ministerul Agriculturii gestionează politicile publice din domeniu.

Prin respingerea moțiunii, Florin Barbu își păstrează portofoliul de ministru, în ciuda nemulțumirilor exprimate de opoziție. Rezultatul votului confirmă sprijinul majorității parlamentare, formată în principal din PSD și PNL, pentru actualul ministru.

Imediat după anunțarea rezultatului, președintele AUR, George Simion, a luat cuvântul și a anunțat intenția partidului de a reveni cu un nou demers public la adresa ministrului.

„Săptămâna viitoare AUR va veni cu o replică, cu o Carte Neagră a activităţii ministrului Agriculturii”, a declarat Simion în plen.

Liderul AUR a acuzat lipsa de rezultate concrete în sectorul agricol și a reproșat ministerului modul în care sunt gestionate fondurile și programele de sprijin pentru fermieri. Declarația sa a fost întâmpinată cu reacții din partea majorității, care a considerat că acuzațiile nu se bazează pe date reale.

În replică, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că liderul AUR a avut suficient timp pentru a analiza bilanțul de activitate prezentat de minister, însă nu a înțeles concluziile acestuia.

„Aţi avut 48 de ore să citiţi bilanţul pe care l-am făcut, dar nu aţi înţeles nimic”, a spus Barbu.

Acesta a adăugat, în fața deputaților, că este dispus să ofere clarificări suplimentare oricărui parlamentar interesat să discute despre politicile agricole.

„Dacă mai aveţi nevoie de informaţii pe agricultură, vă aştept la minister să vă învăţ cum se face agricultură în România, nu să bateţi câmpii, în Parlament”, a afirmat ministrul.

Florin Barbu a menționat totodată că este deschis la dialog și a precizat că este dispus să participe chiar și la o întâlnire cu grupul parlamentar AUR pentru a explica măsurile aflate în derulare. Mesajul său a fost interpretat ca o invitație la cooperare instituțională, în locul confruntărilor politice din plen.

Moțiunea simplă a fost prima inițiativă de acest tip îndreptată împotriva ministrului Florin Barbu în actuala sesiune parlamentară. Deși nu are efect juridic direct asupra mandatului unui ministru, votul exprimă o poziționare politică importantă și indică nivelul de sprijin de care se bucură membrii Guvernului în fața opoziției.