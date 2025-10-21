Parlamentul României a aprobat luni, 20 octombrie 2025, începerea programului „Tanc principal de luptă”, care valorează peste 6,9 miliarde de euro. În același timp, Ministerul Apărării Naționale (MApN) vrea să introducă ideea de „soldat voluntar în termen”, adică oameni care se înscriu voluntar pentru o perioadă scurtă de pregătire militară, ca să existe o rezervă de soldați pregătiți în caz de nevoie.

Comisiile de apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților și Senat au votat în unanimitate pentru începerea procedurilor prin care se vor face contractele necesare pentru acest program de înzestrare militară.

Programul are scopul de a îmbunătăți dotarea și capacitatea de luptă a Armatei Române, dar și de a respecta angajamentele față de NATO și Uniunea Europeană. Proiectul are două etape:

Etapa I (Faza 2) – valoare de aproximativ 458 milioane de dolari;

Etapa II – valoare de aproximativ 6,48 miliarde de euro.

Prin acest program, România își propune să modernizeze armata și să atingă obiectivele stabilite în planul de transformare a forțelor armate până în anul 2040.

„Luni, 20 octombrie, comisiile reunite pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor şi Senat au aprobat în unanimitate solicitarea Ministerului Apărării Naţionale pentru iniţierea procedurii de atribuire a contractelor aferente programului de înzestrare “Tanc principal de luptă”, Etapa I (Faza a 2-a) şi Etapa a II-a. Programul de înzestrare «Tanc principal de luptă», Etapa I (Faza a 2-a, valoare 458,20 mil. USD) şi Etapa a II-a (valoare 6.488,34 mil. Euro), contribuie la îmbunătăţirea capabilităţilor operaţionale, având ca obiectiv esenţial îndeplinirea misiunilor şi obligaţiilor ce revin armatei, atât pentru apărarea naţională, cât şi pentru respectarea angajamentelor internaţionale asumate. Pogramul are în vedere operaţionalizarea ţintelor de capabilităţi asumate în cadrul procesului NATO şi UE de planificare a apărării, pentru realizarea obiectivelor Programului privind transformarea Armatei României până în anul 2040. De asemenea, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaților a votat un raport de admitere asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. Prin această aprobare a modificărilor propuse de MApN la Legea 446 privind pregătirea populaţiei pentru apărare se creează cadrul legal pentru îndeplinirea pe timp de pace, în mod voluntar, a serviciului militar activ de cetăţenii care doresc să aibă o pregătire militară, prin introducerea unui nou concept de «soldat/gradat voluntar în termen». Pe perioada instruirii, participanţii beneficiază gratuit de cazare, echipament, hrană, asistenţă medicală şi soldă lunară, iar la final primesc o indemnizaţie de trei câştiguri salariale medii brute. Această iniţiativă demonstrează o abordare proactivă în diversificarea căilor de formare a rezervei şi este esenţială pentru a construi o rezervă operaţională mai robustă şi mai adaptabilă la nevoile de securitate actuale şi viitoare”, a informat, luni, Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Tot luni, Comisia pentru apărare din Camera Deputaților a aprobat un proiect de lege care schimbă regulile privind pregătirea populației pentru apărare. Prin aceste modificări, românii care vor pot face serviciul militar în mod voluntar, pe timp de pace, ca să primească o pregătire militară de bază.

Apare astfel un nou concept: „soldat sau gradat voluntar în termen”. Cei care participă vor primi gratuit cazare, mâncare, echipament, îngrijire medicală și o soldă lunară, iar la final vor primi și o sumă egală cu trei salarii medii brute.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) spune că această măsură ajută la formarea unei rezerve militare mai mari și mai bine pregătite, adaptată nevoilor actuale de securitate și apărare.