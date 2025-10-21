În cadrul emisiunii moderate de Horia Ivanovici, Fanatik Superliga, finanțatorul FCSB, Gigi Becali, și-a pierdut calmul din nou și a avut o reacție furioasă cu privire la o decizie mai veche a liderului AUR, George Simion.

El spune că suveraniștii aveau în plan să o sprijine pe Cristela Georgescu la alegerile prezidențiale din mai 2025, plan la care finanțatorul FCSB s-a opus cu vehemență.

Becali a mărturisit că a purtat o discuție cu George Simion, exprimându-și dezacordul față de decizia acestuia. Finanțatorul FCSB a fost vizibil iritat de faptul că liderul AUR l-a numit „Iuda”, subliniind că această etichetă este complet nedreaptă, deoarece el nu a trădat pe nimeni și nu o va face „nici măcar dacă i s-ar tăia capul”.

„Trădarea! E cea mai mare mizerie a lumii, trădarea! Ca atare, nu ai văzut și cu Simion. Bă, pe mine ce m-a enervat, că mă întreabă lumea dacă mă împac cu el. Păi, ce să am eu cu papagalul ăla? Că el venea pe la mine pe acasă…George Simion papagalul. Mă interesează pe mine de George Simion papagalul? Băi…pișpirică, mă împac cu tine, dar bă, bă bagabontule, tu mă faci pe mine „Iuda”? Păi mai trădător ca tine, care îmi spui mie, `mă susține nebunul, mă susține nebunul (Călin Georgescu n.r.)`? Am fost la `nebunul`, să nu cumva să o pună pe Cristela Georgescu să candideze la președinție. Trebuie să stau lângă `nebunul` și după mă faci pe mine, ‘Iuda’ mă, bagabontule?”, a spus Gigi Becali.

Omul de afaceri afirmă că liderul AUR l-a învinuit de trădare pe TikTok, acuzație care l-a indignat profund.

Finanțatorul FCSB a remarcat, de asemenea, că liderul AUR își concentrează eforturile asupra bisericii pentru a câștiga sprijin popular. Conform declarațiilor sale, politicianul a vizitat Muntele Athos doar pentru a exploata aura spirituală a locului în interes electoral.

Becali mai afirmă că, potrivit informațiilor primite, călugării l-au contactat pentru a întreba de ce George Simion nu rămâne în biserică mai mult de cincisprezece minute.