Moțiunea de cenzură este susținută ferm de parlamentarii partidului PACE, iar liderul formațiunii, Ninel Peia, susține că votul din Parlament va duce la schimbarea Guvernului. Acesta afirmă că întreaga delegație va vota în mod transparent pentru demitere și anticipează un scor mai mare decât cel al semnatarilor.

Într-o declarație publică, liderul politic a indicat clar intenția grupului parlamentar pe care îl conduce.

„Da, 9 senatori și 6 deputați vor vota astăzi cu mâna la vedere și guvernul Bolojan vă asigur că va deveni istorie. Din păcate, o istorie de tristă amintire”, a afirmat Ninel Peia.

Acesta a criticat și măsurile anunțate de premier, invocând o paralelă cu perioada comunistă pentru a sublinia lipsa de credibilitate a promisiunilor.

„Vreau să vă aduc aminte că ieri promitea domnul Bolojan 1.100 de lei în plus la salariile profesorilor. Da, îmi aduc aminte de decembrie 1989, la București, când ne spunea Ceaușescu că: «Stați liniștiți la locurile voastre, vă mai dau 100 de lei la salariu». Să știți că această comparație este foarte adevărată”, a declarat acesta.

În același context, liderul PACE a estimat rezultatul votului. „Guvernul Bolojan va cădea cu un număr de voturi mai mare decât numărul de semnături”, a spus acesta.

În contextul dezbaterii privind moțiunea de cenzură, liderul PACE a susținut necesitatea unei schimbări de direcție politică, prin formarea unui executiv axat pe stabilitate și consens.

Acesta a invocat ideea unui nou tip de guvernare, construit pe baza unui acord larg între partide.

„În acest moment avem nevoie, nu numai noi politicienii, ci întreaga țară, de un guvern de reconciliere națională cu un singur scop: pacea socială”, a afirmat Ninel Peia.

În ceea ce privește eventuale negocieri sau stimulente pentru parlamentari, liderul PACE a negat existența unor astfel de înțelegeri și a insistat asupra votului ca expresie a voinței individuale.

„Eu nu am aceste informații. După cum știți, eu am fost vehement și foarte clar de la început. Am spus că domnul Bolojan trebuie să plece acasă. Astăzi, dacă dorește, pot să-i cumpăr și un bilet de tren București-Oradea să ne lase în pace”, a declarat acesta.

Totodată, a respins categoric ideea unor beneficii acordate parlamentarilor. „Nimeni, absolut nimeni nu poate să cumpere pe nimeni”, a afirmat Ninel Peia.

„Nimic, absolut nimic. Dar votează din proprie voință și pentru faptul că România are nevoie de o resetare”, a adăugat liderul partidului.

Peia a vorbit și despre necesitatea unui acord politic extins între formațiuni.

„Avem nevoie de fapt acum de un pact de tip Snagov pe trei-patru domenii de acțiune între forțele politice. Indiferent că sunt colegii de la USR, PNL, PSD, deci avem nevoie ca toți să ne înțelegem pentru a reseta instituțiile statului. Instituțiile statului nu mai pot să funcționeze în acest moment din cauza acestei dileme politice”, a declarat acesta.

Referindu-se la schimbările de poziție ale unor parlamentari, acesta a precizat contextul politic.

„Nu, cei cinci care s-au răzgândit și-au făcut propriul partid care se numește UNI. Inițial au semnat moțiunea de cenzură și apoi s-au schimbat la 180 de grade. Nu pot să opinez eu personal de ce s-au schimbat, dar cele cinci voturi nu contează în ecuația dărâmării guvernului antinațional Bolojan”, a mai declarat acesta.

În final, liderul politic a lansat un apel la responsabilitate.

„Țara are nevoie în acest moment de o oaste a conștiinței naționale și noi, ca parlamentari, trebuie să stăm drepți în bătaia furtunii pentru a căpăta nu numai respectul lumii, ci respectul nostru”, a încheiat el.

De cealaltă parte, reprezentanții Executivului susțin că dezbaterea și incertitudinea generate de moțiunea de cenzură au efecte directe asupra economiei, deja vizibile în indicatorii financiari.

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a prezentat o evaluare a costurilor generate de criza politică din ultimele zile, indicând pierderi semnificative.

„În doar 11 zile de criză politică, țara și noi toți am pierdut deja aproape 10 miliarde de lei. Aceasta este realitatea din piețe. Dobânzile au urcat spre 7,3%, ceea ce înseamnă alte miliarde în plus pe care statul le va plăti din buzunarul fiecărui român. Leul este sub presiune, importurile devin mai scumpe, iar inflația va crește. Și pentru ce? Pentru o moțiune fără soluții. Pentru o combinație politică între PSD și AUR – și atât! Moțiunea de azi cere parlamentarilor să voteze pentru a dărâma ce s-a construit — nu pentru că am eșuat, ci pentru că unora le este mai ușor să dărâme decât să construiască”, scrie ministrul pe Facebook.

Acesta a făcut apel la responsabilitatea individuală a parlamentarilor înaintea votului.

„Fac încă un apel la responsabilitatea și conștiința fiecăruia. Și îi rog să se întrebe un singur lucru: cui folosește căderea acestui guvern? Și vă spun clar. Antreprenorii, investitorii și toți cei care se uită înspre România cer doar un lucru: predictibilitate. Fix asta am promis cu toții în iunie 2025, când s-a format coaliția: 3 ani și jumătate de guvernare coerentă. O dovadă reală de patriotism ar fi să nu se mai joace nimeni cu soarta economică a României”, a adăugat Irineu Darău.

Dezbaterea parlamentară este marcată și de acuzații formulate de PSD și AUR la adresa Guvernului, care vizează direcția economică și deciziile privind companiile de stat.

Potrivit inițiatorilor moțiunii, Executivul ar pregăti măsuri de amploare care implică active strategice, fără consultare politică și fără dezbatere publică. Sunt invocate cazuri precum CEC Bank, Salrom, Hidroelectrica, Romgaz, Aeroporturi București, Portul Constanța, Loteria Română, Poșta Română, Romarm/Uzina Mecanică Cugir, Avioane Craiova și Romaero.

Aceste companii ar urma să fie listate la bursă, reorganizate sau divizate, iar în unele cazuri chiar închise, conform acuzațiilor prezentate în documentul politic. Inițiatorii consideră că aceste măsuri ar putea afecta interesele economice ale statului.

Reacțiile din partea PNL indică o opoziție fermă față de moțiune, calificată drept un demers politic cu potențial destabilizator.

Deputatul Raluca Turcan a susținut că votul reprezintă un test major pentru responsabilitatea parlamentară și a criticat alianțele politice din spatele inițiativei.

„Avem şansa, de data aceasta, ca parlamentarii, într-o majoritate, să respingă – la fel ca românii la vot – o manevră politică nefirească. Un act de trădare naţională”, a declarat aceasta.

Într-o poziție publică exprimată înaintea votului din Parlament, aceasta a acuzat existența unei colaborări politice între PSD și AUR, pe care o consideră construită pe interese conjuncturale și calcule electorale, nu pe o agendă guvernamentală coerentă. Raluca Turcan a susținut că această apropiere politică nu este una accidentală, ci face parte dintr-o strategie mai amplă care urmărește influențarea raportului de forțe în Parlament și schimbarea actualei guvernări, în ciuda riscurilor generate pentru stabilitatea economică și instituțională a țării.

„PSD şi M. Ciolacu le-au dat voturi lui George Simion şi AUR în turul I al prezidenţialelor, sperând că vor intra împreună în turul II. Totul pentru a mima o competiţie. Pentru a ne aduce în situaţia de a-l vota pe M. Ciolacu de frica extremismului. PSD şi AUR, umăr la umăr, dărâmă un guvern care a livrat rezultate în interesul ţării noastre în fiecare zi de mandat. Aceeaşi complicitate, probabil aceeaşi speranţă că, în locul unui guvern PSD-AUR, vom spune „slavă Domnului” că vom primi din nou un guvern doar cu PSD”, a scris Raluca Turcan.

Aceasta a reiterat caracterul nejustificat al demersului și a subliniat nevoia de stabilitate.

„Avem şansa, de data aceasta, ca parlamentarii, într-o majoritate, să respingă – la fel ca românii la vot – o manevră politică nefirească. Un act de trădare naţională. O ţară nu se construieşte din crize repetate. Nu se modernizează prin blocaje. Nu câştigă încredere prin conflicte sterile. Progresul cere continuitate, seriozitate şi respect faţă de oameni”, a spus aceasta.

În același timp, a atras atenția asupra consecințelor economice suportate de populație.

„Nota de plată nu rămâne în sălile de şedinţă, nu este suportată de partide, nici de strategi politici, ci este plătită de oameni – prin oportunităţi pierdute, investiţii amânate, scăderea încrederii şi incertitudinea care afectează fiecare familie, fiecare antreprenor, fiecare angajat”, a declarat aceasta.

Moțiunea de cenzură primește sprijin și din partea partidului S.O.S România, după ce liderul formațiunii, Diana Șoșoacă, a confirmat oficial poziția grupului parlamentar înaintea votului din Parlament.

Aceasta a declarat că toți parlamentarii formațiunii vor susține demersul de demitere a Executivului condus de Ilie Bolojan, subliniind că votul va fi unul asumat public.

„Parlamentarii S.O.S România vor vota pentru căderea Guvernului Bolojan şi votul va fi la vedere”, a anunţat Diana Șoșoacă.

Liderul partidului a precizat că decizia nu a fost una individuală, ci rezultatul unei consultări interne în cadrul formațiunii. Decizia a fost luată după o consultare internă extinsă în interiorul formaţiunii, a mai spus aceasta.

