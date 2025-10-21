Mihai Fifor susține că toate statele UE, cu excepția României, respectă mecanismul european stabilit prin directivă, iar nerespectarea acestui act legislativ va duce automat la declanșarea procedurii de infringement împotriva țării.

Fifor a subliniat că România riscă să devină singurul stat membru care încalcă o legislație europeană obligatorie, adoptată prin votul Parlamentului European și deja transpusă în legislația națională.

Potrivit acestuia, ignorarea directivei europene privind salariul minim ar putea genera sancțiuni financiare severe și ar conduce la blocarea fondurilor europene destinate României, atât din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cât și din fondurile de coeziune.

„România riscă să devină singura țară din Uniunea Europeană care încalcă un act legislativ obligatoriu, adoptat prin votul Parlamentului European și transpus deja în legislația națională. Așa cum a avertizat PSD, nerespectarea directivei europene privind salariul minim va declanșa automat procedura de infringement, ceea ce ar însemna nu doar sancțiuni financiare, ci și blocarea fondurilor europene din PNRR și din fondurile de coeziune”, a transmis Mihai Fifor.

Deputatul social-democrat consideră că deciziile actualului guvern, condus de Ilie Bolojan, sunt greșite și au consecințe directe asupra economiei și cetățenilor. În opinia sa, lipsa respectării mecanismului european privind salariul minim nu are legătură cu o reformă reală, ci cu orgolii politice și decizii economice incoerente.

Acesta a criticat creșterea haotică a taxelor, blocarea investițiilor publice, disponibilizările și refuzul premierului de a adopta programul de stimulare economică propus de președintele Sorin Grindeanu.

„Cu alte cuvinte, prețul deciziilor greșite ale Guvernului Bolojan va fi plătit tot de români – prin pierderea miliardelor destinate dezvoltării țării. Pentru că nu vorbim de „reformă”, ci de orgolii și de decizii economice greșite: creșterea haotică a taxelor, blocarea investițiilor publice, obsesia pentru disponibilizări și încăpățânarea de a nu prelua programul de stimulare a economiei prezentat de președintele Sorin Grindeanu. Toate acestea au frânat economia, au erodat încrederea mediului de afaceri și au pus presiune pe milioane de familii care trăiesc din salarii mici”, a mai spus Fifor.

Fifor susține că aceste măsuri au afectat economia, au diminuat încrederea mediului de afaceri și au pus presiune pe familiile cu venituri reduse. El a subliniat că prețul deciziilor actualului guvern va fi plătit de români, prin pierderea miliardelor de euro destinate dezvoltării țării.

„Prin dialog se pot identifica soluții, prin orgoliu – doar probleme”, subliniază deputatul.

Fostul ministru al Apărării a transmis că este esențial ca premierul Ilie Bolojan să inițieze un dialog real cu reprezentanții Comisiei Europene înainte de a adopta o decizie privind salariul minim. În opinia sa, doar prin dialog se pot găsi soluții viabile, în timp ce orgoliul politic nu face decât să amplifice problemele.